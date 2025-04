Mesa del Senado se comprometió con Boric a sacar adelante el proyecto de permisos sectoriales

Para una reunión protocolar con el presidente Gabriel Boric llegaron en la tarde de este jueves hasta La Moneda los integrantes de la mesa del Senado, el presidente Manuel José Ossandón (RN) y el vicepresidente, Ricardo Lagos Weber (PPD), instancia que fue calificada como “muy cordial, muy simpática y muy profunda” por el titular de la Corporación.

Ossandón añadió que la conversación “profunda” se produjo tanto en los temas que abordaron como en los compromisos que asumieron como mesa. Pero también señaló que si bien “he sido crítico y puedo mantener muchas de mis posturas, no me pierdo un minuto en la presidencia del Senado, en que tenemos que ser transversales, tenemos que buscar apoyar todos los temas en seguridad, en desarrollo, en salud, en crecimiento económico, en lo que sea, para ayudar a nuestra gente".

El senador opositor señaló que es importante dar cuenta de que la mesa trabajará unida, de manera transversal en beneficio del país, porque, “además, les guste o no les guste, indistintamente de cuáles sean los votos, pensamientos que son casi la mayoría del Senado y eso le da una riqueza a la discusión parlamentaria”.

A su turno, el vicepresidente de la Corporación, detalló lo esbozado por Ossandón, en cuanto a los compromisos asumidos por la mesa en esta cita con el mandatario, señalando que lo primero dice relación con los temas que están pendientes de la Agenda de Seguridad y, “en particular, el Presidente le pidió a la mesa que pudiéramos acelerar el tranco en la Comisión de Hacienda del Senado para el proyecto de permisos sectoriales, que permite destrabar inversiones… Lo mismo con el sistema de evaluación ambiental y toda la agenda económica".

Lagos Weber, también admitió que le recordaron al mandatario que este es año electoral y que esta característica “puede generar tensiones, pero con todo, creemos que tenemos cuatro proyectos de mucha relevancia, que tienen cierta transversalidad y creo que podemos empujarnos y sacarlos adelante al margen de la discusión electoral. Y creo que con eso, con lo que queda de Gobierno, sería muy importante que lo lleváramos adelante”.

Transversalidad

Incluso, el vicepresidente del Senado alertó sobre lo que está ocurriendo a raíz de los aranceles impuestos por Donald Trump: “Con mayor razón si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo a nivel global producto de las decisiones que está tomando la administración de Estados Unidos”, sentenció.

Lagos Weber respaldó lo dicho por Ossandón, en cuanto a la “transversalidad” del trabajo legislativo, por lo que –a su juicio– los integrantes de la Corporación han dado señales de estar dispuestos a avanza en temas tan relevantes como Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), en materia de seguridad; inteligencia, Ministerio de Seguridad, Reforma de Pensiones, royalty a la minería, 40 horas, alza del salario mínimo a $ 500 mil… “Espero que el tema de permisos sectoriales, sistema de evaluación ambiental, y un par de proyectos más, los logremos sacar antes de que entremos en el tráfago completo de las elecciones”, expresó.

Y agregó que junto con Ossandón “tenemos el compromiso de empujar esta agenda transversal y creo que lo vamos a hacer”.

Por su parte, Ossandón descartó que la carrera presidencial impida avanzar en los temas en los que hay acuerdo. De hecho, fue gráfico en sostener que cada uno tiene su candidato presidencial, “pero eso no quiere decir que vaya a usar mi puesto como plataforma para eso y lo mismo Ricardo para lo otro. Nosotros vamos a cuidar el Senado” comprometió Ossandón, ya que ha estado en los momentos más importantes del país; lo que Lagos Weber complementó recordando que ninguno de los dos va a una reelección –Ossandón, porque la Metropolitana no se renueva en esta elección; y el propio Lagos Weber, porque aunque hay elecciones en la Región de Valparaíso, que él representa, está impedido por ley a repostular nuevamente-.

A propósito de los acuerdos y los proyectos que en virtud de ellos podrían avanzar, se les consultó acerca de su opinión ante el hecho de que el ministro Marcel admitiera que tal vez no se envíe al Congreso una reforma tributaria, pues no habría piso para ello. Al respecto, Ossandón dijo que sólo cuando se envía un proyecto se puede opinar si tiene piso o no, algo que no ha ocurrido.