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ITL completa su primer año con un portafolio de ocho proyectos en minería y US$ 50 millones para su ejecución

El centro tecnológico de Antofagasta lanzó un segundo concurso enfocado en litio, recursos hídricos y minería sin huella, y prepara inversiones en sitios de prueba para 2027.

Por: Renato Olmos

Publicado: Jueves 2 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Renato Olmos Minería tecnología Carbono Neutralidad Litio
<p>Patricio Aguilera, director ejecutivo del ITL.</p>

Patricio Aguilera, director ejecutivo del ITL.

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