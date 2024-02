Inversión mundial en transición energética creció 17% y apuesta por el hidrógeno se triplicó en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los esfuerzos para enfrentar la transición energética están lejos de detenerse en el mundo. Así lo revela el informe "Energy Transition Investment Trends 2024", publicado por la agencia de investigación BloombergNEF (BNEF) sobre la inversión global en la transición energética baja en carbono, el que dio cuenta de la resistencia del sector de energías limpias durante un año de inestabilidad geopolítica, altas tasas de interés e inflación de precios.

Según el documento, la inversión mundial en la transición energética alcanzó un récord de US$ 1,8 billón en 2023, un aumento del 17% respecto al año anterior. En concreto, el transporte electrificado, que rastrea el gasto en vehículos eléctricos e infraestructura de carga, superó a las energías renovables y se convirtió en el mayor sector de inversión en la transición energética, con un crecimiento del 36% el año pasado hasta alcanzar los US$ 634.000 millones.

Asimismo, el transporte electrificado registró la mayor ganancia absoluta de todos los sectores, lo que refleja -de acuerdo al reporte- una aceleración continua en la adopción mundial de vehículos eléctricos.

La energía renovable experimentó un impulso más modesto, aumentando un 8% a US$ 623.000 millones. Mientras, la energía nuclear, la calefacción electrificada y el transporte marítimo limpio disminuyeron ligeramente respecto al año anterior, pero todos los demás sectores registraron un fuerte crecimiento de la inversión.

Las nuevas industrias se hicieron presentes en plenitud con un fuerte crecimiento. De acuerdo al informe, la inversión en hidrógeno se triplicó hasta los US$ 10.400 millones, la captura y almacenamiento de carbono casi se duplicó y el almacenamiento de energía aumentó un 76% a US$ 36 mil millones.

Al desmenuzar por país, China sigue siendo el mayor contribuyente a la inversión en transición energética, representando el 38% del total mundial con US$ 676 mil millones. Sin embargo, Estados Unidos registró un fuerte crecimiento para reducir la brecha, gastando US$ 303 mil millones, mientras que los 27 miembros de la Unión Europea vieron una inversión combinada de US$ 340 mil millones.

De todas formas, se advierte que, aunque China sigue dominando la captación de nuevas inversiones, su liderazgo se ha reducido. Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido juntos invirtieron más que China en 2023, lo que no fue el caso en 2022.

Logros insuficientes

Pese a las buenas perspectivas generales, en el informe se advierte que el nivel actual de inversión en tecnologías energéticas limpias no es ni mucho menos suficiente para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas globales a mediados de siglo. De acuerdo al documento, el nivel de inversión en la transición energética necesita alcanzar una media de US$ 4,8 billones al año entre 2024 y 2030 para cumplir con los escenarios de cero emisiones netas del New Energy Outlook de 2022 publicado por BNEF, alineado con el Acuerdo de París. Estos niveles, se dice, representarían casi tres veces la inversión total observada el año pasado.

“Nuestro informe muestra lo rápido que está creciendo la oportunidad de las energías limpias y, sin embargo, lo lejos que todavía estamos de alcanzar nuestros objetivos”, señaló Albert Cheung, director general adjunto de BNEF.

Y sentenció: “El gasto en inversiones para la transición energética creció un 17% el año pasado, pero necesita crecer más de un 170% si queremos encarrilarnos hacia un sector energético con cero emisiones en los próximos años. Únicamente una acción determinada por parte de los responsables políticos puede desbloquear el cambio necesario para conseguir este tipo de impulso”.

En el informe se consigna que Asia Pacífico (APAC) ha impulsado el crecimiento de la inversión en transición energética mundial durante varios años, pero "aflojó el acelerador en 2023". Sigue siendo la región con mayor inversión, ya que representa el 47% del total mundial, pero solo experimentó un aumento de 7% en su gasto el año pasado. Eso sí, el sector de vehículos eléctricos en Asia Pacífico continúa aumentando, y el gasto en transporte electrificado aumentó un 34% a US$ 321 mil millones.

En el caso de Europa, Medio Oriente y África (EMEA), en 2023 hubo una aceleración significativa en la inversión en transición energética, con una expansión del 38% después de dos años de crecimiento más moderado.

En tanto, las Américas representaron solo el 22 % de la inversión mundial en transición energética (más pequeña que EMEA y APAC), pero continúa creciendo con fuerza, aumentando un 15 % a US$ 387 mil millones en 2023.

El documento detalla que la inversión en las cadenas globales de suministro para componentes de energías limpias alcanzó un récord de US$ 135.000 millones el año pasado frente a solo los US$ 46.000 millones en 2020. En esa línea, BNEF proyecta que esta cifra aumente hasta los US$ 259.000 millones en 2025.

Otros tipos de inversión

El informe, además de hacer un seguimiento de la financiación para el despliegue de energías limpias y la inversión en las cadenas de suministro, cubre otros dos tipos de inversión: captación de capital para nuevas tecnologías climáticas y emisión de deuda para la transición energética.

Al respecto, se señala -entre otros aspectos- que la captación de capital por parte de empresas centradas en el clima y la transición energética llegó a los US$ 84.000 millones en 2023. Las empresas dedicadas a las energías limpias recaudaron más capital que ningún otro sector el año pasado, con US$ 49.000 millones.

Mientras, la deuda emitida por empresas y gobiernos para financiar la transición energética alcanzó los US$ 824.000 millones en 2023, aumentando un 4% tras caer un 10% en 2022.

Según se explicó, la estabilización o el descenso de las tasas de interés en varios mercados ayudó a las empresas y a los gobiernos a aumentar la deuda con fines de transición energética y estas tendencias reflejan el mercado en general.