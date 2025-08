Economista del comando de Jara apunta a profundizar la vocación exportadora de Chile

El economista y recientemente incorporado al comando presidencial de Jeannette Jara, Osvaldo Rosales, planteó que Chile debe sostener una economía de mercado, abierta y con foco en la ampliación de alianzas comerciales alternativas.

En conversación con CNN Chile Radio, Rosales apuntó a la Unión Europea (UE) como un actor clave y la opción más prudente ante las tensiones que vienen de Estados Unidos.

Según explicó el exdirectivo de la Cepal, si bien Chile no debiese distanciarse de Estados Unidos en materia comercial, resulta clave fortalecer el multilateralismo. “Si a mí me llamaron, ellos saben que soy una persona comprometida con el libre comercio, con los acuerdos comerciales y, por lo tanto, si estoy donde estoy, quiere decir que eso no se va a modificar. Al contrario, se va a buscar una diversificación”.

Salario vital

Rosales también se refirió a las propuestas económicas de Jara durante la primera, y puso especial énfasis en la iniciativa de establecer un salario vital de $ 750 mil, con la cual manifestó estar de acuerdo para asegurar que las familias chilenas puedan llegar a fin de mes.

El economista explicó que el salario vital -que distingue como ingreso vital- consiste en complementar el salario mínimo con aportes adicionales, como subsidios estatales, seguro de desempleo y herramientas como la billetera electrónica. La implementación de estos mecanismos, precisó, estará sujeta al crecimiento de la productividad y a la evolución de la inflación.

“Con el mero salario mínimo es muy difícil, casi imposible, pero si uno va agregando estos complementos, es posible sí llegar a esa meta” afirma Rosales.

Retiros de fondos pensiones

Consultado por su posición frente a los retiros de fondos previsionales durante la pandemia, el economista señaló estar de acuerdo con el primero, porque la respuesta del Gobierno no había sido la que él esperaba durante la crisis de la pandemia.

Sin embargo, manifestó su rechazo a los retiros posteriores argumentando que tuvieron un impacto negativo en la inflación y que no considerarían esta medida en caso de llegar a La Moneda. En ese sentido, calificó como irresponsable la propuesta de Franco Parisi, quien ha planteado la posibilidad de un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales.

En línea con el programa presentado por Jara durante las primarias de avanzar en una nueva reforma previsional, el economista reconoció que, si bien le gustaría otro sistema distinto a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), esta no era una prioridad en la agenda económica inmediata: “Como parte de una coalición se aprobó una reforma y hay que jugarse para que esta reforma se aplique. Por lo tanto, el tema de cambio de la AFP no está en la agenda económica ad portas”.

El nuevo integrante del equipo programático también aprovechó la instancia para descartar eventuales aspiraciones a asumir como ministro de Hacienda en caso de que Jara gane las elecciones, dado que no tiene la expertise necesaria en finanzas públicas, como sí las tiene a su juicio el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel.