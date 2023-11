The Best Lawyers elige a los mejores abogados de Chile con inédita participación de la industria legal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Cinco son las ediciones que el ranking norteamericano The Best Lawyers ha realizado en Chile. Pero este año es especial, dicen desde la organización, dada la gran convocatoria recibida, la que más que duplicó el número de votantes de versiones anteriores (entre abogados y clientes). “Recibimos más de 60 mil evaluaciones solo este año. Además, llevamos a cabo la ronda inaugural de votación para Best Lawyers: Ones to Watch in Chile (abogados que hay que mirar), por la cual recibimos más de 19 mil votos”, destacaron.

El ranking está dividido en tres: estudios o firmas del año (18), los mejores abogados por especialidad (41) y esta vez se sumó el bloque de abogados emergentes o que hay que seguir (187).

En la versión 2024 de la publicación, Barros & Errázuriz junto a PPU obtienen más de una mención como estudio del año, a diferencia de sus pares que solo tuvieron una. En el caso de la firma liderada por Cristián Barros, ésta encabeza las áreas de Banca y Finanzas junto a Real Estate, mientras que PPU lidera en Desarrollo de Proyectos y Financiamiento junto a Derecho Minero. Carey, por su parte, queda como número uno en Mercado de Capitales, Cariola, Díez Pérez-Cotapos en Arbitraje y Mediación, FerradaNeheme, una vez más como líder de Derecho Público, Larraín & Asociados en Recursos Naturales, Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo en Litigios; en tanto, Vergara, Galindo Correa Abogados sigue imbatible en asuntos medioambientales.

Por su parte, Sargent & Krahn también se mantiene como top 1 en Propiedad Intelectual, así como llega el estudio Carvallo a posicionarse como el mejor en temas de Seguros, mientras Pellegrini & Rencoret vuelve a repetir la primera posición en temas de Libre Competencia. En el área penal, Bofill Escobar Silva destacan, mientras en Laboral y Empleo se ubica como el más recomendado el estudio Della Maggiora Eyzaguirre Abogados, en tanto Fischer y Cía se posiciona como el mejor en Impuestos y, Bitlaw, la firma de Paulina Silva, encabezando los temas de Tecnología.

¿Cómo les fue a las abogadas?

Ya en el ranking de mejores abogados aparecen 41 nombres, de los cuales solo seis son mujeres: Francisca Corti, Lorena Pavic, Myriam Barahona, Paulina Miranda, Paulina Silva y Soledad Recabarren en asuntos de Impuestos.

Otros nombres destacados son José María Eyzaguirre, Andrés Jana, Claudio Magliona, Diego Peralta, Enrique Barros, Fernando Barros, Marcelo Armas y Rodrigo Lavados, entre otros (ver tabla).

Tal como reconoce The Best Lawyers en sus comentarios a Diario Financiero, “la industria jurídica sigue siendo un campo dominado por los hombres y nuestras clasificaciones son un reflejo del mercado legal”, precisando que en esta edición recibieron casi cuatro veces más nominaciones de hombres que mujeres, y ese contraste se refleja en el ranking. “Es por eso que estamos recomendando a las empresas, los abogados y el público, que nominen a las mujeres excepcionales que encuentren en la práctica privada, para que podamos seguir ampliando nuestro grupo de candidatas y nuestras clasificaciones puedan reflejar el progreso que las mujeres han logrado en este campo”, destaca el equipo de research.

La buena noticia es que en el caso particular de Chile, la categoría de profesionales emergentes o profesionales que hay que seguir, está compuesta casi en 40% de mujeres, lo que a juicio del equipo de The Best Lawyers demuestra el aumento de abogadas jóvenes que eligen ingresar al campo legal en la práctica privada. Ahora resta esperar que, con el tiempo, se refleje en puestos de liderazgos y lleguen a ser socias o directoras de estudios.

Entre el grupo de casi 200 profesionales que se cuentan en dicho bloque, hay varias abogadas destacadas, particularmente en la especialidad de Fusiones y Adquisiciones, como es el caso de Josefina Covarrubias, María Jesús Argandoña y María Jesús Muñoz de Claro & Cia, Angélica de la Carrera, Paulina Espinoza y Colomba Melero de Carey, Bernardita Schmidt (Urenda Rencoret Orrego y Dörr Abogados), Bárbara Bodelón (PPU), Catalina Wastavino (Fischer y Cía), Daniela Tumani y María Hamilton de Barros & Errázuriz, Camila Torres (Arteaga Gorziglia & Cía. Abogados).

The Best Lawyers destacó también que este año vio un crecimiento de la actividad en Defensa Penal, Derecho de Propiedad Intelectual y Derecho Tributario. Por el contrario, vio una disminución en asuntos de Derecho Mercantil y Arbitraje Internacional.