Nuevo proyecto inmobiliario en La Serena por US$ 27 millones

Una nueva iniciativa inmobiliaria se proyecta en La Serena, Región de Coquimbo: la Fundación Invica contempla la construcción de 432 departamentos en el sector de Serena Golf, a un costo estimado de US$ 27 millones.

La entidad fue fundada en 1959 por el Cardenal Raúl Silva Henríquez, con el objetivo de construir viviendas producto del gran déficit habitacional de los años ‘50. En 1977, se crea la Cooperativa Abierta de Vivienda Provicoop que busca fomentar el desarrollo integral de sus socios en una dimensión cultural, social y económico. “Ambas instituciones se complementan para entregar un apoyo permanente con el fin de cumplir el sueño de la casa propia”, destaca la fundación en su página web.

La iniciativa en La Serena -denominada Mirador San Pedro- se desarrollará en la Avenida Atlántico S/N°, Lote ML 21-06, en un terreno de poco más de 37.300 metros cuadrados.

“El proyecto consiste en la construcción y habilitación de 432 departamentos con destino habitacional, junto a 453 estacionamientos para autos, 216 bicicleteros, tres salas multiuso y tres piscinas”, dijo la empresa en una consulta de pertinencia, proceso mediante el cual la autoridad deberá definir si la obra tiene o no que ser sometida a evaluación ambiental.

La construcción se realizará mediante tres fases constructivas (condominios) cada una con 144 departamentos, una sala multiuso y una piscina. El plan considera iniciar las obras en abril de este año y terminar el octubre de 2028.

“El resultado del análisis realizado permitió concluir (…) que el proyecto descrito no constituye uno susceptible de causar impacto ambiental y que deba someterse obligatoriamente al SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental”, dijo la empresa.

Añadió que, si bien la iniciativa es de tipo inmobiliaria, ésta no se encuentra ubicada en una zona declarada latente o saturada. ”El proyecto se emplaza cercano al sitio prioritario ‘Red de Humedales Costeros comuna de Coquimbo’ y al humedal urbano “Río Elqui, Altovalsol a Desembocadura”, pero la ejecución de actividades en el lugar de emplazamiento del proyecto no se sobrepone a esta ni a ninguna otra área bajo protección oficial, por lo tanto, no requiere de ingreso al SEIA”, aseguró la entidad a cargo de la obra.