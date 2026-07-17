Quiénes son Aziz y Karim Mosa, los hijos de Jack Mosa que irrumpen en los negocios

En la conmemoración de los 30 años del Mall Paseo del Mar, Jack Mosa compartió escenario con su hijo Aziz, quien hoy trabaja en el área comercial de Pasmar. Su hermano Karim también se integró recientemente al holding.

“Nosotros emigramos de Frutillar a Puerto Montt en 1979. Empezamos con un pequeño almacén. Después inauguramos un supermercado frente al terminal de buses, que se llamaba Supermercado Mundial, que se convirtió en FullFresh. Después me retiré de los supermercados e hice un emprendimiento inmobiliario. Siempre quise lo inmobiliario porque (veía) que había que hacer cosas en Puerto Montt. El primer emprendimiento fue la Galería Mosa, por ahí por 1991. Fue un aprendizaje. Pero había que hacer algo más. Empecé a pensar qué hacer en Puerto Montt: un centro comercial y de negocios. Tenía en la mente hacer algo grande. La ciudad se merecía más que una galería, algo más potente”.

El relato es del empresario Jack Mosa y forma parte de un discurso que dio el 3 de julio pasado, a propósito de la celebración de los 30 años de la puesta en marcha del Mall Paseo del Mar, el primer mall que el empresario oriundo de Siria hizo en Puerto Montt, en terrenos donde había funcionado la Cervecería Austral y al lado un paño del Serviu. La inauguración de este centro comercial dio el puntapié a la creación de su holding de negocios, el grupo Pasmar.

Aunque la fecha de debut del mall Paseo del Mar fue el 25 de enero de 1996, fue este 3 de julio el día en que, a instancia de la Municipalidad de Puerto Montt, ocurrió el evento conmemorativo alusivo a las tres décadas. Y fue en ese contexto, tras las palabras de agradecimiento del fundador y CEO de Pasmar Jack Mosa, que el mayor de sus hijos, Aziz Mosa Yousef, tomó el micrófono.

“Hace 30 años atrás el papá tenía 33 años, que es la misma edad que tengo yo actualmente. No me entra en la cabeza cómo una persona pudo tener esta visión en un lugar tan remoto respecto del resto del país, de construir algo y convencer a los operadores comerciales. Fue una tarea titánica. Tenemos más que claro cuál es el desafío que está de aquí para adelante. El objetivo y el desafío por nuestra parte está”, proyectó este hijo del empresario sureño.

Ingeniero comercial de la UAI y con MBA del IE Business School, en España, Aziz Mosa ya trabaja en el área comercial de Pasmar. Personas que lo conocen indican que al interior de la compañía no les gusta tildar su cargo como de gerente, aunque en la práctica oficia como el gerente comercial de la compañía, indican.

Junto a Aziz hay otro hijo de Jack Mosa que también se integró en diciembre pasado a trabajar en Pasmar: Karim Mosa, abogado de la Universidad de Chile y ex ejecutivo de PwC, y quien desde su expertise se encarga de la parte legal en Pasmar, como los contratos con las marcas.

Jack Mosa tiene otros dos hijos que al menos por el momento no participan de los negocios. Una hija es estudiante universitaria y el otro, Jakob, se ha dedicado al deporte y ha sido parte de las divisiones inferiores de Deportes Puerto Montt.

Según Jack Mosa relató en el evento, al hacer los estudios de mercado y financieros, el resultado arrojaba que no había que hacer un mall porque esa ciudad era muy chica (en ese entonces tenía unos 140 mil habitantes).

“Los estudios no daba por ningún lado. Pero tenía la idea en mi mente. Perseveré, a pesar de que no se podía y era inalcanzable. Pero fui contra viento y marea y logramos construir este centro comercial. Costó mucho esfuerzo. Fue el comienzo de lo que es hoy día Pasmar. Aglutinó a gente desde Osorno a Chiloé que venían a conocer el centro comercial”, relató el fundador del holding.

Tras aquel primer negocio, en 2001 inauguraron un segundo mall, Paseo Costanera, también en Puerto Montt. Y luego han seguido creciendo con más proyectos en otras ciudades del sur de Chile.