Colbún duplica ganancias a US$ 347,6 millones y eleva en 10% su Ebitda

Un positivo balance exhibió Colbún en los primeros nueve meses de 2023: las utilidades alcanzaron US$ 347,6 millones, monto que casi duplica los US$ 174,3 millones del mismo período de 2022. Si bien en esta alza incidieron los mayores ingresos financieros -como la indemnización por la avería que afectó a su central térmica de Nehuenco 2- y el ajuste final del precio asociado a la venta de Colbún Transmisión por US$ 116,4 millones por el alza de tasas, la firma también avanzó en su desempeño operacional.

A septiembre, la empresa eléctrica ligada al grupo Matte registró ingresos por US$ 1.594 millones en sus operaciones en Chile y Perú, monto que superó en 12% a los obtenidos en el mismo lapso del año pasado.

Asimismo, la compañía reportó que su Ebitda creció 10% hasta alcanzar los US$ 553,1 millones. “Dicho aumento se debe a la disminución en los costos producto de una mayor generación hidroeléctrica y, por ende, menor generación térmica”, explicó la empresa.