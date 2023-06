Reforma tributaria: los equipos técnicos y las líneas rojas que definieron las distintas bancadas de cara a una nueva negociación

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El mundo político está siguiendo con altas expectativas el proceso de diálogo que inició el ministro de Hacienda, Mario Marcel, para alcanzar un acuerdo por lo que denomina un "pacto fiscal", que incluya la reforma tributaria pero también otros mecanismos que permiten aumentar la eficiencia del Estado, incentivar el crecimiento económico y darle estabilidad al régimen impositivo.

El secretario de Estado inició las rondas de conversaciones ayer con una reunión con las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y hará lo mismo en los próximos días con gremios de Pymes y trabajadores. Luego, se reunirá con las bancadas y los partidos políticos para abordar los espacios de negociación de cara a reingresar la reforma al Senado.

Tanto en la Cámara Alta como en la Baja comenzaron a prepararse para la nueva etapa y los distintos grupos parlamentarios ya iniciaron gestiones para fichar a las y los expertos que los asesorarán en el área chica de la discusión, así como la definición de lo que consideran sus "líneas rojas" para el nuevo debate.

El diputado de la comisión de Hacienda, Jaime Naranjo, se asesorará por la abogada Melisa Mallega en esta nueva etapa, y define como una línea roja aumentar la tributación proveniente de los más altos ingresos del país: "La derecha y los empresarios deben entender que pagar la deuda social es una tarea país y mientras más luego lo hagamos, estamos evitando a futuro una clima de rebelión social irrespirable en el país. La deuda social se arrastra de hace muchos años y hay que ponerse al día", plantea.

Su par de la comisión, Jaime Sáez (RD), plantea algo en la misma línea: "Hay que evitar un escenario de trinchera donde la oposición no permita avanzar en resolver varias de las urgencias sociales. Son necesarios ingresos permanentes para gastos permanentes, y para eso se está desarrollando un diálogo social amplio". Señala que la abogada Rocío Fondón lo apoyará en el detalle técnico de la discusión.

La presidenta de la comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans (CS), se apoyará también en una abogada: Rocío Norambuena, quien fue su representante en la mesa técnica que se desarrolló a fines del año pasado para negociar las indicaciones a la reforma original. Su par del PC, Boris Barrera, también acudirá a su representante en dicha instancia, la antropóloga social y egresada de derecho Millaray Huaquimilla. Mientras que el DC Ricardo Cifuentes acudirá al exsubsecretario Julio Valladares.



En el Senado saben que tendrán un rol clave en la discusión tributaria, ya que la insistencia del proyecto rechazado en el primer trámite debe ingresarse por dicha corporación.

La senadora y subjefa de comité del PPD, Loreto Carvajal, plantea que Chile "necesita" una reforma tributaria, que sea "progresiva" y que eleve los impuestos personales, incrementando la tasa de aquellos contribuyentes que perciben rentas mensuales superiores a $ 4.300.000 aprox. "Los fondos de inversión privados deben pasan a ser contribuyentes del sistema impositivo terminando con actuales exenciones, con excepción de aquellos que inviertan en capital de riesgo, y hay que legislar sobre el impuesto al patrimonio para quienes tengan patrimonios superiores a 15.000 UTA con una tasa de 1,8% como principales iniciativas", dice.

El presidente de la comisión de Hacienda, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) será apoyado por su histórico asesor en las instancias tributarias, el contador auditor Reinaldo Monardes. Ayer, Lagos Weber trazó algunas líneas, como por ejemplo desahuciar el impuesto al patrimonio: "No van a estar los votos, yo creo que eso ya falleció, desde el punto de vista de que no va a tener apoyo”. Así, llamó a enfocarse en medidas donde hay más acuerdo, como las políticas para controlar la evasión y la elusión, y definir cuál es el universo de beneficios y el costo de las medidas que se busca solventar.

El senador PC de la comisión, Daniel Núñez, se asesorará por parte del staff de técnicos de la tienda, como Aron Núñez y Rosario Figueroa.

Los intransables para la oposición

Tanto en Republicanos como en Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) las posturas se han endurecido luego de la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, y todo apunta a que su postura de rechazo al aumento de la carga fiscal no se modificará en el corto plazo.

En la Cámara, el representante de Republicanos en la comisión de Hacienda, Agustín Romero, se asesorará por la abogada Nicole Martínez. El legislador tiene serias dudas respecto a que se cumpla el plazo para lograr un acuerdo, hacia fines de julio: "El gobierno busca quitarle piso a la oposición al reunirse y negociar con los empresarios. Pero la verdad es que los chilenos no quieren seguir pagando reformas tributarias. Nosotros más que un pacto fiscal, queremos un pacto pro inversión y procrecimiento".

Su par de la UDI, Guillermo Ramírez, tendrá como asesora a la excoordinadora de Política Tributaria de Hacienda en los gobiernos de Sebastián Piñera, Carolina Fuensalida, quien también tendría ese rol en la discusión en el Senado apoyando al senador Juan Antonio Coloma: "Nosotros no vamos a aprobar una reforma tributaria como la que fracasó en la Cámara de Diputados, ni siquiera algo parecido. Si el gobierno quiere conversar con nosotros, tiene que presentar algo completamente distinto, que sea pro inversión y pro crecimiento", recalca el legislador.

El representante de RN en la instancia, Frank Sauerbaum, será apoyado nuevamente por el abogado tributarista Sebastián Guerrero, quien también se espera ejerza el mismo rol con el senador José García: "No podemos pretender un alza de impuestos nuevamente, no estamos dispuestos a eso en un período recesivo. Lo que más nos preocupa es que no hay una agenda procrecimiento y proinversión. La principal preocupación debiera estar en la creación de empleo y en el crecimiento, que explica más del 80% de la recaudación de impuestos", plantea.

El diputado exPDG y hoy en Avancemos Chile, Víctor Pino, comenta que hace algunas semanas se reunió con el ministro Marcel, donde -dice- "le solicitamos incluir medidas que vayan en directa relación a cómo obtener ahorro fiscal y mejorar la gestión del gasto público, medidas que no se encontraban en la anterior propuesta rechazada". Su asesor en la negociación será el ingeniero Josué Muñoz.

Mientras que la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, contará con el sustento técnico del exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco: "Supeditar el éxito de un programa de gobierno a la aprobación de un proyecto de ley de reforma tributaria, cuyo detalle ni siquiera conocemos a menos de un mes de su reingreso, es poco serio. No hay que ser economista para ver que los números no calzan entre lo que se pretende financiar, y la proyección recaudatoria. Aquí hay que priorizar, definir lo que se puede cumplir en lo que resta de gobierno, pero definir una hoja de ruta a mediano o largo plazo para cumplir las expectativas de los chilenos", enfatiza.