ITL completa su primer año con un portafolio de ocho proyectos en minería y US$ 50 millones para su ejecución

El centro tecnológico de Antofagasta lanzó un segundo concurso enfocado en litio, recursos hídricos y minería sin huella, y prepara inversiones en sitios de prueba para 2027.

El Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) cumplió su primer año de operaciones con un portafolio cerrado de ocho proyectos que movilizan cerca de US$ 50 millones en desarrollo tecnológico para minería sustentable y transición energética.

El director ejecutivo del centro, Patricio Aguilera -exdirector del Sernageomin- explicó a DF que el primer llamado de innovación abierta -lanzado en octubre de 2025 y cerrado el 3 de junio pasado-, seleccionó iniciativas que operan como consorcios colaborativos entre empresas, universidades y centros tecnológicos.

Del total comprometido para ejecutar los proyectos, el ITL aporta US$ 24,6 millones y las entidades participantes, US$ 25,3 millones.

La iniciativa de mayor envergadura es un piloto de monorriel eléctrico de cero emisiones para transporte masivo de minerales en rajo abierto, liderado por Antofagasta Minerals -junto a RIINO, FCAB, la Universidad de Chile, Colbún y NTT Data-, entre otros, con una inversión de hasta US$ 41,2 millones.

US$ 25 millones es su presupuesto para 2026.

“Son proyectos que si resultan, van a impactar en la huella de carbono, el polvo, la productividad y la seguridad. Son hartas variables a la vez”, dijo Aguilera.

La cartera incluye también sistemas de almacenamiento con baterías de segunda vida (Universidad de Santiago), una plataforma inteligente de electromovilidad minera (Universidad de Chile), un vehículo autónomo -rover- eléctrico para limpieza de paneles solares en el desierto (Colbún), soluciones de control de emisiones de material particulado (universidades de Concepción y de Chile) y recuperación de cobre desde sulfuros complejos (Universidad Adolfo Ibáñez junto con Codelco).

Aguilera comentó que los convenios se formalizarán entre julio y agosto, con resultados esperados entre uno y cuatro años, según la madurez de cada iniciativa.

“El ITL coinvierte y comparte el riesgo. No somos una Corfo privada que entrega subsidios: codesarrollamos tecnología y las ganancias se reinvierten”.

Nueva convocatoria

En paralelo, el instituto lanzó una segunda convocatoria bajo modalidad de manifestación de interés (RFI, su sigla en inglés) con cuatro líneas: recursos hídricos, transición energética, litio y materiales avanzados, y minería con menor huella. Las postulaciones cierran el 31 de julio y la resolución se espera para fines de septiembre.

El ITL también avanza en estudios de prefactibilidad para instalar sitios de prueba en tres iniciativas: baterías a gran escala, redes eléctricas e hidrógeno verde.

Aguilera proyectó tener el diseño detallado en 2027 e iniciar los permisos y la instalación ese mismo año.

“Hicimos un benchmark con distintos centros tecnológicos en el mundo y vimos que se toman entre dos y cinco años para hacer la inversión. Le estamos poniendo velocidad”, afirmó.

El equipo creció de seis a 13 personas, con oficinas en el Parque Brasil de Antofagasta. En julio se liberarán US$ 25 millones adicionales de Novandino Litio -exSQM Litio-, sumando US$ 30 millones transferidos de un total de US$ 242 millones comprometidos para la primera década del financiamiento del instituto.