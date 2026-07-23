El petróleo Brent supera los US$ 100 por barril. Los precios del petróleo subieron por quinto día consecutivo y el referencial Brent tocó los US$ 100 por primera vez desde el 26 de mayo, tras los ataques contra tanqueros en el mar Rojo de parte de los hutíes de Yemen, y que agravan las perspectivas para el suministro de crudo con un estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

IPC subiría 0,1% en julio, según operadores financieros. La Encuesta de Operadores Financieros (EOF) dada a conocer temprano por el Banco Central reveló que prevén que en julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentará 0,1% mensual, para luego acelerarse a 0,3% en agosto y a 0,5% en septiembre, respectivamente.

El dólar se dispara. En medio de la apreciación global de la divisa, el dólar cotiza a esta hora en $ 947, con un alza de $ 10 respecto del cierre del miércoles. Por su parte, el futuro del cobre referencial Comex bajaba 2,4%, a US$ 6,33 por libra.

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