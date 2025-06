Boric responde a las críticas por falta de anuncios para impulsar el crecimiento en su Cuenta Pública: “No estoy acá para dejar contentos a los grandes empresarios”

El mandatario afirmó que la decisión de prohibir las importaciones desde Israel no debiera afectar la relación con EEUU o significar alguna represalia: “No estamos arriesgando un boicot”.

El Presidente Gabriel Boric respondió este martes a las críticas de diversos sectores empresariales, que señalaron que en la reciente Cuenta Pública del mandatario no hubo medidas para aumentar la productividad, inversión y el crecimiento.

“No estoy acá para dejar contento a los grandes empresarios y el tener diferencias con los representantes de los grandes empresarios y las patronales es algo que no me parece un insulto”, dijo la autoridad.

En entrevista con Tele13 radio, explicó que “nosotros hemos trabajado con el sector privado y la cartera de inversiones extranjera está en su mejor momento desde hace muchos años”, recordando las giras realizadas a India, Brasil, China, Japón y Estados Unidos para traer inversión extranjera.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El mandatario repasó algunos proyectos que están en discusión en el Congreso, como el que reduce los tiempos de trámites para otorgamiento de permisos, los cambios a concesiones marítimas, y la Ley de Patrimonio Cultural con cambios al Consejo de Monumentos Nacionales: "Se puede hacer más, pero no nos digan porque es falso, que no se ha abordado el problema”.

“¿Qué significa suelten las amarras? ¿Qué se entiende? ¿Que tengamos criterios de la economía por sobre el medio ambiente? Cualquier desarrollo del país requiere un sano equilibrio entre respeto al medio ambiente y respeto a las comunidades y la participación en los beneficios en la sociedad”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Relación con EEUU

El mandatario también abordó la decisión de prohibir el ingreso de productos fabricados en lugares ocupados que recae sobre Israel y precisó que “hay algunos productos, por supuesto que son minoritarios, pero este no es un tema comercial, no es solo simbólico, es de principios”.

Afirmó que dicha decisión no debiera afectar la relación con EEUU o significar alguna represalia. “No estamos arriesgando un boicot, estamos con Estados Unidos en una relación diplomática permanente con el USTR (representante comercial de dicho país). Hacienda fue recién al Chile Day, yo me remito en esto como jefe de Estado, me remito a las cosas que están sucediendo”.

Insistió en que debiera seguir la relación normal en los actuales términos con EEUU: “Es lo que debiera pasar en función a acuerdos solidos que tenemos, que se mantienen más allá de las diferencias entre gobiernos. Los tratados internacionales se respetan independiente de que te caiga bien o mal un Presidente de turno”.

Licencias médicas

Boric también se refirió a la renuncia de su cuñada, Fiona Bonati, al Ministerio Secretaría General de Gobierno por salir dos veces fuera de Chile mientras se encontraba con licencia médica.

“Lo que me parece deseable y correcto es que en cualquier caso, independiente de la relación de parentesco, se cumplan las mismas condiciones y ella prefirió dar un paso al costado antes que terminara el sumario”, dijo el jefe de Estado.

Planteó que para enfrentar el tema “debemos hacer modificaciones sin llegar a una reacción que puede generar reglas que terminen perjudicando un derecho”, aclarando que “no justifico ninguna mala práctica y a todos se les va a hacer un sumario”.

Caso fundaciones

Respecto al caso de la fundación ProCultura que ha afectado a varios partidarios del oficialismo, señaló que “todos somos iguales ante la ley, no puede haber impunidad, todo quien cometió delito debe hacerse responsable y debemos hacer las modificaciones para que esto no vuelva a pasar”.

En cuanto a la solicitud del Ministerio Público para intervenir su teléfono en el marco de las investigaciones, sostuvo que “la Fiscalía puede hacer lo que estime pertinente en su investigación. Si el tribunal lo hubiere autorizado, habría que ver si quedaba recurrir a otras instancias legales, pero las instituciones funcionan”.

Agregó que “tengo absoluta tranquilidad que siempre he actuado conforme a mis valores y principios… si todas las conversaciones privadas pasan a ser públicas, no queda piedra sobre piedra y lo sabe bien la derecha con el caso Kioto en su momento, con las conversaciones de Sebastián Piñera”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Matthei y Punta Peuco

El mandatario lamentó los dichos de la candidata Evelyn Matthei, quien criticó la decisión del Gobierno de convertir en un penal común la cárcel de Punta Peuco y que le sugirió callarse a la vocera de Gobierno al enfrentarse por este tema.

“La justicia nunca es provocación, creo que el normalizar privilegios cuando decimos todo el espectro político que la justicia debe ser igual para todos, pero eso no se cumple hoy en Punta Peuco", manifestó Boric.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Sobre la eventualidad de que Matthei revierta ese decreto, el Presidente indicó que “creerse ganadores y darse por ganadores puede costar caro, se están adelantando mucho. No hay que pensar en la lógica de las encuestas, yo estuve último en las encuestas…la arrogancia es algo que le paso ayer a la candidata de la derecha. Es una falta de respeto mandar a callar a la vocera, la humildad es una sana consejera”.