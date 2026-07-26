José García Ruminot sobre la ley de reconstrucción: “Tenemos una gran misión, promulgarla cuanto antes”
El ministro defendió la urgencia de la iniciativa para acelerar la reactivación económica y aseguró que el gobierno buscará alternativas si fracasa la compensación a los municipios, además de abrir la puerta al eventual retorno del exsubsecretario de Hacienda que dio positivo en test de droga.
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En conversación con Mesa Central, de Canal 13, el ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, se refirió a la “intensa semana legislativa” que enfrentaron tras la votación del proyecto de reconstrucción que ha impulsado el Ejecutivo desde su llegada a La Moneda.
“Nosotros tenemos una gran misión, es promulgar cuanto antes el proyecto de reconstrucción, no por capricho, sino queremos promulgarla cuanto antes porque queremos vender pronto las viviendas que están en stock y que van a ser una extensión del IVA”, señaló el jefe de la cartera.
En relación a su trámite en el Congreso, donde faltaron votos oficialistas, Ruminot indicó que “debemos poner el acento en que el proyecto se aprobó (...) la única norma que queda en este último trámite en el Senado es la compensación a los municipios por la extensión del impuesto de contribuciones y bienes raíces para los mayores de 65 años”.
Bajo la misma materia, señaló que “pensamos que íbamos a tener un apoyo mayor (...) no tuvimos apoyo de la oposición”. “Yo espero que lo hagan porque aquí lo que está de por medio son los recursos municipales, son US$ 200 millones que para los municipios es una cifra importante, y por lo tanto esperamos tener los votos”, sentenció.
“Si esto se nos llega a caer, hay otras posibilidades legislativas, falta poco para ingresar La ley de Presupuesto donde quizás podríamos verlo ahí (...) lo que está pendiente (la compensación a los municipios) no nos puede paralizar porque el proyecto de reconstrucción es demasiado importante para el país”, dijo el jefe de la Segpres.
“Lo más probable es que será llamado nuevamente al gobierno”
Tras conocer esta semana la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo García, por dar positivo a un test de droga, el ministro de la Segpres señaló que “si la contramuestra es negativa lo más probable es que él va a ser llamado nuevamente al gobierno”.
“Él nos asegura que no es consumidor de droga y tiene para avalar el exámen de abril que le salió negativo (...) plenamente apto para desempeñarse en el cargo público. Evidentemente la decisión del gobierno era la que debíamos tomar”. “Nos parece de la mayor justicia que si lo que hubo fue un mal examen, hay que hacer justicia, demostrando que efectivamente no es consumidor, la idea es que sea convocado al gobierno”, finalizó Ruminot.
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