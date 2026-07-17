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Nace el primer índice para medir la inversión de impacto en Chile

ACAFI, GSG NAB Chile y Fundación Mustakis impulsaron la creación de la medición que buscará dimensionar por primera vez el tamaño de este mercado y cuyos primeros resultados se conocerán en octubre.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 12:38 hrs.

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<p>Nace el primer índice para medir la inversión de impacto en Chile</p>

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