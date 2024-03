Empresarios españoles y la permisología en Chile: "Es muy bueno que la solicitud de permisos sea ordenada, pero no puede ser una década"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las nuevas oportunidades de inversión, las trabas en el sector energético y el cuidado de la seguridad como principal atractivo de Chile en Latinoamérica, fueron los temas que puso en la mesa el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, en su venida al país el viernes pasado acompañando mandatario de España, Pedro Sánchez.

A ojos del líder gremial, el mundo se está preparando para una nueva fase de dinámicas empresariales caracterizadas por la digitalización. Y en ese escenario, explicó que a Chile se le abre una ventana porque está poniendo sus fichas en negocios que están surgiendo como el litio, hidrógeno verde e inteligencia artificial, por nombrar algunos ejemplos.



Sin embargo, Garamendi puso énfasis en que se debe avanzar en temas claves como la permisología y en armar una mejor red eléctrica, pues justamente, es uno de los principales rubros de inversión de los españoles.

“Las empresas españolas que están en Chile todavía no nos han expresado este problema. Sin embargo, si es un tema que va en aumento es fundamental atajarlo porque su seguridad uno de los grandes atractivos de Chile en Latinoamérica”.

-¿Cómo está la confianza empresarial de los españoles en Chile?

-Vemos que se mantiene porque, afortunadamente, existe estabilidad política, regulatoria y seguridad jurídica. Chile se ha comportado como un país confiable y eso se traduce en las cifras que lo soportan. De acuerdo a datos que manejamos se han invertido 18.000 millones de euros. La relación Chile-España no es primeriza y es excelente. Aún así, seguimos trabajando porque existen puntos de mejora.

-¿Cómo cuáles?

-En acercarnos todavía más y eso se hace mediante mayor sea la confianza, pues así podemos invertir más. Desde 2022 hemos tenido al menos seis reuniones muy importantes entre Sofofa y la CEOE, para seguir todavía mejorando lo que ya hemos trabajado. Hoy, el mundo es global por la digitalización y este se vienen cambios con la inteligencia artificial, que afecta negocios como energía, agua, porque todas las dinámicas empresariales están cambiando. Dentro de este contexto, tenemos que prepararnos y un tema que hemos detectado como uno de las principales necesidades en Chile y en que nosotros podemos aportar muchísimo es la gestión de las energías renovables.

Durante muchos años fui consejero de Red Eléctrica Española, que es una empresa que realmente es líder mundial en esta categoría. Y si queremos jugar el partido hay que invertir en la capilarización de la red eléctrica.

-¿Ven que Chile está al debe con la infraestructura?

- Los problemas que nos trasladan los empresarios chilenos o incluso nuestras empresas energéticas que conocen este tema es la dificultad de gestión de los proyectos, es decir, que tardan cerca de diez años en poder tramitar una iniciativa. Me parece muy bueno que la solicitud de permisos se deba hacer de manera ordenada, pero no puede ser una década. Durante ese lapso de tiempo la tecnología deja de estar vigente. En el ámbito energético una de las trabas es, por ejemplo, la gestión del almacenamiento, pero si ese es el enfoque hay un tema porque todos esos avances están en pañales.

-En el último año hemos visto empresas de generación de energía renovable que no son sostenible financieramente, ¿cómo ve esta tendencia?

-Eso es un problema que existe e insisto, el enfoque no sólo debe ser almacenamiento, sino la red de transporte y de distribución. El conflicto de la generación es que por mucha inversión que una empresa haga si no existen carreteras energéticas, vale decir, la infraestructuras para distribuirla, se gatillan los problemas. Tenemos que agilizar el tendido de redes. Tenemos que ser realistas, el almacenamiento energético llegará, pero eso no será mañana. Todo el mundo está trabajando en esta línea, pero se requieren redes eficientes y sostenibles.

Si la pregunta es ¿cuál es el punto clave? necesitamos una mayor capilarización de la red eléctrica. Es cierto que la Unión Europea tiene sus ojos puestos en Chile como un destino para el hidrógeno verde, y esto está muy bien, pero eso es un desarrollo que vendrá con los años.

-Teniendo en cuenta los problemas geopolíticos de los últimos años como Israel-Palestina o incluso Rusia y Ucrania ¿cree que Latinoamérica, específicamente Chile, capturó la inversión que antes se hacía en otras partes del mundo?

-El mundo está pasando una situación complicada con espacios de violencia. A nosotros nos preocupa la estabilidad política de los países en Latinoamérica. Y lo más importante para esas inversiones es justamente el escenario político. Cuando hablo de estabilidad no significa que un partido se perpetúe, sino que el régimen democrático continúe. La relación con Chile es magnífica cuando gobernaba el presidente Sebastián Piñera y continúa así con Gabriel Boric a la cabeza. Nos interesa, independientemente de las alternancias en el poder, esa estabilidad. Los inversionistas españoles no invierten en proyectos a cuatro años sino para los próximos 20 y 30 años.

-En Chile la delincuencia incrementó y avanzó hacia robos a faenas en varios rubros, ¿ven que este factor está ahuyentando a los inversionistas españoles?

-Las empresas españolas que están en Chile todavía no nos han expresado este problema. Sin embargo, si es un tema que va en aumento es fundamental atajarlo porque su seguridad es uno de los grandes atractivos de Chile en Latinoamérica. Más de una empresa española multinacional tiene su centro de operaciones en este país, e incluso los ejecutivos prefieren vivir acá y viajar a Colombia, México o Perú básicamente por la seguridad suya y de su familia. No me han dado antecedentes de que eso se vea amenazado, pero sí pediría a las autoridades es que trabajen muchísimo en esta materia y que no lo descuiden porque es un activo valioso del territorio.