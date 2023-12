Alejandro Micco y su análisis post plebiscito: "Ya nadie puede decir que tenemos una institucionalidad que fue hecha entre cuatro paredes sin consultar con la gente"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El resultado del referéndum constitucional del domingo no sorprendió en demasía a Alejandro Micco.

El exsubsecretario de Hacienda y académico de la Universidad de Chile optó por la opción "en contra" del texto constitucional, señalando que la actual Constitución se tiende a legitimar tras dos procesos electorales. Eso sí, enfatiza que no es la Carta Magna que lo representa en un 100% y cree que se le deben hacer modificaciones, pero que en lo grueso es el marco regulatorio aprobado en los últimos 30 años y que no es la misma aprobada en la dictadura.

Ingeniero civil industrial de la U. de Chile y doctor en Economía por Harvard, Micco ve que se abre un espacio de negociación para avanzar en el pacto fiscal, aunque acotándolo a temas específicos como exenciones y el combate a la evasión y la elusión.

- ¿Qué análisis preliminar hace de estos resultados?

- Dos cosas.

Primero, fue un resultado claro, no tan amplio como el anterior, pero claro.

Segundo, quiero ver el vaso medio lleno en términos de pensar que la votación de ayer fue un castigo a posturas más maximalistas. El primer plebiscito fue una postura muy maximalista de la izquierda. El proceso concluido ayer era menos maximalista, pero igual con elementos que fueron darse algunos gustos, que eran ir más allá de los consensos y de tratar de llegar a acuerdos. Espero que esto sea leído así. Uno puede tener una postura, y sabiendo de que esa postura es la mayoritaria y uno lo que tiene que hacer es tratar de empujar el carril del país más en la dirección que uno quiere, pero entendiendo de que uno nunca va a poder llegar al máximo de las pretensiones que tiene, aunque sean muy legítimas.

- ¿Y el vaso más vacío?

- El vaso más vacío es que hay un hastío de la población por los temas políticos en general, lo que puede llevar a caer en populismos. Lo estamos viendo en el país del lado y lo hemos visto muchas veces en Latinoamérica.

- ¿Se declara decepcionado con que el país no haya podido resolver el tema constitucional tras dos intentos?

- Sí. El proceso tiene de claro, de oscuro y de gris.

Lo claro es que si me hubieran dicho en octubre del 2019 que este es el proceso que hay que pasar para salva la institucionalidad y que no cayera un gobierno, y que pasáramos a lo que hemos visto en los países vecinos, también en Perú, Argentina, una rotativa de Presidentes; si me hubieran dicho eso, digo que lo compro. Creo que en ese punto este proceso cumplió, ya que permitió una salida institucional.

Lo oscuro es que no hemos logrado encontrar después de cuatro años un texto que nos acompañe a todos y que a todos nos deje bien conformes. Estuvimos mucho tiempo discutiendo esto.

Lo gris es que esta es la Constitución que hemos decidido mantener ya ratificada en un par de ocasiones. Esto ha pasado a un costo caro, cuatro años discutiendo esto, paralizando muchas otras cosas. Ya nadie puede decir que tenemos una institucionalidad que fue hecha entre cuatro paredes sin consultar con la gente. Ha sido consultada a la gente varias veces, ha sido modificada y esta es la Constitución que tenemos. Puede ser mejorable, no me gusta 100%, pero es la que tenemos y tenemos que trabajar con ella.

- ¿Se relegitima la Constitución del 80?

- ¿Qué duda cabe? Pero siempre he dicho que esta es la Constitución que firmó Lagos y es la Constitución que hemos ido construyendo. Partimos en una dictadura, pero después tuvimos 30 años donde se ha ido modificando y se ha ido avanzando. Quedan cosas por mejorar, ¿qué duda cabe? Pero ésta es una Constitución que ha tenido cambios importantes y que puede ser mejorada. Había cosas que me hubiera gustado que se cambiaran, pero mi punto es que es una Constitución legítima 100% y nadie puede decir lo contrario. Espero que si alguien la quiere cambiar para mejorarla, en buena hora, pero nadie puede volver a levantar una bandera de que ésta es la Constitución hecha en una época oscura. Qué duda cabe que era oscura, pero si uno piensa la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, se hizo cuando existían esclavos. El presidente Washington tenía esclavos.

- ¿Qué escenario se abre para la economía, pensando en que algunos partidos oficialistas han dicho que insistirán en un nuevo proceso constitucional en un par de años?

- Independiente del resultado, el tema de la incertidumbre no iba a cambiar mucho. Hay un cierto cansancio, creo que hay una cierta mirada de que esta Constitución no es lo ideal, pero ha pasado dos test bien ácidos, dos elecciones. Creo que eso tiene que dar tranquilidad, que las reglas del juego en lo más grueso se van a mantener. Creo que lo importante es que entendamos que esta es la estructura que tenemos, con esta estructura tenemos que avanzar.

- En cuanto al pacto fiscal, ¿cuánto espacio ve para avanzar en los temas de consenso y en los más complejos, como las alzas de impuestos?

- Creo que hay alguna posibilidad más de encontrar ciertos puntos de acuerdo y avanzar algo. Dados los tiempos donde estamos y que ya no queda mucho gobierno, creo que hay que avanzar solamente en dos partes en el proyecto: evasión y elusión, poniendo los temas de secreto bancario, del denunciante anónimo remunerado, los temas de fortalecimiento del SII para compartir más información con el resto de los servicios; y en eliminación de algunas exenciones. Al final del día, creo que se puede avanzar en unos cuatro o cinco puntos, para más no da.

Hay que considerar que el Gobierno sigue igual de débil como estaba antes. Lo que pasa es que ahora lo único bueno es que las posturas más maximalistas de la derecha perdieron ayer. Ahí puede abrirse un espacio para avanzar.