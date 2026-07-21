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Fondo Esperanza nombra a Karina Gómez como su primera mujer gerente general tras salida de Mario Pavón como nuevo director ejecutivo del Hogar de Cristo

La institución es la principal organización de desarrollo social especializada en microfinanzas de Chile y un referente latinoamericano en innovación e impacto social. El 80% de los emprendimientos apoyados, son liderados por mujeres.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 21 de julio de 2026 a las 14:25 hrs.

Rodrigo Martínez
<p>Desde hace más de 20 años Karina Gómez forma parte de Fondo Esperanza, donde hace 12 que se desempeña como gerente comercial y social.</p>

Desde hace más de 20 años Karina Gómez forma parte de Fondo Esperanza, donde hace 12 que se desempeña como gerente comercial y social.

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