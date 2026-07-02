Reporte de Stanford advierte que grandes tecnológicas han retrocedido en transparencia de la IA

Expertos atribuyeron este escenario a la competencia por “capital, usuarios y liderazgo geopolítico”, en un contexto donde la inteligencia artificial avanza más rápido que los resguardos.

El AI Index Report 2026, elaborado por el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en el Humano de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, señaló que esta tecnología avanza más rápido que los sistemas para gobernarla, evaluarla y medir sus impactos, y advirtió de un retroceso en la transparencia de las empresas desarrolladoras y un aumento en los incidentes - como sesgos, problemas de seguridad hasta muertes- asociados a la IA.

En su novena edición, publicada en abril pasado, el informe, que evalúa el estado global de la inteligencia artificial en colaboración con diversos organismos, muestra que esta tecnología “está propagándose a una velocidad histórica”. Mientras la adopción organizacional alcanzó el 88% a nivel global en 2025, la IA generativa llegó a una adopción del 53% en la población en tres años, “más rápido que el computador personal o internet”.

Según el estudio, algunos países registran una tasa de adopción “superior a la prevista”, como Singapur (61%) y Emiratos Árabes Unidos (64%), mientras que Estados Unidos ocupa el lugar 24, con un 28,3%, “a pesar de su liderazgo en inversión en IA y desarrollo de modelos”.

La directora de empresas y experta en IA, María Francisca Yáñez, dijo que el reporte confirma que la curva de adopción de la IA “todavía no llega a una meseta, sino que estamos en un período de mucho crecimiento, y sigue rompiendo récords de velocidad y escala frente a otras tecnologías previas de uso general”.

Transparencia e incidentes

El análisis evidencia un deterioro en la transparencia de los principales desarrolladores de modelos de IA. Señala que el Índice de Transparencia de Modelos Fundacionales del Centro de Investigación sobre Modelos Fundacionales de Stanford determinó que el puntaje promedio cayó de 58 puntos en 2024 a 40 en 2025.

Las principales brechas radican en la información facilitada sobre datos de entrenamiento, recursos informáticos y el impacto de la implementación de los modelos. Entre las firmas menos transparentes de 2025 figuran xAI, Midjourney, Mistral AI y Alibaba. En tanto, las más transparentes son IBM, Writer, AI21 Labs y Anthropic.

Yáñez indicó que esto responde al escenario competitivo que enfrenta actualmente la industria por capital, captura de clientes y liderazgo geopolítico.

“Esa competencia premia la menor transparencia, porque ninguno de los jugadores quiere dar ningún tipo de ventaja a sus competidores (...) Es un riesgo potencial, porque a la vez que la IA tiene usos cada vez más significativos en áreas sensibles como salud o educación, no contar con esta transparencia es una preocupación para el mundo”, dijo.

El reporte también indica que las evaluaciones sobre seguridad y uso responsable de la IA no avanzan al mismo ritmo que su desarrollo y despliegue, mientras que los incidentes vinculados a esta tecnología van en aumento.

El documento indica que el AI Incident Database -un repositorio público que documenta casos que van desde discriminación, sesgos, desplomes de mercado hasta lesiones o muertes asociadas a la IA- aumentó de 233 incidentes en 2024 a 362 en 2025, es decir, un alza de 55,4%, reflejando una mayor frecuencia de eventos con impactos sociales, económicos o de seguridad.

El profesor titular del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Ricardo Baeza-Yates, destacó la inclusión en el informe del Monitor de Incidentes y Riesgos de IA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que alcanzó 435 reportes en enero de 2026 y un promedio móvil de seis meses de 326 incidentes.

Comentó que los mayores aumentos en incidentes asociados al indicador de la OCDE se vinculan a la desinformación mediante la creación de medios “sintéticos”, riesgos de seguridad infantil, ciberataques y fraudes, e impacto en el mercado laboral.

El también director científico de Theodora AI, alertó respecto del aumento de otros riesgos sociales con el uso de IA, como aquellos vinculados a la salud mental y la “delegación cognitiva”, es decir, cuando las personas encargan las tareas intelectuales a esta tecnología. Enfatizó que este escenario requiere avanzar hacia una regulación “más clara y pragmática” de la IA.

“A la fecha han ocurrido por lo menos 35 muertes asociadas a modelos de lenguaje, entre asesinatos, ataques masivos y suicidios asistidos por estos modelos. Debe haber muchos más casos que no se conocen y esto está recién comenzando”, afirmó.

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