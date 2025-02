Algo de respiro le podría dar el dólar a la inflación tras baja de comienzos de año y el mercado no descarta nuevos descensos

Por: C. VERGARA Y B. PESCIO

En los últimos tres días hábiles, el precio del dólar en Chile se ha ubicado bajo los $ 950, luego de estar casi dos meses cercano a -o incluso por sobre- los $ 1.000.

El descenso se da en un escenario en que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó un avance mensual de 1,1% en enero, llevando a la inflación a acelerarse hasta un 4,9%, por lo que la baja en el tipo de cambio podría traducirse en un respiro para los precios locales.

A juicio del gerente de macroeconomía de Inversiones Security, César Guzmán, “la caída reciente del tipo de cambio es una muy buena noticia en materia inflacionaria”.

Esto, porque hay efectos directos en ciertos productos como algunos combustibles y productos que están en dólares como los pasajes de avión, y que se verán reflejados de manera más inmediata; así como también hay efectos indirectos y que demoran un poco más, como son los productos importados, y que requieren que este nivel de tipo de cambio se mantenga por algunos meses, explicó Guzmán.

En este contexto, los registros de IPC de los próximos meses serían “considerablemente más bajos” que el anotado en enero, según los pronósticos de Inversiones Security. Para febrero, la entidad financiera proyecta un alza de 0,3% en la inflación, por debajo del 0,4% implícito en los precios de mercado.

El economista jefe de Fynsa, Nathan Pincheira, por su parte, aseguró que en lo inmediato la caída del valor de la divisa norteamericana podría suavizar aún más los incrementos que se han registrado durante los últimos meses en los precios de los combustibles.

En tanto, la gerente de trading y distribución de Banco Internacional, Carolina Ruiz, cree que el impacto de un menor tipo de cambio en la inflación sería moderado.

Mientras que el jefe de estrategia y economía para Latam de Zurich AGF, Diego Valda, dijo que es probable que la apreciación del peso chileno no se refleje de inmediato; sino que es más probable que se vean sus efectos en los próximos seis meses.

¿Qué podría pasar con la divisa?

La gran duda hacia adelante está en si el respiro del dólar de los últimos días se podrá mantener o no.

“La evolución del tipo de cambio en los próximos meses estará determinada principalmente por el panorama externo, donde los últimos días hemos visto mucha volatilidad, lo que podría hacernos proyectar que el tipo de cambio debería estar un poco más arriba de los niveles actuales”, planteó Ruiz.

Entre los principales elementos externos, mencionó los factores geopolíticos y las decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

Desde Scotiabank Chile declararon que luego de la fuerte caída en el tipo de cambio de las últimas semanas, lideradas principalmente por el desarme de posiciones compradores de dólares por parte de los bancos offshores y un movimiento alcista del cobre de más de un 10%, el tipo de cambio entró en una “zona de sobrevendido”, por lo que esperan ver un soporte importante en torno a $ 935, y una corrección en el corto plazo hasta la zona de $ 970, donde está la media móvil de 100 días.

“De continuar esta corrección, no descartamos llegar nuevamente a $ 990”, añadieron desde Scotia.

Pincheira espera que el tipo de cambio siga bajando, pero probablemente con una elevada volatilidad dependiente de los mercados externos, particularmente de medidas aplicadas por el presidente de EEUU, Donald Trump, y las respuestas del resto de las economías.

“Es muy probable que la paridad se quede fluctuando en torno a los valores actuales”, planteó a su vez Guzmán.

Divisa en $ 949

El dólar partió la semana rebotando desde sus mínimos, influido por un cobre que borró parte de su fuerte escalada de las últimas dos semanas, y sin gran actividad de por medio a causa de un feriado en Estados Unidos.

La divisa subió $ 6,06 a $ 949 al cierre de la sesión de este lunes en el mercado cambiario chileno, de acuerdo con Bloomberg.

“Lo más importante que influyó (en el alza del tipo de cambio) fue la caída del cobre, que el viernes pasado llegó a casi US$ 4,89 la libra”, dijo a DF el FX trader de la mesa de dinero Sales & Trading del Banco Bci, Jorge Concha.

El cobre Comex retrocedía 1,4% a US$ 4,66 por libra, y un indicador del dólar global se estabilizaba en sus mínimos del año.

Con el mercado de Estados Unidos en receso por el Día del Presidente, los montos transados en general fueron más débiles. De hecho, en la Bolsa Electrónica de Chile, sólo hubo US$ 820 millones en compraventa de dólares.