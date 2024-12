Claudia Sotz, la experta en mercados financieros y con experiencia en crisis que se hace cargo de un área crítica en la Dipres

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La División de Finanzas Públicas es una de las más importantes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda.

Sus funciones son diversas: manejo de los activos y pasivos financieros del Fisco, la revisión y aprobación de los presupuestos de caja, inversión y endeudamiento de las empresas públicas, y la coordinación y ejecución del Presupuesto.

También está a cargo de la formulación y seguimiento del cálculo de ingresos generales de la nación, la elaboración del presupuesto de las empresas públicas, la negociación de créditos externos, la programación financiera del Tesoro Público, el monitoreo de los pasivos contingentes y concesiones, y la gestión y seguimiento del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES).

Todas hoy funciones críticas en un contexto de proyecciones de ingresos fiscales que se no están cumplimiendo para este año y dos millonarios recortes de gasto público en curso: uno preventivo de US$ 1.000 millones este año y otro de US$ 600 millones para el 2025.

La economista Claudia Sotz asumió este lunes el alto cargo en Teatinos 120, reemplazando al ingeniero David Duarte, quien abandonó la posición a mediados de año. Sotz arriba con el desafío justamente de gestionar un área que acarrea una pesada mochila. Así lo resume una exalta funcionaria de Dipres: "La principal función de la División de Finanzas Públicas es asegurar el financiamiento del Estado. En particular, el cálculo y seguimiento de los ingresos, y el requerimiento de deuda que permita financiar las acciones de los distintos servicios públicos para el logro de sus objetivos".

Especialista financiera

"Ordenada". "Responsable". "Comprometida". "Técnicamente muy capaz". "No se altera". "Sabe escuchar".

Esas son algunas de las características que mencionan personas que han trabajado con la economista en su trayectoria, que está marcada principalmente por el Banco Central.

En el instituto emisor estuvo más de 11 años entre inicios de los 2010 y comienzos de la actual década, donde fue jefa de Estrategia y Coyuntura, jefa del Departamento de Coyuntura Financiera, y jefa del Departamento de Mercados Nacionales. Fue gerenta subrogante de esta última área cuando Matías Bernier abandonó la institución para asumir como gerente de Estudios de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF). De hecho, ambos escribieron varios papers sobre temas como gestiones de riesgos y pasivos del ente autónomo. Una tarea similar a la que le corresponderá ahora en Teatinos 120.

En ese entonces, se abocó al análisis del comportamiento de las variables económicas financieras del mercado local e internacional y su impacto en la política monetaria, así como coordinar la formulación de la estrategia de inversión de las reservas internacionales del banco. Un punto clave, dado que el manejo de los fondos soberanos también será parte de sus tareas hoy, en circunstancias de que los ahorros han caído hacia niveles de 1,2% del PIB en el caso del FEES.



El exconsejero y vicepresidente del Banco Central, Pablo García, coincidió en parte importante de la trayectoria de Sotz en la institución, destacando no solo su perfil "altamente técnico", sino también su capacidad para relacionarse con distintos estamentos, como el mismo Consejo del ente autónomo.

En ese rol, a la economista le tocó participar en Reuniones de Política Monetaria (RPM) y también en instancias de toma de decisión en momentos muy álgidos para el banco y los mercados financieros, como la rebaja de clasificación crediticia de Estados Unidos, la crisis del Euro, el proceso de retiro del estímulo monetario de parte de la Reserva Federal (Fed), y el stress en la economía y los mercados que produjeron el estallido social en 2019 y la pandemia en 2020.

"Es una persona probada en momentos complejos para la institucionalidad económica y financiera. Tiene un perfil macro financiero que es clave para este difícil momento y que es justamente lo que se requiere hoy en Hacienda", dice el también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).

Quien también coincidió con Sotz en el emisor fue Francisca Pérez. La economista principal de Bci Estudios estuvo ocho años en la Gerencia de Análisis Internacional de la entidad: "Claudia es súper trabajadora, metódica, orientada a la excelencia, se esforzaba mucho. Tiene un sólido conocimiento económico/financiero. Si bien en el Central era parte del equipo de coyuntura financiera de las mesas, era la que hacia el link entre lo financiero y económico", agrega.

En su rol, Sotz se relacionó con organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en inglés), además de pares como la Fed y el Banco de Canadá.

El hoy comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CFM) y exgerente general y gerente de la División Mercados Financieros del BC, Beltrán de Ramón, también dedicó palabras de apoyo a la economista: "

Ingeniera comercial de la Universidad de Concepción y Magíster en Economía Aplicada con mención en Economía Financiera de la Universidad Católica, en el mercado también es valorado que haya estado "en la otra vereda" del instituto emisor como economista jefe de Tanner Investments entre 2021 y junio de este año. De hecho, registra audiencias vía plataforma de lobby con el organismo.

En lo más reciente, fue asesora económica de ProFinctech, consultora con foco en asesoría legal, financiera y estratégica para empresas del sector. Allí, Sotz se abocó al análisis de la coyuntura y en el apoyo en la implementación de la nueva Ley Fintech.

"Si bien nos da mucha pena que nos deje, estamos tremendamente orgullosos de que nuestra exasesora economica se una a la Dipres como jefa de División de Finanzas Publicas, grande Claudia, sabemos que su contribución al país será mucho más necesaria que la con nosotros, pero claramente nos dejas un vacio imposible de llenar. Todo el exito para tí Clau!!!!", fue el mensaje que posteó la compañía en LinkedIn tras conocerse el nuevo destino de la economista.

Altas expectativas

Si bien entre algunos especialistas generó algo de resquemor que no tuviera un paso previo por el Ministerio de Hacienda, entre los observadores enfatizan que su expertise en materia financiera es lo que se requiere en momentos en que se debe mejorar la gestión de los activos del Fisco, refinanciar emisiones de deuda y afinar las proyecciones de ingresos, considerando también variables de la coyuntura macro.

"Claudia es una economista seria, que tiene experiencia relevante en la interacción con los mercados financieros. Ello puede ser especialmente útil considerando para el mercado de renta fija y cambiario. El rol conlleva además un conocimiento del sector público en un sentido amplio, clave en momentos como el actual de mayor presión sobre las finanzas públicas", lo resume el economista jefe de un banco local y con pasos tanto por Hacienda como el ente monetario.

La exdiectora de Presupuestos y hoy académica de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, explica que la división es de "suma relevancia" por la amplitud de temas que son de su responsabilidad.

"Particularmente, lo primero será abocarse en su tarea de estimación de ingresos. Seguido de ello, la gestión de la caja del Fisco, que representa una tarea compleja hacia final del año, sobre todo al recordar que el año 2023 ésta terminó en $ 0 en moneda nacional", señala la especialista.