Coordinador Eléctrico propone 91 proyectos de expansión del sistema de transmisión para este año por más de US$ 1.000 millones

El Coordinador Eléctrico Nacional, organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, dio a conocer su Propuesta de Expansión para el Sistema de Transmisión Eléctrico 2024, la cual se compone por 91 proyectos que totalizan una inversión referencial de US$ 1.028 millones. Del total de obras, 13 corresponden al sistema de transmisión nacional (US$ 525 millones) y 78 a transmisión zonal (US$ 503 millones).

Hace un año, la propuesta de expansión para el sistema eléctrico del país correspondiente al año 2023 contemplaba 23 proyectos que totalizaban un valor de inversión de US$ 279 millones. Del total de proyectos, siete correspondían al desarrollo del sistema de transmisión nacional (US$ 175 millones), y 16 a iniciativas de transmisión zonal (US$ 104 millones).

Según indicó el Coordinador Eléctrico en un comunicado, en el documento se analizan alternativas de nuevas líneas HVDC Norte – Centro y HVDC Sur – Centro, donde -dijeron- "para el presente ejercicio no se identifican beneficios netos positivos, sin embargo, se destaca la importancia de continuar evaluando la viabilidad técnica y económica de esas alternativas, para determinar si pueden generar un impacto positivo en términos de beneficios a largo plazo".

El informe también aborda los lineamientos para el potencial desarrollo de proyectos de hidrógeno verde en el país.

El organismo detalló que el informe emite recomendaciones sobre proyectos que, debido a su urgencia, se sugiere llevar a cabo mediante el Artículo 102° de la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE). "Estas iniciativas surgen como resultado de la falta de adjudicación de obras después de su licitación, lo que subraya la necesidad de abordar estos casos de manera expedita y eficaz", añadió la entidad.

Asimismo, el organismo explicó que, para la elaboración de esta propuesta, la Gerencia de Planificación y Desarrollo de la Red llevó a cabo un trabajo colaborativo con la industria, con el objetivo de tener una retroalimentación constante que ayudase a mejorar este documento, el que fue enviado a la Comisión Nacional de Energía (CNE), quien desarrolla el proceso.

Con el propósito de facilitar la participación de los interesados, el 16 de noviembre de 2023 el Coordinador publicó el Informe de Diagnóstico del Uso Esperado del Sistema de Transmisión, y el 4 de enero de 2024 presentó una versión preliminar de esta propuesta de expansión, donde se recibieron observaciones que fueron analizadas.