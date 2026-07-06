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FMI recorta crecimiento de Chile para este año a 1,8% y advierte que se “requieren esfuerzos fiscales adicionales” para mantener deuda debajo del 45%

Si bien celebraron un mayor realismo en los supuestos macroeconómicos, señalaron que se necesitarían "medidas adicionales para lograr estos objetivos en medio de crecientes presiones de gasto”, indicó el organismo en su conclusión del Artículo IV del país.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 19:13 hrs.

FMI economia chilena crecimiento ajuste fiscal inflación Amanda Santillán
<p>Foto: Presidencia.</p>

Foto: Presidencia.

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