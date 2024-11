Se modera el déficit de cuenta corriente, pero sube la deuda externa y bajan reservas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un déficit US$ 3.140 millones registró la cuenta corriente durante el tercer trimestre del presente ejercicio, según informó este lunes el Banco Central. Dicho monto representó el 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB) y permitió que el saldo negativo en el año llegara a 2,7% del PIB.

El reporte del ente emisor indicó que el resultado se explica por el saldo deficitario de las rentas y la balanza comercial de servicios, el cual fue parcialmente compensado por el superávit de la balanza comercial de bienes.

En este contexto, la cuenta financiera registró entradas netas de capital por US$ 4.261 millones, lideradas por la inversión extranjera directa (IED) en Chile.

La categoría de inversión de cartera registró salidas netas de capital por US$ 1.063 millones influido por un incremento de activos por US$ 3.029 millones, liderado por la inversión de los fondos de pensiones en títulos de renta variable en el exterior.

Al cierre de septiembre, la posición de inversión internacional (PII) neta aumentó su saldo deudor respecto del trimestre precedente, hasta ubicarse en US$ 64.242 millones. El movimiento se explicó, principalmente, por las transacciones de la cuenta financiera.

En paralelo, la deuda externa se situó en US$ 254.443 millones, lo que representó un aumento de US$ 10.781 millones y equivale a 76,1% del PIB.

El alza fue generalizada, destacando, principalmente, Gobierno y el resto Empresas, cuyos compromisos subieron en US$ 5.358 millones y US$ 3.733 millones, respectivamente. Junto con la emisión de bonos en el primer caso, y la recepción de nuevos préstamos en el segundo, incidió la revalorización de los bonos de ambos sectores, asociada a menores tasas de interés.

En el caso del sector bancario, las sociedades financieras y las empresas de inversión directa incrementaron su deuda en US$ 1.091, US$ 395 y US$ 103 millones, respectivamente. En el primero destacaron los efectos de valoración, principalmente el tipo de cambio, junto con la emisión de bonos y préstamos recibidos; en el segundo, la colocación de títulos de deuda; y en el tercero, el efecto del tipo de cambio sobre el stock de préstamos con empresas relacionadas.

En cuanto a la deuda de corto plazo residual, ésta alcanzó los US$ 61.735 millones, siendo Empresas el sector que tiene la mayor parte de los compromisos de pagos futuros.

Finalmente, en términos de la moneda de denominación, se observó que 80,7% de la deuda se encuentra en dólares estadounidenses; 7,2%, en euros; 7,2%, en pesos chilenos, y el resto en otras monedas.