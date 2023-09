Carolina Godoy, Gerente de Buyside research en Credicorp Capital: “El escenario internacional es la clave para los movimientos (de tasas) de lo que se viene hacia adelante”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Luego de que el Banco Central publicara el Informe de Política Monetaria (IPoM), diversos agentes del mercado catalogaron el tono de la entidad como “cautelosa”.

Dentro de ellos está Carolina Godoy, gerente de buyside research de Credicorp Capital. Para ella, no hay grandes cambios en comparación al informe presentado en junio, pero sí ve una entidad emisora más preocupada por lo que sucede en el plano internacional.

La economista destaca también los comentarios relacionados al tipo de cambio, y entrega sus perspectivas sobre la labor que ha hecho la entidad presidida por Rosanna Costa en cuanto a la Tasa de Política Monetaria (TPM).

“No esperábamos en ningún caso que los recortes siguieran siendo de 100 puntos”, dice sobre la Tasa de Política Monetaria.

-¿Qué elementos destacaría del IPoM? Pareciera que el cuadro económico no es muy distinto del visto en junio.

-El IPoM si uno lo ve a nivel de variables macroeconómicas, no hay grandes cambios. Creo que tenemos algunos puntos que debemos destacar que se mencionan en el IPoM y que debemos resaltar. Primero, el escenario internacional si bien siempre tiene bastante relevancia, ahora tiene algo más de relevancia.

Y otro tema es lo que puede afectar el fenómeno del niño. En el tema de precios serían esos los dos factores más relevantes que uno podría pensar. Estas lluvias inusuales obviamente podrían tener un impacto en el precio de los alimentos. Ahora, sabemos que la política monetaria no se va a hacer con el precio de las papas.

Mi impresión es que se le da un poco más de relevancia al escenario internacional, donde las presiones inflacionarias no han cedido y cómo esto podría impactarnos a nosotros.

Por otro lado, algo que también creo que en otros IPoM ha sido un poco más sutil y ahora lo veo un poco más vocal es lo relacionado al tipo de cambio.Ellos mencionan que el tipo de cambio nominal se ubica bastante por debajo de sus niveles del año pasado. Sabemos que el año pasado llegó a mil, pero quizás no por una dinámica macro, sino por un ruido proveniente del espectro político o un poco más idiosincrático que las típicas variables de oferta y demanda.

-¿Comparte el ajuste del Producto Interno Bruto (PIB)?

-El cambio fue súper pequeño. Nosotros cuando conversamos, incluso hace dos meses atrás, teníamos un -0,7% y mantenemos ese -0,7%. Creemos que hay una ligera mayor debilidad en la demanda interna, que podría llevar a una cifra marginalmente distinta, que es el -0,7% que estimamos. Con respecto al próximo año, también mantenemos nuestra expectativa que es entre 1,2% y un 1,3% de crecimiento.

-¿Y con respecto a los pronósticos de inflación?

-La corrección que ellos hacen es también marginal. De hecho, eso me llama la atención, que haya una corrección de 0,1 al alza en un contexto donde hay tanta incertidumbre con respecto a los precios hacia adelante. Obviamente tienen sus modelos detrás. Por lo tanto, este 0,1 plasmaría algunas de las preocupaciones que están viendo en el tema de los precios hacia adelante provenientes del escenario internacional. Eso es lo que uno desprende.

-En política monetaria, ¿cree que los movimientos que ha hecho el Banco Central, y los que se estima que hará de aquí a fin de año son correctos?

-Sí, efectivamente. Nosotros tenemos un punto de llegada de un 8%, pareciera que el mercado fue el que sobrerreaccionó posterior a esa decisión, ya pensando o esperando que se vendrían recortes progresivos de 100 puntos base o algo similar, o sea, hacia adelante el mercado probablemente internalizó eso de esa forma. En ese contexto, nosotros nos mantuvimos pensando que no es necesario tanta agresividad dado los niveles de inflación y dadas las presiones que todavía vemos que existen en el escenario internacional. Por eso quiero ser enfática, el escenario internacional es la clave para los movimientos de lo que se viene hacia adelante. ¿Qué fue lo que dijimos en ese momento? Perfecto, 100 puntos base, pero nosotros no esperábamos en ningún caso que los recortes siguieran siendo de 100 puntos.

-El Banco Central mostró calma frente al aumento del precio del dólar. ¿Comparte esa tranquilidad?

-La Fed particularmente todavía no comienza su proceso de ajuste. Este diferencial de tasas hará que las monedas se deprecien. Sin embargo, para nuestros modelos, la moneda está sobre depreciada.

Efectivamente, cuando estaba el tipo de cambio el año pasado mucho más alto, si uno ve el año a año y vemos el tema de cómo impacta eso al precio de los bienes, sobre todo de los bienes transables, efectivamente va a tener un impacto a la baja. Y creo que lo mencionan, cosa que en algún momento podría ni siquiera mencionarse. Por eso ellos están hablando que el tipo de cambio, si bien está alto, está menor que el año pasado.

-¿Está de acuerdo con que China hoy es el principal riesgo externo para Chile?

-En China hay un punto bien interesante porque efectivamente estamos viendo un PIB de China que se está corrigiendo a la baja. Acá manejamos expectativas del 5% de crecimiento para este año, 4% o 5% para el próximo año y eso se ha ido revisando a la baja.

Lo que hace más ruido en China es el sector inmobiliario, si uno ve hay un consumo en China que está no sé si resiliente, pero hay un consumo de lujo que viene bastante al alza, un sector manufacturero que no está tan mal y por lo tanto en la demanda de commodities en sí, nosotros no vemos un gran impacto en la situación que se está observando ahora en China.