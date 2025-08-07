Click acá para ir directamente al contenido
Consejeros aseguran que eventuales multas de la SEC no serán financiadas con el presupuesto del Coordinador

La entidad precisó que tienen contratado solo una póliza que representa un porcentaje equivalente a 0,02% del presupuesto anual de la institución. Es decir, aproximadamente US$ 12.000.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 7 de agosto de 2025 a las 19:15 hrs.

<p>Marco Mancilla, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Juan Carlos Olmedo, presidente consejo directivo Coordinador Eléctrico. Fotos: Archivo</p>

