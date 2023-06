Gobierno anuncia fondo de US$ 1.000 millones para impulsar hidrógeno verde

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Avanzar en un modelo de desarrollo sostenible y descarbonizar al país a 2050 han sido dos de los principales compromisos de la administración del Presidente Gabriel Boric, donde uno de los focos es el desarrollo de la industria de Hidrógeno Verde (H2V), proyecto que partió en el Gobierno anterior.

Bajo ese paradigma, este lunes el Gobierno dio a conocer el Fondo para el Desarrollo del Hidrógeno Verde, en una puesta en escena que contempló a tres ministros: de Hacienda, Mario Marcel, de Economía, Nicolás Grau, y Energía, Diego Pardow, además del vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.

En esta primera etapa, el fondo contará con un monto de US$ 1.000 millones para su ejecución a 2030, para apoyar la producción de este combustible limpio y sus derivados junto con estimular la inversión en proyectos en el país.

Los recursos del fondo provienen de préstamos y aportes. En materia de créditos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó US$ 400 millones; el Banco Mundial, US$ 150 millones; el Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW), US$ 110 millones; y el Banco Europeo de Inversiones, US$ 110 millones; además de un subsidio de la Unión Europea por US$ 16, 4 millones y montos adicionales de Corfo.

El ministro Marcel, destacó que con este instrumento se busca catalizar la inversión privada en proyectos de producción y demanda de H2V, con “instrumentos financieros orientados a mitigar los riesgos, disminuir los costos y proveer de una señalización positiva que acelere la materialización de inversiones”.

El jefe de la billetera fiscal también enfatizó en que el fondo forma parte del Plan de Acción de Hidrógeno Verde, el que define una hoja de ruta para el despligue de esta industria que es impulsado por el Ministerio de Energía. A su vez, dijo Marcel, da continuidad a la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que fue elaborada en el Gobierno del exPresidente Sebastián Piñera.

Entre las razones para llevar a cabo este tipo de iniciativas, Marcel señaló que Chile tiene “ventajas comparativas” en relación con otros países para desarrollar esta industria.

También subrayó que “el mundo está experimentando un cambio muy importante gatillado por la necesidad de tener una economía más amigable con el medio ambiente, reducir emisiones y el efecto invernadero”.

Los focos

El encargado de entregar mayores detalles acerca del funcionamiento del fondo y su mecanismo fue el vicepresidente ejecutivo de la Corfo, José Miguel Benavente.

En una presentación, el ingeniero civil y economista comentó que el instrumento comenzará a operar durante el segundo semestre de 2024 con proyectos concretos y que consta de tres áreas: producción, demanda y proveedores.

La producción de H2V y sus derivados, se potenciará con inversión nacional y extranjera.

También se enfocarán en el alza en la demanda del combustible limpio, la que surgirá en sectores como la minería y la industria, los que deberán “transformarse”; y también de los proveedores de estos rubros, que pueden ayudar a esa transformación, por ejemplo, con la fabricación de paneles solares, torres eólicas y electrolizadores.

¿Cómo funcionará? Benavente ejemplificó con tres casos. Primero, para una empresa que busque desarrollar hidrógeno verde y que necesite financiamiento, el programa entregará garantías para promover la inversión.

En el caso de proveedores de la industria minera que quieran “ayudar” a este sector a utilizar H2V y que también requieran de financiamiento, podrán obtener créditos o garantías para acceder al sistema financiero nacional o internacional.

En tanto, para la industria manufacturera que requiere producir partes y piezas como aerogeneradores en Chile, podrá acceder a créditos intermediados por la banca con tasas preferenciales y con ciertas condiciones para financiamiento.

Dentro de esos criterios definidos, Benavente comentó que el proyecto postulante debe mostrar rentabilidad, cumplir con estándares medioambientales y vinculados con criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), y seguir lineamientos como temas de género y “en clave territorial”.

Respecto de los plazos, comentó que el fondo será ejecutado entre 2025 y 2030. “Esperamos tener los primeros proyectos andando durante el próximo año”, acotó.

En materia de inversión, señaló que los montos a 2030 en esta industria superarían los US$ 155 mil millones, asociados a proyectos en Antofagasta y Magallanes, con una producción equivalente a 50 gigawatts en electrolizadores.

Según proyecciones de Corfo, el fondo generaría US$ 12.500 de apalancamiento privado.