Nace el primer índice para medir la inversión de impacto en Chile

Durante años, quienes trabajan en inversión de impacto en Chile compartían la misma sensación: todos hablaban de un mercado que crecía, pero nadie sabía realmente cuánto movía. Había cifras sobre algunos fondos y estudios parciales, pero faltaba una radiografía que permitiera dimensionar el ecosistema completo.

Esa inquietud terminó uniendo a tres actores que hasta entonces habían trabajado desde ámbitos distintos: la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI), GSG NAB Chile y Fundación Mustakis. El resultado fue la creación del primer Índice de Inversión de Impacto del país, una medición que comenzará a levantarse a fines de este mes y cuyos resultados se conocerán en octubre.

La historia comenzó con una conversación sobre la falta de evidencia local. ACAFI ya había elaborado tres radiografías de la inversión de impacto en la industria de fondos, pero el resto del mercado seguía siendo una incógnita.

Al mismo tiempo, desde GSG NAB Chile surgía la necesidad de contar con una metodología que permitiera medir el ecosistema completo. El puente lo tendió Fundación Mustakis, que conectó al grupo con el Esade Center for Social Impact, referente internacional en este tipo de mediciones.

A partir de esa experiencia comenzó un proceso para adaptar la metodología al mercado chileno, convocando a inversionistas, académicos y especialistas para ajustar el instrumento a la realidad local.

“Fue un trabajo conjunto, cruces de información, ajustes constantes, muchas conversaciones, porque cuando son muchos actores involucrados, ponerse de acuerdo toma tiempo y esfuerzo real”, relatan los impulsores del proyecto.

ACAFI aportó su experiencia levantando información de la industria de fondos, GSG NAB Chile coordinó la construcción del índice junto a sus grupos de expertos, Fundación Mustakis facilitó la transferencia metodológica internacional, mientras que Suma Impacto quedó a cargo del desarrollo técnico del instrumento.

El objetivo es medir por primera vez el tamaño del mercado de inversión de impacto en Chile, identificando el volumen de activos administrados, el número de operaciones, los sectores donde se concentra la inversión y el perfil de quienes participan.

La medición abarcará administradoras de fondos, family offices, inversionistas ángeles, fundaciones, AFP, compañías de seguros y plataformas de crowdfunding.

La apuesta es construir una herramienta que permita seguir la evolución del mercado, comparar a Chile con otros países y entregar información para inversionistas y tomadores de decisiones, en un segmento donde hasta ahora las cifras disponibles eran parciales.