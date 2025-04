Boric sostiene que Trump "pretendiera ser un nuevo emperador", aunque el gobierno no espera que Chile sea foco de aranceles

"Hubo una imagen que se registró cuando asumió Trump donde muchos multimillonarios de empresas tecnológicas le rindieron una suerte de pleitesía acompañando a quien pretendiera ser un nuevo emperador”, declaró Boric en el marco de una charla en el Indian Council of World Affairs en Nueva Delhi.

“Son tiempos de aranceles unilaterales”, admitió, para luego indicar que algunas de “las personas que toman grandes decisiones hacen oídos sordos frente a los que más sufren frente a esas decisiones”. Precisó “que no quede duda que queremos progreso y crecimiento, pero queremos definir nuestro camino y no que lo defina una pequeña y nueva oligarquía tecnológica”.

Paños fríos a informe sobre "barreras"

Por su parte, junto con afirmar que en medio de las confrontaciones arancelarias “en estos momentos cobra especial significación la diversificación en el campo económico y político”, el ministro de Relaciones exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió también al informe dado a conocer por EEUU que incluye a Chile en el extenso listado de países sobre barreras comerciales.

“Ese informe que ha presentado EEUU es de rutina y se presenta todos los años de puntos que han estado presentes en la relación entre Chile y EEUU”, aseguró. “Son puntos en que obviamente puede haber algunas diferencias en los enfoques, pero que históricamente no han afectado el buen desarrollo de la relación con EEUU y en realidad no entrega elementos nuevos”.

Sin embargo, el canciller sostuvo que “sabemos que hay algunas diferencias de apreciación sobre temas como puede ser algunos efectos de la reforma de pensiones, pero la verdad es que no son temas nuevos”.

Sobre los anuncios que se esperan desde EEUU dijo que “hemos estado monitoreando la situación en estrecha relación con el mundo privado” y se ha respondido con una carta para dos temas que más preocupan como la madera y el cobre.

"Chile si tiene un acuerdo de libre comercio con EEUU nosotros no aplicamos aranceles a productos de los EEUU, en consecuencia, creemos que el foco de las medidas que puedan anunciarse no van a estar en nuestro país”, dijo Van Klaveren.

Todos pendientes de anuncios

Boric inició en India con un encuentro empresarial en Nueva Delhi destacó la relación comercial que se está estrechando con India al iniciar las negociaciones para suscribir un CEPA este 2025.