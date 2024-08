Von Appen y los 100 años de Economía UC: “La patria vuelve a necesitar que seamos protagonistas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Un jueves especial vivió la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica (Facea UC). La celebración de sus 100 años en el campus San Joaquín fue la razón para distinguir a exalumnos y, en especial, a dos exacadémicos fallecidos recientemente: el expresidente de la República, Sebastián Piñera, y el exministro de Hacienda, Sergio de Castro.

En medio de discursos de autoridades de la casa de estudios y emotivos videos, los hijos del exmandatario, Sebastián y Magdalena, recibieron el reconocimiento.

Pero las medallas no se quedaron ahí. Un total de 100 exalumnos de la Facea UC, entre empresarios, economistas y personajes del mundo político, fueron premiados por su liderazgo, innovación y aporte a la sociedad.

“Si Chile no recupera la inversión, aquí vamos a tener un problema mayor”, señaló el expresidente de la Sofofa, Richard Von Appen.

Los hijos del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena y Sebastián.

Uno de los más aplaudidos fue Rolf Lüders, cuyo entusiasmo se extendió para el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien no asistió. Otra que se excusó, pero recibió una gran ovación al ser nombrada, fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

El encargado de representar a los ganadores, a través de un discurso, fue el expresidente de la Sofofa, Richard Von Appen. “Entré el año 1985 a la facultad en un momento crítico para Chile, recién el país se estaba recuperando de la feroz recesión y ajuste que significó transformar una economía planificada y cerrada en una basada en la libertad de emprendimiento y abierta al mundo”, recordó.

Victoria Valdés y Susana Jiménez.

Al mismo tiempo, destacó que tanto la Facultad como sus egresados estaban siendo protagonistas en el diseño de políticas públicas y el desarrollo empresarial en esa época. “Esto dio inicio a la década más virtuosa en la historia de nuestro país. Entre el año 1997 al 2007, el promedio de crecimiento fue sobre 8%”, enfatizó el empresario.

“Tal como la facultad tuvo un rol fundamental, formando profesionales que aportaron mucho en el desarrollo económico y social de Chile en los últimos 50 años, mirando hacia adelante estoy convencido que la patria vuelve a necesitar que seamos protagonistas”, dijo Von Appen.

Patricio Jottar y Fernando Larrain.

El país, agregó, “necesita reencontrar el camino al desarrollo de las personas basado en la libertad, en el respeto y recuperar la esperanza de que sí se puede volver a ser un país de oportunidades”.

Consultado sobre el crecimiento de la actividad, dijo que “seguimos con el problema de que miramos el corto plazo y no tenemos un proyecto a largo plazo”. “Si Chile no recupera la inversión, aquí vamos a tener un problema mayor, es decir, no vamos a poder presentar las oportunidades laborales especialmente para la juventud”, afirmó.