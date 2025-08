Senadora Alejandra Sepúlveda: “El mejoramiento que se está haciendo a todas las pensiones es un tremendo plus para la candidata Jara y así lo vemos permanentemente”

Además plantea que en materia de inversión “hay que dar certeza de los tiempos a los empresarios, que les permita decir si un proyecto se hace o no se hace, no pueden estar años esperando una decisión de parte del Ejecutivo”.

La senadora oficialista Alejandra Sepúlveda viene apoyando entusiastamente a la candidata del sector, Jeannette Jara, desde la primaria, donde ejerció de vocera, cargo que se comenta volvería a asumir, aunque ella prefiere no pronunciarse sobre el tema.

En esta conversación con Diario Financiero dice que su cercanía con la exministra viene desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando Jara fue subsecretaria del Trabajo y la ahora senadora era diputada integrante de la Comisión de Trabajo, ocasión en la que fueron aliadas para avanzar en varios proyectos.

Además, asegura que no está entre quienes cuestionan la llegada del empresario Juan Sutil al comando de Evelyn Matthei, “pero entiendo la lógica, que tiene que ver, además, con esa carta enviada a todos los medios de comunicación diciendo que si no se une la oposición, el empresariado no va a colocar los recursos en la campaña. Así que era esperable que algo así ocurriera", plantea.

- ¿Cómo se debería abordar el crecimiento económico, considerando que en el programa intervendrán todos los partidos que apoyan a Jeannette Jara?

- En términos de programa no es tan difícil de colocar en acuerdo a este abanico de fuerzas políticas. Creo que es posible tener una representación de la visión económica de los distintos sectores, porque ya lo hemos hecho en dos gobiernos, tanto en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet con el Partido Comunista, como también hoy día con el Presidente Boric. Y la candidata ha planteado, casi majaderamente, que el crecimiento económico para ella es fundamental, para crear empleo, para el desarrollo del país y para crear riqueza.

- Lo que se ha criticado es la propuesta de crecer en base a la demanda interna…

- Yo tengo una visión bien práctica. Yo pertenezco y represento a una región donde tenemos de las mayores exportaciones del país, que la Región de O’Higgins, donde es potente la agricultura, que genera empleo, riqueza y que, sin duda, queremos fortalecer. Al mismo tiempo, está la minería -donde nos pasó esa desgracia brutal-, dos sectores de los más importantes que tenemos en Chile. Pero también tenemos a los pequeños agricultores, que entregan el alimento al país. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre lo que desarrollemos para exportación -la candidata ha dicho que quiere entregarle más valor a esa exportación- y lo que se produce para el país.

- ¿Cuáles son, a su juicio, los pilares que en materia económica y laboral debería contemplar el programa?

- Yo no soy especialista en economía, pero pienso que el crecimiento y la candidata ha planteado permanentemente el punto del crecimiento económico y el rol del Estado para ese crecimiento económico.

"(Hay que) buscar dónde están las trabas para invertir, para llevar a cabo los proyectos que le interesan al empresariado, pero también al país"

- El rol del Estado es otro elemento que tampoco gusta mucho a algunos sectores.

- Es que yo creo que les va a gustar, porque el rol del Estado en el crecimiento económico es como tú facilitas y no entorpeces.

- Lo que decía la candidata Evelyn Matthei en la Sofofa.

- Claro, fíjate que en muchas cosas estuvieron de acuerdo en la Sofofa. Esto se trata de cómo ir revisando los distintos trámites -que es lo que ha hecho el Gobierno del Presidente Boric- en permanente diálogo con los distintos sectores, para buscar dónde están las trabas para invertir, para llevar a cabo los proyectos que le interesan al empresariado, pero también al país, respetando lo medioambiental, respetando lo laboral.

- Sin embargo, para algunos, en el aspecto medioambiental están las principales trabas.

- ¿Para usted se cerró el tema del fin de las AFP con la reforma de pensiones? Se lo pregunto, porque desde el Frente Amplio varios me han dicho que eso aún está pendiente.

- La reforma de pensiones no es lo que nosotros queríamos, sin duda. Por eso es tan importante explicarle a la ciudadanía qué es lo que queríamos y por qué no se logró. Y no se logró, fundamentalmente porque no tenemos los votos. Por eso que es tan importante el discurso de que si queremos cambiar las cosas, necesitamos tener los votos en el Parlamento. Y siempre he dicho que el programa de gobierno debería tener dos artículos transitorios: que podemos hacer esto siempre y cuando tengamos los votos; y, siempre y cuando no nos pase alguna tragedia. Ahora tenemos una reforma previsional que tiene que madurar e implementarse. Y yo espero que Jeannette Jara gane precisamente porque necesitamos hacerlo mejor y si están las condiciones, mejorar este sistema de pensiones.

- ¿No es muy ambicioso ofrecer un sueldo vital de $ 750 mil? Porque se genera mucha expectativa y si no se cumple el desencanto puede ser mayor.

- Claro que es riesgoso. Quizás no fue conveniente colocar los $ 750 mil, pero sí el concepto es muy importante, porque permite decir cuánto es lo que el empresariado ofrece y cuánto, efectivamente, necesitan las personas para vivir.

La DC “es un aporte fundamental y no sólo tiene que ver con el tema electoral”

- ¿Cuál es el aporte de la Democracia Cristiana a la campaña?

- Es un aporte fundamental y no sólo tiene que ver con el tema electoral. Eso es minimizar a un partido que tiene una tremenda historia, una tremenda trayectoria, que tiene ideas políticas que son muy importantes, pero además que tiene personas tremendamente calificadas para aportar al programa de gobierno y también para ser gobierno posteriormente.

- ¿Descarta que se produzcan tensiones a la hora de elaborar el nuevo programa, en temas valóricos, por ejemplo?

- Hay que recordar que la Democracia Cristiana y el Partido Comunista ya fueron gobierno juntos.

- Pero el argumento que dan algunos que se opusieron a apoyar a la candidata Jeannette Jara, como Andrés Zaldívar, es que es distintos compartir el gobierno con el PC, cuando no es el presidente. Si Jara llegara a La Moneda, sería la presidenta.

- Con todo mi cariño a don Andrés, es distinto, obviamente; pero las decisiones en un gobierno no se toman sólo por el presidente por dos razones: primero, porque si las toma solo se desarma el gobierno; segundo, el Ejecutivo tiene que venir al Parlamento a buscar los votos para hacer cambios importantes y si no convence políticamente a todos sus aliados, va a haber un rechazo a su propuesta. Y ahí el gobierno se queda sin piso.

Lista única parlamentaria: “Si no tenemos generosidad e inteligencia en esto, las consecuencias para el país y su gobernabilidad se van a ver complicadas”

- ¿Ve viable un acuerdo en torno a una lista parlamentaria única?

- No sólo es viable, es una necesidad, porque si no llegamos a acuerdo podemos quedar sin mayorías en el Congreso y no podríamos gobernar o, en su defecto, hacer una buena oposición. Segundo, si no nos ponemos de acuerdo, muchos partidos van a desaparecer.

- En ese contexto, el diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social sigue insistiendo en las dos listas. ¿Cree que en algún momento va a ceder?

- Hay que ser profundamente generosos para entender la importancia de las consecuencias de llevar dos listas. Y eso significa que los partidos más grandes tendrán que tratar de ceder algunos cupos, como los partidos más pequeños tendrán que entender que tienen que poner sus candidatos o candidatas donde efectivamente tengan resultados. Si no tenemos generosidad e inteligencia en esto, las consecuencias para el país y su gobernabilidad; para resguardar además derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras, se van a ver complicadas.

Tohá y quienes no se han sumado a la campaña: “Todos aquellos que no están hacen que la derecha se fortalezca”

- ¿Qué tan importante es que Carolina Tohá se integre a la campaña?

- Ella es una mujer brillante, muy inteligente y muy capaz. Una mujer a la que le tocó estar en un puesto muy complejo. Creo que con su experiencia y con una visión, hoy día, quizá un poco desde fuera, pero esa visión también es muy importante de incorporar.

- ¿Influye que ella no esté?

- Todos aquellos que no están hacen que la derecha se fortalezca. Uno gana por acción y puede perder por omisión; entonces la invitación siempre va a ser a que en cada uno desde sus ámbitos aporten. Ese aporte es muy importante, porque alguien se puede restar o sentirte huérfano, como han dicho algunos, pero es distinto cuando en política uno tiene una responsabilidad, sobre todo cuando ha ejercido cargos.

- ¿Cuál es la responsabilidad de Carolina Tohá?

- No quiero circunscribir esto sólo a Carolina, porque el PPD como partido está. Pero Carolina es un rostro, una historia y una trayectoria que para este sector político sin duda es muy emblemática y tiene una invitación y las puertas abiertas siempre. Pero quiero ir un poco más allá. Respecto de aquellos que hoy dicen que están huérfanos de candidato o de candidata, quiero apelar a lo que fueron un día, a la responsabilidad que tuvieron, hoy día todos son bienvenidos a aportar a este comando. Porque hay mucha crítica en lo económico, pero a mí me gustaría que esa crítica se transformara en propuestas en el sector que muchas veces ellos representaron.

¿Socialdemócrata?: “Su vestido de hoy día tiene que ver con el amplio espectro que representa”

- ¿Qué opina sobre el cartel de “socialdemócrata” que se le pretende atribuir a Jara?

- Creo que su rol, a partir de este más de 60% con que ganó en la primaria, es representar a toda la coalición, donde tenemos miradas distintas y, por eso, ella es mucho más que el Partido Comunista. Entonces, su vestido de hoy día tiene que ver con el amplio espectro que representa.

-¿Qué evaluación hace del Gobierno?

- Siempre he creído que los gobiernos no se miden cuando terminan, sino mucho después.

- Pero proyectándose en el tiempo. ¿Cuál imagina que podría ser el legado?

- El legado más importante será en materia laboral. O sea, pensiones, sin duda. Todo el mundo creyó que esto era imposible de realizar y se hizo. Estamos mejorando las pensiones ahora; también las 40 horas, es importante el copago cero que no se ha promocionado como corresponde, pero también las leyes de protección a las mujeres, la Ley Karin, etcétera.

- Destaca todas las reformas laborales, pero justamente ahora la oposición dice que ese es el legado en sentido negativo, porque probablemente debido a esas reformas sólo se crearon 141 empleos este último año. ¿Es un problema para la candidata?

- Cuando uno conversa con los jubilados, con la gente que hoy día está recibiendo la PGU -que no la recibía-, el mejoramiento que se está haciendo a todas las pensiones, sin duda, es un tremendo plus para la candidata y así lo vemos permanentemente en la calle. Y yo creo que el tema del empleo es mucho más estructural que lo que tiene que ver con el tema de las leyes que hemos aprobado.