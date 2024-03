Edwards advierte que si los cigarrillos de contrabando pagaran impuestos se podría financiar el sistema de cuidados y la ampliación de la sala cuna

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El economista y académico de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, abordó la mañana de este jueves los impactos económicos del comercio ilícito.

Esto en el marco del Primer Día Nacional contra el Contrabando y Comercio Ilegal, organizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), y en el cual se expuso un estudio del Centro de Medición MIDE UC que reveló que el 49,4% de los cigarrillos consumidos en el país son de contrabando.

De acuerdo a lo expuesto por Edwards, los cigarrillos son un tercio del total del comercio ilícito en Chile y que en los últimos dos años US$ 1.946 millones correspondieron a evasión fiscal, siendo US$ 600 millones en 2022 y US$ 1.146 millones en 2023. Una cifra que corresponde al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que también coincide con lo calculado por el pacto fiscal para financiar los proyectos de cuidados y de sala cuna.

“Si se pagaran los impuestos, los cigarrillos ilegales que se venden se cubrirán completamente una de las cinco grandes necesidades que tiene que cubrir la reforma tributaria, que es la protección social”, señaló.

El académico agregó que “debería haber una gran fuerza tratando de que se acabe el comercio ilegal de cigarrillos, porque con eso le damos sala cuna a todos los niños de Chile y les damos cuidados a todas las personas que necesitan cuidados que hemos detectado”.

Además, el economista apuntó a que todo el comercio ilícito de Chile corresponde a cerca del 1% del PIB, lo que también se acerca al 0,9% del PIB que el Ejecutivo ha señalado como recursos necesarios para la salud.

“Se nos acaba el problema de la salud en Chile, tal como lo ha detectado el Gobierno y los gobiernos anteriores, si acaso se controla el comercio ilícito en Chile y toda la evasión que va con eso, al margen de los problemas sociales”, indicó.

“No es un tema que, también es importante, a los vecinos les moleste que cuando salen de su casa no pueden caminar por las calles porque las veredas están repletas de vendedores. El tema es que desde un punto de vista de la política pública se podrían solucionar dos de las cinco preocupaciones esenciales en los proyectos de este gobierno, sobre los cuales hay acuerdo nacional”, señaló.

Estudio MIDE UC

De acuerdo al estudio de MIDE UC, que revela que 1 de cada 2 cajetillas de cigarrillos que se consumen en Chile son de contrabando, también señaló que esto significó un aumento de 12 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

Realizado en base a una muestra de 7.000 entrevistas desde Arica hasta Punta Arenas, se concluyó que las ferias libres y el comercio ambulante son los principales canales, con el 50,1% del consumo nacional de cigarrillos ilegales.

Se determinó que el ingreso diario es de dos contenedores con 1.000 cajas cada uno y que la pérdida estimada es de US$ 1.150 millones anuales.

Además, la mayoría (78,5%) procede de Paraguay y la mayor razón de compra (81,8%) es por el menor precio, en comparación a aquellos legales.