Data Observatory lanza catálogo de 1.000 conjuntos de datos para impulsar la investigación y la innovación

La plataforma, que integra información de entidades como el Poder Judicial, el INE, la Armada, la Conaf y el gobierno, busca ser “un nodo estratégico” que contribuya a las políticas públicas, al desarrollo de la IA y a la toma de decisiones.

Con el objetivo de resolver la fragmentación de la información y consolidar un nodo nacional para fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia, la investigación aplicada, la innovación y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), el Data Observatory (DO) lanzó una plataforma con un catálogo abierto que reúne 1.017 conjuntos de datos de diferentes instituciones de alcance nacional.

El catálogo del DO -centro tecnológico público-privado en torno a datos abiertos, que reúne a los ministerios de Ciencia y Economía, Amazon Web Services y la Universidad Adolfo Ibáñez- está orientado a investigadores, académicos, instituciones públicas, empresas, desarrolladores, periodistas y la sociedad civil.

El director ejecutivo de Data Observatory, Rodrigo Roa, explicó que la iniciativa busca facilitar el acceso, el orden, la búsqueda y la reutilización de información mediante estándares internacionales como FAIR, que promueve datos encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables, y DataCite, orientado a fortalecer la documentación, la trazabilidad y la citación de los datos.

La plataforma abarca datos en seis áreas -ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, ciencias médicas y de la salud, ciencias agrícolas, ciencias sociales y humanidades- y hasta ahora integra información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE); del Poder Judicial; de los ministerios de Salud, Energía y Medio Ambiente; del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada; de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco); de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa); de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del Servicio Electoral (Servel).

"Las fuentes primarias que tenemos hoy son todas nacionales. Este es un proyecto de largo aliento que busca principalmente empezar a estructurar y concientizar sobre el acceso rápido, optimizado y eficiente de la información. No es un repositorio más, es infraestructura científica que nos posiciona a nivel mundial", afirmó Roa.

Potencial

Roa explicó que la plataforma opera como un "buscador tipo Google, pero con metadatos enriquecidos", es decir, información adicional sobre el origen, la licencia, la fecha y la forma de citar cada conjunto de datos. Contempla bases de datos que van, entre otros, desde permisos de circulación, pensiones, establecimientos de salud y egresos hospitalarios, hasta estadísticas sobre discapacidad.

Destacó la importancia de contar con una infraestructura de datos de calidad, es decir, “bien documentados, accesibles, trazables e interoperables”, y afirmó que el potencial del catálogo está en que puede contribuir al desarrollo científico, de políticas públicas, de servicios digitales o de inteligencia artificial “pertinente” al contexto nacional.

“Chile produce datos valiosos en áreas como astronomía, medio ambiente, salud, energía, agricultura, biodiversidad, justicia, economía, territorio y fenómenos sociales. El desafío es que esos datos puedan ser encontrados, conectados y reutilizados”, señaló Roa.

Dijo también que DO no aloja directamente los datos, sino que conecta con las fuentes originales mediante interfaces de programación de aplicaciones (API, su sigla en inglés).