Liberación de sicario se toma la Cámara: exigen citar al Cosena, al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y aprobar el alzamiento del secreto bancario

La liberación del sospechoso de sicariato, por el asesinato del comerciante del Barrio Meiggs José Reyes, Osmar Ferrer Ramírez, vinculado a una banda que tendría conexiones con el Tren de Aragua, provocó este martes una serie de reacciones tanto de la oposición como del oficialismo, en el Congreso. Estos últimos, además, instan a que se apruebe el levantamiento del secreto bancario para detectar el lavado de activos.

Una de las reacciones es que la bancada de disputados de la UDI, encabezada por Henry Leal, junto con el secretario general de la colectividad, diputado Juan Antonio Coloma, exigieron al Presidente Gabriel Boric que convoque de manera “urgente” al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) para la tarde de esta misma jornada.

Los legisladores estiman que “pareciera que ya llegamos al punto de no retorno del que todos hablaban” y, por lo mismo, reflexionaron respecto de que “si el Presidente se va a estar reuniendo de manera separada con los distintos integrantes del Cosena, lo mejor es que (…) convoque a este consejo como corresponde”.

Convocar al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado

Desde el PPD, en tanto, el diputado Jaime Araya (indep. PPD) se sumó a la postura del gremialismo, instando a convocar a otro organismo más relacionado con lo que está ocurriendo en materia criminalidad. “Queremos pedirle al Presidente de la República que convoque, de una vez por todas, al Consejo Nacional contra el Crimen Organizado”, instó el legislador oficialista, argumentando que “tienen que estar todas las instituciones del Estado para mirarse a la cara y decir sinceramente cuan permeado está el Estado de Chile por el crimen organizado”.

Mientras que el diputado PPD Raúl Soto manifiesta que la pregunta que hay que hacerse tras lo sucedido es ¿cómo esta solicitud de liberación llega a ser suscrita oficialmente por el Poder Judicial y llega a manos, por tanto, de Gendarmería, para la liberación de este sicario? Tras lo cual manifestó que no se puede descartar ninguna tesis.

El mismo juzgado liberó a sujeto que amenazó de muerte a diputada

En tanto, la subjefa de la bancada, diputada Camila Musante (indep. PPD) hizo una grave denuncia, asegurando que fue víctima de amenazas de muerte por parte de un sujeto que fue identificado por la justicia, que prestó declaración y confesó ante el Ministerio Público, pero que “de igual forma fue dejado en libertad, tras la decisión del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, el mismo tribunal desde donde se emitió la orden que revocó la prisión preventiva del sicario acusado de asesinar al empresario llamado el Rey de Meiggs”.

Por su parte, el diputado socialista Leonardo Soto, junto con expresar su preocupación por lo que está ocurriendo en esta materia, fue categórico en advertir que “el proyecto que ataca de frentón esta herramienta, esta arma mortal que tiene el narcotráfico, se llama proyecto de Ley del Subsistema de Inteligencia Económica”.

El parlamentario oficialista recordó que la iniciativa estuvo dos años en el Senado y, ahora, en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara “se le ha puesto ocho veces discusión inmediata y aún no lo sacan; ocho veces, no cumplen con la discusión inmediata. Y esta es la mejor contribución que se hace, desde este Congreso, al avance del crimen organizado, porque no podemos detectar a tiempo el lavado de activos”, advirtió.

Al planteamiento de Soto adhirió la diputada frenteamplista Gael Yeomans quien junto con expresar la gravedad de la situación, instó a la UDI a “aportar con su voto en el levantamiento del secreto bancario”. Adicionalmente anunció el ingreso de un proyecto para realizar el test de drogas en las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, pero insistió que es urgente el levantamiento del secreto bancario.