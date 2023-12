Pacto fiscal: Hacienda asegura que la evasión y la elusión del impuesto corporativo supera el 50% en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un tema que se ha tomado el debate público en las últimas semanas es el cumplimiento tributario, ad portas de que el Ejecutivo presente el denominado pacto fiscal, que busca aumentar el nivel de pago de impuestos de los contribuyentes, especialmente los de gran tamaño.

Este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó nuevos detalles del proyecto, así como insumos adicionales a la discusión, tras conocer los reportes de la OCDE y de la comisión de economistas presidida por Manuel Marfán.

En el marco del seminario “Visión Económica 2023-2024: ¿Cómo retomamos el crecimiento económico?”, organizado por la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Universidad del Desarrollo (UDD), el titular de Teatinos 120 adelantó detalles del informe sobre incumplimiento tributario elaborado por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Según expuso el ministro, el cálculo del servicio es que la brecha de cumplimiento tributario total -considerando Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Primera Categoría a las utilidades corporativas- es de 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en promedio en los años analizados (2018-2020).

A su vez, Marcel afirmó que la brecha de cumplimiento tributario del IVA es equivalente a un 1,8% del PIB en el mencionado periodo. Esto equivaldría a un incumplimiento tributario de 18,4%. Esta cifra “triplica la mediana estimada para países de la Unión Europea (6,9%)”, señaló la autoridad en su presentación ante empresarios.

En el caso del impuesto corporativo, la brecha de cumplimiento equivale a un 4,7% del PIB. Esto implica un incumplimiento de un 51,4%. O sea, que un 51,4% de lo que debiera recaudar el Fisco por impuesto a las empresas no es efectivamente recolectado.



El informe fue elaborado por el exdirector del SII, Michel Jorratt, y será presentado a los representantes de partidos políticos durante la tarde de este miércoles. El incumplimiento tributario, según la metodología del estudio, considera evasión, elusión y subdeclaración involuntaria del IVA y el impuesto de Primera Categoría.

“Los avances que podamos lograr en materia de cumplimiento tributario, por supuesto, nos permiten liberar recursos importantes”, sintetizó Marcel.

Posteriormente, el expresidente del Banco Central respondió a una serie de preguntas, donde nuevamente se tocó el tema tributario, sobre todo la reforma realizada bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelete. Sobre esto, Marcel aseguró que en la reforma de 2014 “el aumento de la tasa corporativa por un lado y por otro lado, la complejidad del sistema semi integrado, por supuesto que han tenido efectos negativos”.

Su visión de la economía

El resto de la discusión estuvo enfocada en el contexto macroeconómico que atraviesa Chile. Marcel destacó que “hay ciertas cosas que hemos ido resolviendo en el último tiempo”, respecto a los diversos shocks que han afectado a la economía.

En esa línea, el titular de Hacienda destacó el rol “importante” de la política monetaria, y un ajuste de la economía que era “necesario”, y que “se ha logrado sin los costos económicos y sociales característicos de otros episodios”.

El ministro aseguró que están trabajando en medidas para impulsar la inversión, pero advirtió que en un contexto de tasas altas “sería raro que Chile tenga un boom de inversión”.

Marcel, a su vez, enfatizó en que “el crecimiento es un buen negocio para el Estado, pero no resuelve todos los temas”, e hizo un llamado a lograr un acuerdo en el pacto fiscal, en línea con las recomendaciones de diversas entidades internacionales han hecho en materia de acuerdos políticos.

La crítica de Tokman

Posterior a la presentación del ministro, el seminario concluyó con un panel de discusión en el que participaron el presidente del CIES-UDD, Hernán Cheyre; el vicepresidente de Sofofa, Oscar Hasbún; y Andrea Tokman, economista jefe de Quiñenco.

Esta última fue crítica de la exposición de Marcel y la propuesta de pacto fiscal. En cuanto al informe que elaboró la OCDE, Tokman aseguró que esta revisión “quedó coja”.

“Fue muy poco lo que se aporta de un estudio de revisión de gastos con un aumento de 0,11% de ahorro. Es cierto que el ministro dice que 85% de los gastos están puestos en las leyes, pero eso no quiere decir que no sean gestionables y por lo tanto ahí me quedo corta”, sumó la economista, que fue parte del grupo de expertos convocado por Hacienda para determinar el efecto del crecimiento sobre la recaudación de impuestos.

“El dato que nos acaba de dar hoy día (sobre incumplimiento tributario) no está publicado. No existe el informe todavía de 6,5 puntos del PIB”, dijo Tokman en adición. “Cuando hablamos de la cifra de 7,5 puntos del PIB de evasión y elusión que calculaba Jorrat y que después varios informes posteriores han visto que es bastante menos, posiblemente la mitad”, añadió.

“A mí me parece que de esa mesa con cuatro patas, hay dos que ya están medias caídas”, agregó la economista jefe de Quiñenco, haciendo alusión al ministro que habló de una mesa de cuatro patas: la tributaria, la de cumplimiento tributario, la de eficiencia de gasto y la de crecimiento.

También, criticó que “educación acaba de entrar en el debate y no está en los 2,7 puntos que había que financiar, entonces mi gran preocupación es que las previsiones de gasto son enormes”.

Hasbún, en tanto, valoró el crecimiento y el pacto fiscal. “Algunos creen que es una especie de caballo de Troya para aumentar los impuestos. Yo estoy un poco más optimista que eso”, señaló el empresario, pero advirtió que “estamos faltos de ambición completamente”.