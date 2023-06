“The Chile Project”: El libro de Sebastián Edwards sobre los Chicago Boys que comentaron Larroulet y Schmidt-Hebbel

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

The Chile Project: The story of the Chicago Boys and the downfall of the neoliberalism. Así se titula el nuevo libro presentado hoy en la Universidad del Desarrollo por el escritor, economista y profesor de la UCLA, Sebastián Edwards, quien aborda cómo Chile se convirtió en la cuna del experimento de libre mercado -dice- más radical del mundo y que a su vez sugiere la posibilidad de caída del neoliberalismo.

El libro -que por ahora está disponible solamente en inglés- espera llegar a las librerías nacionales en español para Navidad según confidenció el propio Edwards. La publicación fue comentada por Sofía Correa, historiadora y académica de la Universidad de Chile; Klaus Schmidt-Hebbel, profesor titular de la Universidad del Desarrollo; Carlos Ruiz, sociólogo y profesor de la Universidad de Chile; y el ex ministro y economista Cristián Larroulet.

Edwards inició el panel señalando que el libro nace de su experiencia en medio del estallido social en 2019 y en principio se llamaría “la paradoja chilena”, pero luego fue cambiando hasta el nombre definitivo.

Milagro chileno

Señaló que hasta hoy en día hay confusión sobre “¿qué es el neoliberalismo? Y encuentra resistencia en muchas partes, nadie quiere ser neoliberal, es un insulto”. Destacó que Chile llegó a ser el país con más liberalismo económico y que “claramente sí, se puede hablar del milagro chileno”.

Sostuvo también que la economía al final de la dictadura no había despegado y después de la crisis de 1982 lo hace. “Es aquí donde Alejandro Foxley juega un rol esencial como líder de la oposición. Las críticas de Cieplan eran tremendas y Foxley entiende en el año 1990 que no hay que echar pie atrás y hay que agregar la parte social”, señaló Edwards, agregando que “mi impresión es que la Concertación mantiene el neoliberalismo”.

Afirmó que su libro se resume en dos palabras, “éxito y descuido; se descuida el tema redistributivo y no se defiende el modelo, los gestores creyeron que habían ganado la guerra de las ideas” y no fue así.

Comentarios

Sofía Correa destacó que se trata de “un libro contundente y sobre un momento histórico de la economía, pero que no le habla a los economistas”, y agregó que “algunos lo pueden ver como una operación maléfica o como un laboratorio, pero fue un proyecto de intercambio académico que los puso en el corazón de la historia política y económica de Chile”.

En tanto, Larroulet señaló que “el libro insinúa cierta operación del Departamento de Estado o cultura norteamericana, pero este fue un proyecto de formación de capital humano avanzado, de economistas bien formados”.

Respecto a la batalla de las ideas, el exministro dijo que “me siento haber predicado mucho, pero de números, me faltó la predica con el corazón”, pero destacó que “esta cultura de la libertad y del buen manejo económico ha calado en la sociedad y eso quedó demostrado el pasado 4 de septiembre”, y también en la elección del Consejo Constitucional “que Chile no está para experimentos del pasado”. Aseguró que “Chile no va a volver a ser un país de los 50, de la medianía de la tabla, seguiremos siendo un país con cultura de libertad”.

Ruiz indicó que “es un libro sabroso, no fue escrito inicialmente para los chilenos y no deja a nadie plenamente cómodo. Gran poder de desmitificar cómo ha sido esta experiencia en Chile, sin ese factor conspirativo”.

Para Schmidt-Hebbel, se trata “del mejor libro económico de los últimos 50 años, que combina magistralmente la economía y la política; representa una mirada relativamente independiente”.

Señaló que hoy el malestar social es mucho mayor al del momento en que trascurre el libro, porque hay que agregar “violencia y terrorismo, Estado ineficiente y cada día más corrupto, Poder Judicial ineficaz, Estado de Derecho que ha abandonado algunas zonas”, pero Chile tiene graves problemas estructurales que no están en el libro y alimentan el malestar existente.

Puntualizó que “la caída brutal en el crecimiento del PIB por habitante en los últimos años debido a políticas inefectivas de muchos gobiernos anteriores y ciertamente a los proyectos de ley muy efectivos de este gobierno para generar incertidumbre y decrecimiento actual y futuro”.

El segundo problema es que “tenemos un régimen político presidencialista que está en estado terminal, nos condena a inestabilidad política y falta de progreso económico, no es la única causa”. Y afirmó que este sistema presidencialista “llevará a 16 años consecutivos -desde 2022 a 2036-, a inestabilidad política y decaimiento económico desde Boric I a Kast I y luego Boric II y Kast II, ¿les parece conocida la película? Aunque esto es un escenario y no apuesto toda mi plata a ello”, concluyó.

La Unidad Popular

Finalmente Sebastián Edwards señaló que ahora prepara otro libro: “Estoy comenzando a escribir una historia de la Unidad Popular, que sea equilibrada y con cierta distancia que también estará dirigido inicialmente a un público internacional, así que si tienen ideas cuénteme”, sostuvo al cerrar el encuentro.