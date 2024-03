Ximena Ossandón (RN): "Seguiremos tratando de llegar a consensos. Tenemos clarísimo que la paciencia de la ciudadanía tiene un límite"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La diputada Ximena Ossandón, en su segundo periodo en la Cámara, fue elegida por sus pares para encabezar su bancada. Es la primera mujer entre los diputados de Renovación Nacional (RN) que ocupa la jefatura, lo que la hace aseverar que este es un signo “súper importante de que estamos igualando la cancha”.

Ossandón repasa con Diario Financiero la impronta que pretende imprimir a su gestión y la postura que tendrá la bancada respecto a las materias que el Gobierno espera sacar adelante, como es el caso de los proyectos del pacto fiscal, entre otros.

- ¿Cuál es el sello que le quiere dar a su gestión?

-Vamos a tener una continuidad en términos de trabajo, que ha funcionado muy bien.

-¿Como cuáles?

-Renovación Nacional tiene una bancada diferente a algunas de la derecha, porque es un poquitito más variada y la imposición de ciertas cosas en nuestro grupo no resulta mucho. Entonces, cuando llegamos a acuerdos, son muy conversados.

-Eso es en lo administrativo, en cuanto a lo político...

-Lo que queremos es volver a ser uno solo con el partido; o sea, que la bancada esté muy relacionada con la operatividad y también con lo que está diciendo el partido en este minuto.

-En ese contexto, ¿cuál será la postura política que tendrá la bancada en este período? Se lo pregunto, porque en la gestión de su predecesor el discurso político fue bien duro. ¿Esa línea va a seguir, habrá algún matiz?

-Todo irá dependiendo de los proyectos que se estén tratando. Nosotros no vamos a claudicar nunca de nuestros principios, por eso estamos muy unidos en la línea editorial, por decirlo así, con el partido. En el periodo pasado, con Frank, a mí también me tocó ser bastante dura, porque estábamos sobre todo con reforma de pensiones y el tema económico ha sido un plus muy grande en este Gobierno. Entonces, vamos a continuar con lo que dice el presidente de Renovación Nacional, manteniendo nuestros principios, colaborando en todo aquello que se pueda colaborar… Te diría, tratando de llegar a consensos, porque tenemos clarísimo que la paciencia de la ciudadanía tiene un límite y hay ciertas reformas que tenemos que hacer todo lo posible que salgan, en la medida que sean técnicamente razonables.

-¿La reforma de pensiones, por ejemplo?

-Pensiones, por ejemplo, lo que pasa es que la que se nos presentó no era técnicamente razonable, por eso que al final pasó un cascarón vacío. Porque todos estamos por tener una reforma de pensiones, pero que sea perdurable en el tiempo y no que en 15 ó 20 años más que estemos en lo mismo. En este minuto estamos viendo permisología, reforma tributaria en sus distintos bloques. Renovación Nacional, siempre he tenido el ánimo de colaborar, pero que sea técnicamente razonable. Pero estamos claros que cuando uno llega a un consenso, en algo hay que ceder también.

-La derecha ha sostenido que no se moverá de que el 6% se destine a la cuenta de capitalización individual, ¿cree que habría algún espacio para cambiar eso?

-A ver… Nosotros hemos insistido en que todo lo que tiene que ser solidaridad debe ir como a través de la PGU. Pero Renovación Nacional está abierto a la posibilidad de la solidaridad intrageneracional. De hecho, fue una cosa que el Gobierno propuso en su segunda propuesta, que fue tomada de RN, es conversable, pero nosotros claramente estamos con la mayoría de las personas, que quieren que ojalá el 6% completo vaya a sus cuentas individuales.



Y la gente cree que la reforma de inversiones está solo centrada en eso, el tema de la industria es importantísimo. Pero este proyecto no está siendo solo negociado en el Congreso, los votos se negocian en el Congreso, pero nosotros estamos siendo muy bien informados desde el Instituto de Libertad e incluso más allá.

-Se lo preguntaba porque el Gobierno también estaba firme en su postura de que el 6% a solidaridad, pero se estaría abriendo a un 4-2, ¿existe capacidad en la oposición de flexibilizar un poco su postura?

-Esto es un movimiento, pero no en la totalidad del proyecto; porque claramente que a una persona es mejor que le den 4 puntos más ¿no es cierto? El tema es la industria, es el decreto 3.500…

-Pero el decreto 3.500 prácticamente se desechó.

-Murió ideológicamente, pero en el fondo estaba copiado exactamente igual, era para decirle a un grupo objetivo que se acabó el nombre de las la AFP. Entonces, al final, es el mismo perro con otro collar. Entonces, cualquier movimiento, cualquier consenso que exista, va a ser en la medida que sea un proyecto integral.





Impuestos: “Lo que pedimos es realismo”





-¿Y en materia de pacto fiscal o reforma tributaria, ¿a qué estaría disponible la bancada a apoyar, y qué no?

-Lo que el Gobierno está haciendo ahora es justamente lo que se les pidió en un principio de la reforma tributaria, que separaran los temas. Así es que eso se celebra, desde un principio debería haber sido lo que se está separando, que es el tema de evasión, elusión, y una serie de cosas que siempre, desde el día uno, estamos dispuestos; el tema es el alza del impuestos, el tema del patrimonio y otras cosas son intransables hoy día. Yo creo que en los que se están tramitando se va a avanzar y se va a llegar a acuerdos.

Claramente, el Gobierno esta vez lo hizo inteligentemente, hizo caso a algo que se le pidió en un principio: separemos las cosas donde podemos avanzar rápido, pero dejemos para el final lo que es más complejo. Tenemos que tener ese sentido de realidad, subir impuestos en la medida de lo posible. Cuando ciertas condiciones estén dadas. En Renovación Nacional (...) lo que nosotros pedimos es realismo, mucho realismo con lo que está viviendo la ciudadanía.

-En el proyecto de cumplimiento tributario, ya hay algunos aspectos en los que ya su sector no está muy de acuerdo, como la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, el denunciante anónimo y otros, pese a ello ¿existe alguna posibilidad de llegar a acuerdos?

-Creo que en todos los temas hay posibilidad de llegar a acuerdos. El tema del denunciante anónimo es algo que existe en otros lados, yo creo que sí hay posibilidades, pero eso lo digo en términos personales. Pero, claramente, hay ciertos temas que van a salir rápidamente y lo celebro. Porque en lo personal he sentido que el Gobierno, de alguna forma, cuando metió la PGU en la reforma a pensiones, que era una forma de presionarnos a nosotros, de que teníamos que votar porque era impresentable frente a la ciudadanía, políticamente hablando, de que estuviéramos votando en contra una cosa que incluía a la PGU, que le apuntaba directamente al pensionado actual. Creo que en eso hemos madurado, no estamos dispuestos a caer en ese tipo de triquiñuelas, estamos dispuestos a avanzar en muchas materias, sobre todo en Renovación Nacional, que es un partido que ha demostrado que es capaz de llegar a mucho más consenso, pero siempre atendiendo a nuestros principios y también viendo la realidad del país en este minuto.

-¿Cuánto va a influir en el trabajo legislativo y político de la bancada el hecho de que éste sea un año electoral?

-El año electoral más fuerte para nosotros es el próximo. Y ahí es donde realmente se nota y se pone mucho más complejo, porque en las parlamentarias la gente empieza a hablarle a su público. Y a mí me impactó muchísimo, como diputada, cuando algunos de mis pares le estaban hablando directamente a su público objetivo. Ahora eso cambia porque tiene el voto obligatorio, o sea, hoy día no le van a estar hablando a ese grupo que siempre votó por ellos, tienen que hablarle a un abanico mucho más amplio. Entonces será un poco distinto.

-En ese sentido, ¿el clima mejora con el voto obligatorio?

-Mejora el clima. Te lo grafico… Cuando nos tocó votar en plena campaña el retiro del 10%, yo sé que esa votación hubiera sido muy distinta si no hubiéramos estado en campaña. A mí me advirtieron que si votaba en contra bajaría entre un 3% y un 7%. Y yo dije, no me importa, pero es razonable que otros diputados hayan dicho que preferían votar a favor.

O sea, te lo grafico solo en una cosa muy potente.

-¿No siente que esta vez vaya a ser así?

-No, porque ya pasamos una prueba de fuego, que fue la reforma de pensiones. Nos dimos cuenta que hicimos un despliegue territorial tan grande, que las personas entendieron por qué no valía la pena el proyecto que estaba presentando el Gobierno.

-Usted está considerada en su sector como moderada, desde el punto de vista político, ¿eso se verá reflejado en su gestión?

-Yo soy moderada, pero voy a ser jefa de una bancada a la que tengo que responderle; no puedo ser Ximena Ossandón, República Independiente, y usar un cargo en el que estoy representando a todos, para decir lo que yo quiera. Puedo orientar, pero llegará un minuto en que, probablemente, podrán existir votaciones en las cuales yo ni siquiera esté muy de acuerdo, pero si la presidenta de la bancada no respeta a su bancada, ¿para qué estamos acá?

Gobierno: “Relación dialogante”

-¿Cómo cree que será la relación con el Gobierno?

-Renovación Nacional siempre ha tenido una relación dialogante, jamás nos cerramos de antemano. Pero insisto, nosotros en este minuto nos vamos a claudicar en nuestros principios. Creo que todo este proceso constituyente también nos sirvió muchísimo para que la derecha se diera cuenta que no estaba tan mal y nos ha dado mucha fuerza para poder decir y no tener vergüenza de lo que nosotros pensamos. Veo que aquí en la cámara, pasamos de una derecha opacada a una derecha capaz de decir lo que piensa y los Republicanos también han tenido un papel importante en eso.

-¿No los ha obligado a polarizarse?

-No, a Renovación Nacional no. Esa pregunta se la puede hacer a la UDI. Somos diferentes en esa materia, nuestra formación es diferente. Tenemos personas de centro, muy de centro, tenemos una cosa importante con la derecha social, que tal vez fue lo que nos produjo problemas en algún minuto con la UDI, porque de alguna forma les quitamos ese bastión; pero también tenemos gente que es derecha, te diría yo, un poco hálito republicano. Con todo ese espectro de gente, nosotros lidiamos diariamente y Renovación Nacional es el partido que está creciendo muchísimo, cada día tenemos más adherentes, se nos va incluyendo muchísima gente, porque creo que este proceso constituyente ayudó muchísimo para decir que la moderación siempre es lo mejor. Y Renovación Nacional desde la derecha representa la moderación del país.

-¿Cuáles son los proyectos a los que le gustaría darle énfasis durante su gestión?

-Sobre mi gestión, está toda la parte económica, crecimiento, inversión. A mí me interesa muchísimo eso, porque el país no camina si eso no funciona. La reforma de pensiones va a volver y ya tuvimos esa experiencia. Pero también me encantaría meterme mucho en el tema de la legislación de la mujer, que desde RN sigamos ayudando a emparejar la cancha, pero desde nuestra vereda, manteniendo nuestros principios y demostrar lo que yo siento en Renovación Nacional, que no somos ni más ni menos por nuestra condición de ser mujer o hombre. Me encantaría poner ese sello en la bancada y no creo que sea difícil, porque nunca ha sido un obstáculo.