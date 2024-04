Autoridades de la CNEP plantean cambios para apuntalar aporte del organismo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Dos aspectos pusieron sobre la mesa este lunes las máximas autoridades de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), en pos de mejorar los alcances y trabajo de la institución creada el 2015.

Uno planteado por el secretario ejecutivo del CNEP, Rodrigo Krell, quien hizo un llamado a avanzar en consolidar el organismo a través de darle un estatus más formal a través de la legislación. “Al estar en terreno haciendo los estudios, vemos esa reticencia de algunas instituciones a entregar esa información y eso no sería difícil desde el momento en que exista una ley que nos ampare y que nos dé esa facultad”, indicó ante la comisión de Economía del Senado.

En otras comisiones de productividad que son referentes para la institución, como las de Australia y Nueva Zelanda, precisó que el Gobierno está obligado a contestar formalmente las razones por las que acoge o no la recomendación y tiene que pronunciarse sobre cada una.

En cambio, en el caso local “nosotros no tenemos fuerza legal para obligar al Gobierno a contestar pero es una muy buena práctica”, dijo.

Evaluación ex post

La segunda propuesta la hizo el presidente de la entidad, Raphael Bergoing, respecto a considerar evaluaciones de las políticas públicas ex post. “Aquí lo que falta es unamirada más sistemática, que haga una evaluación no solo ex ante y ex dure”, afirmó.

A su juicio, el déficit que tiene el sistema de políticas públicas actual va en la línea de que “nosotros nos metemos en debates de políticas públicas complejos pocos años después de haber hecho una reforma previa en la misma área, sin que esta haya sido evaluada”.

Ante ello, dijo que falta hacer revisiones regulatorias, en general, del sistema y que “se asegure de que hay un grado de coherencia interna, que permite que sume, pero sume arreglando que el sistema vaya dejando de lado cosas que son obsoletas”.

Bergoing indicó que el estancamiento de la productividad en Chile durante los últimos 15 años sigue siendo el principal factor del bajo crecimiento que registra la economía en la última década, lo que ratifica la necesidad de generar medidas para impulsarla.

De hecho, señaló que se han realizado cerca de 25 informes en total y 16 de ellos con recomendaciones, que totalizan cerca de 500 y que solo un tercio ha tenido impacto.

Y si bien dijo que no hay una bala de plata como solución, reiteró que son un conjunto de diferentes reformas que deben realizarse individualmente. “Se trata principalmente sobre mejorar la gestión durante el proceso productivo. Mayor productividad en el sector público no necesariamente implica menor gasto”.