Nadac Reales, la biotecnóloga que creó un proceso sustentable para recuperar desechos de la minería

La biotecnóloga e ingeniera civil Nadac Reales (34), comenzó a armar su camino en la biología en su ciudad natal, Calama, en la región de Antofagasta. En 2019, fundó la startup Rudanac Biotec, donde desarrolló un proceso sustentable con microorganismos para la reutilización de residuos mineros.

La científica, comentó que desde pequeña le interesó la biología y si bien al final de la enseñanza media estaba un poco confundida respecto de qué estudiar, porque la “opción típica” era algo relacionado con salud, “quería hacer ciencia y aportar a la sociedad desde ahí”.

En 2007 ingresó a Biotecnología en la Universidad de Antofagasta, carrera que comenzó a impartirse por primera vez ese año. A la hora de elegir la especialidad, decantó por la minería, para seguir los pasos de su padre, y para romper patrones, “porque es un rubro muy masculinizado”, dijo.

Reales afirmó que su objetivo profesional es aportar a la descentralización de la ciencia en el país y a que Antofagasta se consolide como un polo de desarrollo tecnológico. “Nunca tuve dentro de mis planes irme de la región. Quería hacer lo que me gustaba cerca de mi familia y poder contribuir al crecimiento regional. No solo Santiago tiene un enorme potencial científico”, dijo.

Los inicios

Reales tuvo sus primeros acercamientos a la innovación y al desarrollo tecnológico cuando realizó su práctica profesional en una minera de Antofagasta, para crear un proceso biotecnológico utilizando microorganismos para mejorar la extracción de cobre.

“Todos me decían que era imposible logralo si ya lo habían intentado especialistas de otros países y no habían podido. Prácticamente estaba sola luchando contra este mundo minero, pero eso me gustaba”, afirmó Reales.

La científica logró desarrollar la innovación, la que incluso se llevó a escala industrial y se aplicó en diversos usos. Sin embargo, tuvo su primera decepción profesional. La persona que supervisaba el proyecto, patentó su desarrollo tecnológico.

“Fue partiendo en el mundo profesional, lo que me hizo perder en un minuto las ganas de seguir adelante con la ciencia. No había posibilidad de que yo ganara frente a una minera”, comentó Reales.

Durante esa etapa, decidió que luego de licenciarse como biotecnóloga, estudiaría Ingeniería Civil Industrial, ya que “la misma persona que me tenía a su cargo en la práctica me ofreció la posibilidad de acceder a un trabajo en la minera, con el requisito de que fuera ingeniera. Yo era de una familia de escasos recursos, y para mí era clave poder tener un trabajo estable para aportar económicamente”.

La startup

Con los conocimientos de biotecnóloga e ingeniera civil, en lugar de volver a la compañía minera, en 2017 armó un laboratorio en su casa. “Después de toda esta etapa compleja, lo único que quería era hacer ciencia, pero sola. Y justo se comenzó a instalar con fuerza la sostenibilidad en las industrias y a considerar el cambio climático en los distintos procesos”, señaló Reales.

Durante su paso por la minería, se dio cuenta de que uno de los problemas de la industria eran los residuos, particularmente el acero contaminado que estaba adherido a materiales como caucho, madera o escombros.

“Eran hectáreas de ese material que llevaban años acumulándose, entonces había que encontrarle una salida a ese residuo que era muy contaminante, y si se ingresaba a un proceso de fundición, el producto final era de muy mala calidad”, explicó.

Con eso en mente, desarrolló un proceso biotecnológico con microorganismos para recuperar este acero, al separarlo de los materiales con los que está en contacto para obtener uno de alta calidad que puede volver a utilizarse. Un proceso que también es sustentable, porque se obtiene con energías limpias.

Esta etapa fue el puntapié inicial para fundar la startup Rudanac Biotec en 2019: “Mi sueño es que sea el primer unicornio chileno liderado por una mujer. Este es el primer procedimiento del mundo que permite separar el acero del caucho”, afirmó Reales.

Por su investigación, en 2022 la científica fue destacada por la multinacional 3M como una de las “25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica” y su startup fue seleccionada por ProChile para participar en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP27), ese mismo año.

Respecto de los planes de su startup, comentó que ya están terminando las pruebas de validación industrial para iniciar la producción y comercialización de la innovación el primer semestre de 2024 en la región de Antofagasta.

También busca seguir aportando para lograr que “más mujeres participen en ciencia", para lo cual continuará dando charlas de motivación y participando en espacios de discusión sobre la brecha de la participación femenina en el sector, “un aspecto que se ha ido visibilizando poco a poco, pero que aún faltan muchísimos avances”.