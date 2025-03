Schmidt-Hebbel vuelve a arremeter contra Marcel: “El ministro de nombre sencillo no tendría por qué haberse picado”

Continúa el round entre el economista y académico de la Universidad del Desarrollo (UDD), Klaus Schmidt-Hebbel y el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Hace un año, el titular de Teatinos 120, luego de publicadas las Cuentas Nacionales del cuarto trimestre de 2023, que revelaron que la economía en 2023 creció un 0,2%, y no cayó como se proyectaba preliminarmente, declaró que “esto es interesante porque hay un economista de apellido compuesto que solo la semana pasada dijo que esto iba a ocurrir en 2026 y resulta que ocurrió en enero de este año”.

El comentario hacía alusión a Schmidt-Hebbel, quien en el seminario 2023 de Compass Group -hoy Vinci Compass- sostuvo que “la probabilidad de que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) desestacionalizado por habitante recupere el nivel récord que tuvo a fines de 2021 es muy baja hasta marzo de 2026 (...) la probabilidad que crezca un pinchintún, una décima, es bajísima”.

En el seminario anual de Vinci Compass de este año, realizado este martes, Schmidt-Hebbel se refirió a aquella polémica.

“Yo dije no vamos a crecer el 2,6% que anuncia Marcel y que es parte de la Ley de Presupuesto de noviembre de 2023 para el 2024. Y no crecimos 2,6%, crecimos un poco menos que eso. Así que el ministro de nombre sencillo no tendría por qué haberse picado”, señaló el execonomista jefe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Al ser consultado por la entrevista que dio el secretario de Estado a Diario Financiero publicada en la edición de este martes, donde aseguró que “ningún Gobierno ha reasignado más gasto público que nosotros”, el académico ironizó y respondió que “también ha declarado que tiene la mejor directora de Presupuesto de la historia”.

“Declara muchos récords históricos, pero hay que cerciorarse” de ello, añadió el execonomista jefe de la OCDE.