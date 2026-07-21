Fondo Esperanza nombra a Karina Gómez como su primera mujer gerente general tras salida de Mario Pavón como nuevo director ejecutivo del Hogar de Cristo

Desde hace más de 20 años Karina Gómez forma parte de Fondo Esperanza, donde hace 12 que se desempeña como gerente comercial y social.

La institución es la principal organización de desarrollo social especializada en microfinanzas de Chile y un referente latinoamericano en innovación e impacto social. El 80% de los emprendimientos apoyados, son liderados por mujeres.

Karina Gómez Gálvez se convertirá en la primera mujer en liderar la gerencia general de Fondo Esperanza a partir del próximo 1 de septiembre, tras la decisión de decisión de Mario Pavón, actual líder de la principal organización de desarrollo social especializada en microfinanzas de Chile, de asumir un nuevo desafío profesional como director ejecutivo del Hogar de Cristo

Fondo Esperanza explicó en un comunicado que con esta designación, Gómez marca un hito para una institución que, desde hace casi 25 años, ha impulsado la inclusión financiera y el emprendimiento como herramientas para superar la pobreza y generar oportunidades para miles de familias en Chile.

Gómez es Trabajadora Social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, realizó un magíster en Psicología Social, además de acumular años de experiencia en educación, género, desarrollo social y microfinanzas para los sectores más vulnerables. Desde hace más de 20 años forma parte de Fondo Esperanza, donde hace 12 que se desempeña como gerente comercial y social.

"Durante su trayectoria ha liderado importantes procesos de innovación y transformación institucional. Entre ellos, el desarrollo de nuevos productos microfinancieros para la metodología de banca comunal, la modernización del modelo de atención y el fortalecimiento del modelo de acompañamiento considerado único en la industria por integrar inclusión financiera, educación y desarrollo comunitario", dijo el comunicado.

Uno de sus principales aportes ha sido el diseño Modelo de Impacto Social de la institución, un sistema de medición único y pionero en la industria microfinanciera que permite medir longitudinalmente la evolución de la pobreza multidimensional con mirada de género y con el impacto de los servicios entregados por Fondo Esperanza. Asimismo, ha sido responsable de la creación e implementación del modelo de capacitación para personas adultas emprendedoras, orientado a fortalecer sus capacidades de gestión, autonomía económica y empoderamiento.

Además de su trayectoria ejecutiva, Gómez es profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha participado como consultora para organismos públicos en materias vinculadas al emprendimiento, desarrollo social e inclusión.

Emprendimientos liderados por mujeres

Gómez asume la conducción de Fondo Esperanza en un momento donde la organización acompaña a más de 155 mil emprendedoras y emprendedores, a través de una red de más de 7.000 bancos comunales de Arica a Punta Arenas, con un modelo que integra acceso a microcrédito, educación para el emprendimiento y acompañamiento permanente, y donde el 80% de los emprendimientos apoyados, son liderados por mujeres. La institución es la principal organización de desarrollo social especializada en microfinanzas de Chile y un referente latinoamericano en innovación e impacto social.

"Su nombramiento representa la continuidad de una visión centrada en las personas, la innovación y el desarrollo de oportunidades, reafirmando el compromiso de Fondo Esperanza con la inclusión financiera y el fortalecimiento del emprendimiento como motor de movilidad social", indicó el comunicado.