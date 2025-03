La bitácora del minuto a minuto para recuperar la luz tras el apagón revela problemas de Transelec, Rapel y petición de ayuda a Argentina

Uno de los documentos que se esperaban en el sector energético tras el masivo corte de electricidad que afectó a gran parte del país era el tradicional informe diario del 25 de febrero que publica el Coordinador Eléctrico. Este martes, el organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico adelantó en el Congreso que ayer finalmente se haría público, tras la demora -según explicaron- en el levantamiento de la información de las grabaciones y las instrucciones.

Es así que en las últimas horas del martes se hizo público el documento que también fue acompañado por el resumen ejecutivo de la operación. Tal como alcanzó a consignar DF este martes, el informe -de 34 páginas- determina en su última parte la secuencia de hechos minuto a minuto de lo sucedido ese día, el escenario previo, el momento del apagón y las dificultades que implicaron la demora en la recuperación del servicio.

Junto con lo informado por ISA Interchile dos horas antes del apagón respecto a los problemas que tenía en la línea afectada, que dio cuenta el Coordinador este martes en el Congreso, DF consignó este martes que el informe diario aborda los problemas que experimentó Transelec, donde la indisponibilidad del sistema Scada de la firma resultó determinante para la recuperación del sistema, y además Enel con Rapel.

A las 15.22 horas, el Centro de Control (CC) de Transelec consultó a CDC (Centro de Despacho de Carga), vía celular, por la situación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), ya que "perdieron comunicación, que están sin Scada y sin telecontrol de ninguna subestación. CDC le informa que hubo apagón en el SEN". A las 15.25 horas, CDC realiza llamados a CC de Transelec, "pero este no contesta llamada telefónica". Dos minutos más tarde, CC de Colbún informa a CDC que no se logra comunicar con Transelec para aplicar el Plan de Recuperación de Servicio.

Los problemas siguieron y a las 15.34 CC de Transelec llamó a CDC y este último indicó que ha estado tratando de comunicarse. "CC de Transelec informa que central telefónica está fuera de servicio y que personal de Transelec está desplazándose a... (se corta llamada)".

También la bitácora minuto a minuto da cuenta además de los problemas de Colbún y Enel para comunicarse con Transelec. Mientras, a las 15.36 horas, CC de Transelec ratificó que estaba fuera de servicio de planta telefónica y Scada.

"Informa que no hay cómo operar con telecontrol, por lo que está desplazando personal al norte, centro y sur. Indica que también se desplaza personal camino al Centro de Control de Respaldo en Alto Jahuel. CDC consulta a CC si está operativo, CC de Transelec indica que no. CDC le instruye aplicar Esquema de Recuperación Servicios (ERS). CC de Transelec indica que no tiene cómo, ya que no tiene control ni teleposición", se describe en el informe.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

A las 18.09 horas, CC de Transelec seguía evidenciando las dificultades al informar que se cayeron nuevamente las comunicaciones que había logrado recuperar y a las 18.16 horas la firma informó que recuperó el Scada aunque daba cuenta de una mala comunicación con Taltal.

Pero hay más. El documento reporta que, a las 15.18 horas, el CDC instruye al CC de Enel Generación realizar un levantamiento de las condiciones de sus instalaciones y prepararse para aplicar el Plan de Recuperación de Servicio, confirmando luego a las 15.28 horas a Enel que tiene que aplicar dicho plan en Atacama, zona de Taltal, zona de Rapel y a nivel nacional.

Luego, Enel informó el estado de sus unidades a nivel nacional donde reconoce dificultades en la hidroeléctrica Rapel: “Rapel indica no poder iniciar porque no tiene tensión en barra y están esperando por mala calidad de señal”.

A las 16.48 horas, se indica que se solicitó informar a Enel cuál es el estado de Rapel. "CC de Enel informa que han podido sincronizar, pero que la unidad sale por Trip, al parecer por sobre voltaje, pero entiende que está abierto hasta C. Navia. CC de Enel solicita despejar desconectando líneas. CDC le informa que Transelec tiene problemas de telecontrol para aplicar el esquema", se detalla.

Petición de ayuda a "Coordinador" de Argentina

Pero también, hubo pedido de ayuda internacional. Se consigna que a las 17.04 horas, el CDC se contactó con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Electrico (Cammesa), que es el Organismo Encargado del Despacho (OED) del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para solicitar apoyo desde el SADI para recuperación de servicio en el norte. Esto, ya que existe una línea que une ambos sistemas.

El llamado fue contestado cuatro minutos más tarde, informando "disponibilidad para sincronizar con 80 a 100 MW" y a las 17.09 horas el CDC instruyó a AES Andes coordinar interconexión con SADI. Ya a las 18.00 horas los esfuerzos no daban los frutos esperados, ya que AES Andes informó que no habían logrado cerrar la línea para interconectar con SADI. "Se reintentará considerando desde el otro extremo", se detalla.

El esfuerzo se dio por agotado a las 19.05 horas cuando AES informa que no es factible la conexión de la línea de 345 kV desde Salta. "Indica haber intentado el cierre desde Andes sin éxito, por lo que no es posible ejecutar la interconexión. CDC informa que se suspenden los intentos para que inicie maniobras de vuelta atrás".