Las expectativas de inflación a dos años de las empresas sube a 3,5%

La EDEP del Banco Central del trimestre móvil marzo-mayo -previo al acuerdo por el conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre el precio del petróleo- mostró que privados esperan una variación de 4% en los precios internos en 12 meses.

Antes de la tregua entre Estados Unidos e Irán de fines de junio, las empresas seguían considerando que este año terminaría con la inflación alrededor del 4%.

De acuerdo a la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) del Banco Central del trimestre marzo-abril-mayo, la mediana de las expectativas de precios internos de las empresas a 12 meses se mantiene en 4% -mismo nivel que en el trimestre anterior-, mientras que a 24 meses aumenta del 3,3% del registro pasado y se ubica en 3,5%.

El sondeo indaga en las dinámicas de fijación de precios de las empresas y sus expectativas económicas, cabe destacar que estos datos fueron obtenidos antes del acuerdo por el conflicto en Medio Oriente y sus efectos sobre el precio del petróleo.

“La evolución de los factores de las empresas muestra un escenario en que se eleva la percepción de alzas en los costos, junto con precios de venta que aumentan levemente y se ubican sobre el nivel neutral”, indicó el reporte del ente rector, agregando que los niveles de venta se reducen levemente, pero en menor medida que el trimestre anterior, mientras que los márgenes de ganancia caen nuevamente.

En cuanto a la influencia de distintos factores sobre los precios de venta de los bienes y servicios ofrecidos por las empresas, la encuesta indica que los costos, la disponibilidad de insumos y el tipo de cambio han aumentado su presión al alza en los precios en los últimos meses.

Por otro lado, los niveles de ventas y márgenes de ganancias no están ejerciendo una presión sobre los precios en lo más reciente, ubicándose en torno al nivel neutral.

En el ámbito de las expectativas, aumenta nuevamente el porcentaje de empresas que espera un aumento en los costos de sus insumos, así como el de aquellas que esperan subir sus precios de venta en 12 meses más