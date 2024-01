Brzovic y Brzovic: “Es mucho mejor dejar descansar el tema de los impuestos en períodos complejos”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hace 30 años el abogado tributarista Franco Brzovic decidió independizarse, formando el estudio jurídico Brzovic y Cía Abogados. A poco andar, se incorporó su hija mayor, Magdalena, y más tarde el menor, Agustín. Juntos, hacen un “complemento fantástico”, asegura el patriarca de la familia, orgulloso de la labor que realiza junto a sus hijos y que ha puesto a la firma en un lugar destacado en su campo, el derecho tributario.

Destaca que sus hijos lo hayan acompañado en un proceso complejo como es el área de tributaria que requiere del conocimiento de otras materias que no son propias de la profesión: matemáticas, contabilidad; pero que también obliga a conocer todos los campos posibles para atender a las empresas de las más diversas especialidades, para lo que los tres han debido ir perfeccionándose permanentemente.

Pero, “desde el punto de vista práctico y de rendimiento, se genera un efecto súper positivo” al trabajar en familia, explica Magdalena, quien no duda en enfatizar que “ha sido una experiencia maravillosa, lo que no significa que no podamos discrepar técnicamente”. Tales discrepancias se resuelven analizando los temas en conjunto, porque del estudio no sale ningún informe que no hayan revisado los tres, recalca.

- Se apoyan y se complementan.

- Magdalena (M): Claro, y eso permite que en caso de ausencia, viajes, enfermedades, el cliente tenga confianza de no tener que empezar a explicarle a la persona todo lo que se está haciendo.

- Franco (F): No hay nada que hagamos que no sepamos los tres y eso nos da una ventaja fantástica. Y, segundo, si bien es cierto que trabajar en familia tiene grandes virtudes por la confianza; también hay que tener mucho cuidado, porque los conflictos de las familias que afectan a la empresa, se da exactamente igual. Pero es tal la empatía que lo hemos sabido manejar, porque entendemos que estar los tres juntos, con el tiempo, es lo que resulta.

- En estos 30 años, Franco, ha visto pasar varias reformas tributarias. ¿Cómo ha sido adaptarse a estos cambios que antes no eran tan frecuentes?

- F: La experiencia de tramitación de los proyectos de ley, en muchos de los cuales participé, me obligó a tener metodología, no sólo entender cómo se abordan, sino también cómo se desarrollan en el tiempo, cómo entran y salen.

- ¿Han visto un camino natural de reformas o un retroceso?

- M: Franco habla de procesos serios de reforma tributaria hasta Frei. Todo lo que Franco tramitó por la Sofofa y otras organizaciones gremiales en el tiempo. Cuando las estudias, todas esas reformas tenían un sentido y estaban pensadas; pero en la reforma que tenemos hoy pendiente por parte del Gobierno, ninguna vez está mencionada la palabra crecimiento. Las reformas que se tramitaron desde el año 90 hasta el año 2014 eran todas reformas que tenían como foco el crecimiento del país.

- ¿Desde el primer gobierno de Piñera hasta hoy?

- M: Exactamente.

- ¿Ese fue el punto de inflexión?

- F: Sí.

- M: Lejos la peor reforma fue la de Bachelet I. Ese fue un espolonazo al crecimiento del país. Ahí hubo un quiebre y había toda una ideología que se empezó a filtrar en los procesos de reforma tributaria que antes no había ocurrido. El cambio de foco que hubo con el proyecto de ley de reforma tributaria cuando estuvo Arenas (Alberto), diría que ahí, es el principio del fin.

- ¿Comparte la mirada de Magdalena?

- F: Sí, porque si bien es cierto ella tuvo mucho más participación, me tocó también por los exportadores principalmente y por otros que se estaban cometiendo algunas aberraciones gigantescas. Hubo cosas que eran tan absurdas que obviamente se entendieron y se corrigieron, otras no.

- Decía que a partir de 2014 han sido muy ideologizadas, ¿todas lo han sido?

- F: La izquierda en este caso tiene modelos de tipo económico que el Estado tiene preeminencia sobre cualquier situación. El Estado recibe el 80% de los recursos de impuestos, el 20% de otras fuentes. Cuando se aplican impuestos de determinada manera o con determinada tasa, lo que hace el inversionista es comparar. Y cuando una de las variables del proyecto es la carga tributaria, el inversionista compara la carga tributaria en Chile con la de afuera y se va.

- Pero también hubo reformas de Piñera que no parecen haber resultado mucho y que algunos dicen que tenían alguna carga ideológica.

- F: La reforma tributaria de Piñera tuvo influencias políticas muy importantes que fueron más allá de lo tributario, pero afectaron lo tributario. Chile, en Latinoamérica, es un país cuyas estructuras jurídicas, a pesar de todo lo que hemos visto, es lo mejor. La estructura de Chile es muy importante y es respetada, nos guste o no. En el tema de impuestos, cuando tu alternativa en otra parte es mejor, se van a otra parte. Los capitales no tienen sentimientos, tienen razones.

Pacto fiscal: “Bastaba un par de normas para acotar abusos”

- Ahora se está negociando el pacto fiscal, ¿cómo lo ven y qué tan preocupante es a propósito de lo que se ha visto para atrás?

- F: En general en el Gobierno, el Congreso, en los partidos políticos, he visto mucho que la gente tiene dos caras. Porque ya todos están convencidos que Chile necesita inversión, entonces, era una conveniencia política decir que este proyecto es proinversión. Y uno se pregunta si esa persona que está hablando conoce el contenido del proyecto. No.

- M: No está nombrada ni una vez la palabra crecimiento.

- ¿Qué habría que hacer en materia tributaria?

- F: Habría que volver a las instituciones que más éxito han dado en materia tributaria, como, por ejemplo, si quieres invertir en una sociedad acá, le sacas plata a tu sociedad y la inviertes en esa sociedad. Pero, resulta que hoy tienes que sacar la plata, pagar el global complementario y después acá. El FUT que lo demonizaron, el FUT es el mejor invento en la historia, el FUT es espectacular.

- M: Bastaba que dictaran un par de normas para acotar los abusos.

- ¿Cómo ven el caso audios que involucra al abogado Luis Hermosilla?

- F: Quiero esperar a que termine. Conozco a varias de las personas que están ahí y a su papá. No voy a emitir opinión. Pero quiero volver a que la pregunta es si necesitamos una reforma tributaria. Es oportuno o no. Y desde el punto de vista político, a este Gobierno, el tema de las pensiones y el tema de la reforma tributaria, son dos de sus temas que ya casi se le acabó el tiempo.

- ¿Porque son reformas emblemáticas y una va amarrada con la otra?

- F: Y cada reforma tributaria trae incertidumbre, porque sabes lo que entró pero no sabes lo que va a salir. Las mayorías son circunstanciales. Una derecha, una izquierda o un centro pueden rechazar o aprobar un proyecto. Pero son cosas que se dan en el tiempo. Y lo otro que es muy importante que uno piensa en estas reformas tributarias es la intranquilidad que da a los inversionistas. Entonces, es mucho mejor dejar descansar el tema de los impuestos en períodos complejos.

- M: Pero lo que sí debería ser, más que un tema de reforma tributaria, de beneficiar, por ejemplo, a la construcción, la adquisición de viviendas, ir en ayuda de las familias que pagan educación, porque en Chile lo que hay es un impuesto al ingreso de la persona, no a la renta.

- F: Pero hay una pequeña diferencia. ¿Saben cuántas personas pagan impuesto a la renta en Chile? Nada. Pagarán 12%-15%. No más que eso. En los países en que uno puede deducir del gasto, pagan todos impuesto a la renta. En Chile, el que gana menos de $ 800 mil, que es más del 80% de la población, no paga impuesto a la renta. Ahí tiene ya un beneficio. Entonces, para plantear una reforma tributaria hay siempre un algoritmo: el momento, la necesidad y las características políticas.

- A propósito de esa fórmula, ¿qué falló finalmente? ¿Qué les parece el planteamiento que este financiará las demandas sociales?

- F: Ya pasó con la reforma de la Bachelet que calcularon que iban a recaudar tanto y no recaudaron ni el 30%. Hay que mirar bien cualquier reforma tributaria, para cualquier objetivo. Pero cuando empobrece el Fisco estás en un problema porque prometiste A y recaudaste C. Y no te da.

- M: Y está medido. Con cada una de las reformas el crecimiento va bajando. No es una cuestión de qué nos parece, hay una cuestión de un juicio histórico medido. Si no hay crecimiento, el Fisco no recauda lo que necesita. Por lo tanto, las promesas a la población no se cumplen y viene el descontento.