Boric califica de “intolerante” el anuncio de la expulsión de diplomáticos desde Venezuela, pero descarta romper relaciones

Como una muestra de “intolerancia injustificable a una crítica legitima” calificó el Presidente de la República, Gabriel Boric, la decisión del Gobierno de Venezuela de expulsar al personal diplomático de varios países, incluyendo a Chile.

Desde Dubai, el mandatario chileno afirmó que “como país no hemos hecho más que señalar que esperamos que los resultados sean transparentes y verificados por veedores internacionales, y eso se cumple con publicación de todas las actas”.

La autoridad no quiso entrar en polémica con las declaraciones del Gobierno venezolano, afirmando que “toda discusión de los adjetivos son irrelevantes a la hora de hacer valer los principios” y que “es mi deber entregar certeza a los chilenos que viven en Venezuela y que la voluntad expresada en las urnas se respete, para lo cual seguiremos enfatizando que las elecciones sean transparentes y verificables”.

Consultado si lo que sucede puede afectar o poner en peligro la colaboración en otros temas como deportaciones de migrantes que cometieron crímenes y el combate al crimen organizado, planteó que “Chile siempre será un país de diálogo. No puedo hacer que un avión aterrice con expulsados en Venezuela, necesitamos colaboración. Por eso jamás vamos a ser un país proclive a romper relaciones diplomáticas. Acá la decisión unilateral de Venezuela de expulsar a nuestro personal diplomático es injustificable y demuestra intolerancia”.

Sobre la relación con el Partido Comunista y los roces por cómo el Gobierno ha enfrentado el tema de las elecciones en Venezuela, Boric dijo que “con el PC tengo una excelente relación en lo cotidiano y con Venezuela tenemos una diferencia. Pero ellos y todos entienden que la política en materia internacional la dirijo yo como jefe de estado. Los roles están claros”.

Balance de la gira

El Presidente Boric realizó un positivo balance de su gira de dos días a Emiratos Árabes Unidos, donde visitó Abu Dabi y Dubai junto a una amplia comitiva de representantes del sector público y privado.

“Esto que pareciera lejano va a a significar mas crecimiento, más empleo y es la consolidación de una política de Estado en relaciones exteriores”, planteó el mandatario, relevando el acuerdo comercial integral firmado con EAU.

Sostuvo ademas que “los pilares de nuestra economía es que sea abierta, tenemos relaciones con todo el mundo y por eso queremos abrir mercados con India, Indonesia y los paises árabes”.

El mandatario, durante esta jornada final de su periplo, visitó el puerto de Dubai y se reunió con empresarios de esta ciudad, donde reconoció que si bien suspendió la visita a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, no hizo lo mismo con EAU: "Nos lleva 48 horas llegar hasta acá, pero estoy seguro que vale la pena. Mantener este viaje fue la decisión correcta. Chile reconoce las inversiones de Dubai y me gustaría impulsar no solo el intercambio comercial, sino que también cultural entre estudiantes para poder aprender de su experiencia”.

Cárcel en Santiago

En otros temas, el Presidente fue consultado respecto a la polémica por la ampliación de la cárcel Santiago 1, que ha generado duras críticas de alcaldes del oficialismo, en especial de la edil de Santiago, Irací Hassler. En este punto, se mostró favorable a reevaluar su su instalación.

"Hay argumentos que son muy atendibles en un sentido y en otro. Yo frente a decisiones de política pública que tienen un efecto de largo plazo, siempre estoy disponible a escuchar otras voces. Y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas. Eso es lo que he conversado también con la alcaldesa Hassler. Acá lo importante es que se tomen en cuenta todas las consideraciones, los pro y los contra. No hay una solución perfecta. Pero yo no tengo problemas de orgullo en esto ni dificultades en evaluar decisiones en la medida que sea sustentado el argumento, y en esa línea lo estamos trabajando con el ministro Cordero", planteó, agregando que lo importante es "no seguir postergando" la decisión de construir un nuevo penal.

Boric informó que se reunirá con el ministro de Justicia, Luis Cordero, en los próximos días para analizar estos temas.