Etcheberry: "Me preocupa mucho que grandes empresas hagan maniobras para no pagar lo que les corresponde, eso es elusión”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

A dos semanas de haber asumido, el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Echeverry, se impuso, al menos, tres áreas en las que pondrá los mayores esfuerzos del organismo, las que apuntan a reducir la elusión de impuestos en grandes empresas, atacar el comercio informal y endurecer los controles a la emisión de facturas, de acuerdo con lo que detalló en entrevista con El Mercurio,

En ese marco, sostuvo que en su gestión la preocupación estará “en los grandes evasores, aunque no estén en ninguna mafia”. Según el diagnóstico de Etcheberry “hay empresas grandes, que empiezan a contratar consultores tributaros, que les aconsejan y obtienen tributaciones que no son el espíritu de las leyes. Me preocupa mucho que grandes empresas, gente con mucho patrimonio, hagan maniobras para no para lo que les corresponde. Eso se llama elusión”.

Agregó que aunque el SII tiene atribuciones para decir que, si bien se cumplió con la letra de la ley, “obviamente están haciendo una serie de figuras no por necesidades del negocio, sino porque quieren pagar menos impuestos”. El director del organismo reconoció que ha habido casos importantes, “algunos han salido y otros hay que estarlos mirando, hay que hacer más, no solo con el crimen organizado, sino también con las empresas que hacen estas figura”.

Comercio informal

Junto a ello, destacó que la presencia fiscalizadora del SII ha bajado, lo que ha incidido en parte del alza de la evasión. “Hay un sector informal que está creciendo en vez de achicarse. El comercio ambulante tiene tomadas las calles y está abastecido por algunas mafias. Tenemos una verdadera industria de autos, que antes no se conocía Todas esas mafias lo hacen por dinero y todos los que ganan dinero, de acuerdo con la ley, tienen que tributar”.

El propósito de Etcheberry en este ámbito es fortalecer la fiscalización en “comercios chicos que no dan boleta y con ello se saltan el IVA y el impuesto a la renta”. Ya tercer área de interés, dijo, son las llamadas facturas falsas: “Hay que ir mejorando el control y en algunos casos las normas”.

A juicio de Etcheberry es preferible “que se baje la evasión a que le suban las tasas a los que pagan, porque esas son las opciones se quiere más plata para el programa de Gobierno”. Considera, además, que el país cuenta con un nivel de tributos razonable: “Si uno pone tasas desproporcionadas, la gente no paga o se va del país o no quiera hacer empres. Me gusta mucho más bajar la evasión o la elusión, es una mejor manera, que estar subiendo los impuestos a los que pagan”.