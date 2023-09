¿Cuáles son los 10 fondos de venture capital más activos en Latinoamérica?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En un año marcado por los ajustes de mercado en la región tras el boom de las inversiones en 2021, las startups de Latinoamérica tuvieron que adaptar sus planes de crecimiento a este nuevo escenario, que mermó el capital disponible.

Un informe de PitchBook, empresa de datos financieros y software con oficinas en Estados Unidos e Inglaterra, que analizó el capital levantado en Latinoamérica entre agosto de 2022 y agosto de 2023, reflejó que en esos 12 meses se recaudaron del orden de US$ 3.488 millones en un total de 950 rondas de inversión. En el primer semestre, según el análisis, las startups de la región levantaron US$ 1.500 millones, con una caída cercana a 40% si se compara al primer semestre del 2022, cuando recaudaron US$ 2.498 millones.

¿Quiénes estuvieron detrás de estas inversiones? Según PitchBook, de los 10 fondos de venture capital -capital de riesgo- más activos en la región, la mayoría son de origen brasileño y estadounidense.

Clic en la esquina inferior derecha del interactivo para ver a pantalla completa:

En primer lugar, y con una holgada distancia del segundo en la lista, está el fondo de venture capital (VC) brasileño Bossanova Investimentos, con 97 rondas financiadas en el período analizado. La empresa se enfoca en emprendimientos tecnológicos en etapa pre-semilla.

Luego, figura otra compañía brasileña: Latitud, que invirtió en 33 rondas de capital, con foco en startups fundadas en la región y que operen en el sector tecnológico.

La lista continúa con cinco fondos de venture capital que participaron en, al menos, 22 rondas, con las estadounidenses Goodwater Capital (28), FJ Labs (26), la brasileña Spectra Investments (26), 500 global (24) de Estados Unidos, y Canary (22), con sede en Brasil.

En el puesto número nueve y 10 quedaron la aceleradora y VC estadounidense Y Combinator con 16 rondas financiadas y, rompiendo la hegemonía brasileña y estadounidense, la argentina Kaszek con 16 inversiones.

Ajuste de cinturones

No han sido meses fáciles para levantar capital en la región.

Las rondas de inversión estuvieron estables durante gran parte del segundo semestre de 2022, con un promedio de 90 mensuales. No obstante, esa tendencia se comenzó a diluir a contar de marzo, cuando el promedio cayó a 58 rondas al mes.

Es más, en los últimos dos meses -julio y agosto- se registró el menor número de rondas de capital del período analizado, con 44 y 40, respectivamente.

En montos recaudados, la tendencia cambia levemente. Desde agosto de 2022 hasta febrero pasado, la cifra supera los US$ 200 millones mensuales, pero cayó bajo esta línea en marzo y abril, para volver a superar este monto en julio y agosto.

Las tres mayores rondas

En el período en que se elaboró el listado de startups qué más capital obtuvieron, el ranking es dominado por firmas mexicanas y brasileñas. En primer lugar, está la fintech Kapital (México), que en mayo cerró una Serie A por US$ 175 millones, el monto más alto.

La siguió la cleantech y fintech brasileña Solfácil, que en una Serie C cerrada en septiembre del año pasado levantó US$ 130 millones con inversionistas como Bossanova y SoftBank.

En tanto, la colombiana Rappi, en septiembre pasado recaudó US$ 108 millones, alcanzando una valorización de más de US$ 5.300 millones.