Incendios mantienen en vilo al turismo y empresas locales empiezan a cuantificar daños

“La peor tragedia desde el 27/F”. Así es como han catalogado las autoridades los devastadores incendios que afectaron a la Región de Valparaíso, los cuales -según las últimas cifras dadas a conocer por el Gobierno- han dejado un saldo de 122 personas muertas en los registros dados a conocer hasta ayer, y daños materiales que en materia habitacional podrían superar las seis mil viviendas.

Las estimaciones de la magnitud del daño son aún preliminares, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, indicó este fin de semana que el impacto “solo por el tema de vivienda, en varios cientos de millones dólares”. En este escenario, surgen las primeras evaluaciones más detalladas. A juicio del economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), Juan Ortiz, la pérdida de capital económico, principalmente en viviendas, asciende a un costo aproximado de US$ 300 millones. A ello se sumaría un costo fiscal asociado a las medidas del Ejecutivo para paliar la emergencia, ámbito que el economista calcula que superará los US$ 1.000 millones.

Impacto en empresas emblemáticas

En el marco de la emergencia que golpeó a actores de todo el espectro productivo de la zona de catástrofe, una de las empresas afectadas más emblemática por su trayectoria y tamaño es el fabricante de pinturas Tricolor. El pasado sábado las llamas alcanzaron una de sus plantas emplazadas en el Barrio Industrial El Salto, comuna de Viña del Mar, consumiendo -según fuentes de la industria- un 30% de las instalaciones.

“Lamentamos profundamente el siniestro que está viviendo Viña del Mar con un incendio sin precedentes en el país por el que muchas personas y empresas nos hemos visto tremendamente afectados. Por el momento, nos encontramos evaluando los daños físicos en nuestra fábrica y seguimos en contención, monitoreo y comunicación con nuestros trabajadores para asegurar su bienestar y el de su familia, y brindarles todo nuestro apoyo”, indicaron desde Tricolor a DF.

La firma señaló que todavía no tiene información preliminar respecto a los daños causados por los incendios, debido a que siguen realizando la evaluación respectiva.

Cabe precisar, que ningún trabajador de la empresa resultó herido. Tricolor se suma a una larga lista de fábricas y comercios afectados por las llamas en el Barrio Industrial El Salto. Según explicó Fernando Reitz, presidente de la Corporación para el Adelanto de ese polo, a la fecha han identificado diez empresas que sufrieron pérdidas debido a los devastadores incendios que se vivieron en la región, y estiman que este número se va a seguir incrementando en cuatro o cinco comercios más.

“Esta es la información preliminar que hicimos hoy, nos falta un levantamiento más profundo. Ahora, en general nos vamos a preocupar de la gente que perdió su casa, además de enfocarnos en cómo recuperar las actividades en la zona y de seguir dándole trabajo a las personas de la región”, detalló.

Dentro de las empresas afectadas identificadas se encuentra Suzuval -portal de vehículos nuevos y usados-, la cual perdió el 100% del taller de desabolladura y pintura que tenía en la zona, el cual además contaba con 93 autos en su interior.

Otro es el caso de Inversiones Aconcagua, que debido a las llamas perdió aproximadamente el 80% de sus instalaciones de la zona, en su mayoría bodegas.

A estas se le suma Química Reno, Empresas Dib, Grupo Empresas Pareti, Bodemar, Fundación Jardín Botánico y Sorepa.

“Ya no queda nada más para quemar, entonces las empresas ya están enfocadas a hacer sus recuperaciones y velar por sus trabajadores. Vamos a seguir reforzando nuestros servicios de vigilancia para que esto no pase en el futuro”, detalló el presidente de la corporación, agregando que están agradecidos con el trabajo de las autoridades.

Despliegue de gremios

En medio de la tragedia, diferentes gremios y asociaciones están trabajando para poder catastrar la cantidad de emprendimientos locales afectados, así como recopilar la información correspondiente para hacer frente a esta catástrofe y apoyar a las diversas empresas y PYMES que se han visto afectadas. El presidente de la Multigremial de Valparaíso y de la Cámara Aduanera, Felipe Serrano, señaló que están trabajando con “redes propias” y fuentes en terreno para levantar datos, como dirigentes de fundaciones y agrupaciones de microempresarios y PYME. “El trabajo es complejo por la logística del traslado en terreno y la intermitencia en la comunicación producto de la caída de antenas”, comentó.

Asimismo, indicó que los incendios han afectado a diferentes sectores y tipos de emprendedores, como panaderías, bodegas de arriendo, locatarios de comida, pequeños restaurantes y cafeterías, e incluso, cultivos menores de frutas y verduras. “No hay seguros en estos negocios, por lo tanto, la pérdida es total. Pequeños capitales, el ahorro de una vida y el esfuerzo por salir adelante”, dijo.

Hans Wesser, Primer Vicepresidente de Asociación de Empresas Región de Valparaíso (ASIVA), detalló que como gremio “somos conscientes que esta catástrofe afectará la dinámica económica y social de la región por la destrucción de empresas, la interrupción de actividades comerciales y la pérdida de empleo, que tendrán efectos a largo plazo en la estabilidad económica”. Al respecto, manifestó su confianza en que “trabajando de la mano con todos los actores del ecosistema regional y colaborando con organismos a nivel nacional, lograremos agilizar la recuperación de los barrios habitacionales y sectores productivos afectados, brindando apoyo a toda la comunidad que ha perdido todo”.

“Esta tragedia tiene que servir para tomar conciencia sobre la inseguridad que hay en el país. Y este no es un problema que afecte únicamente al turismo”.

Hoteleros Chile advierte que próximos 15 días serán duros: “desde el punto de vista turísitico han habido muchas cancelaciones, especialmente por el toque de queda”

El rubro hotelero es uno de los principales afectados en términos económicos por los incendios de la Quinta Región, pues febrero es por lejos el mejor mes del año por el amplio volumen de turistas que visitan los balnearios de la zona. Así lo afirmó el presidente de Hoteleros Chile, Alberto Pirola, quien expresó que “febrero en su conjunto es el mes más importante en el año”. En ese sentido, el dirigente dijo que “creemos que se esperan 15 días durísimos para la industria, porque las cancelaciones no se hicieron esperar. Desde el punto de vista turístico han habido muchas cancelaciones, especialmente por el toque de queda. En la región hay muchas personas que dependen de este sector porque es su principal fuente laboral, y aunque el foco actual es combatir la emergencia, en el futuro habrán otros viendo perjudicados sus ingresos”, explicó Pirola, quien remarcó que hay cerca de 75 mil trabajadores ligados a la hotelería en la región. “Es una situación muy dura, porque vemos mucho sufrimiento. Lo primordial para la industria es velar por nuestros colaboradores y ver cuántos afectados hay dentro del rubro”. A ojos de Pirola, un plan alternativo para poder continuar funcionando es, por ejemplo, bloquear los accesos a las zonas afectadas y permitir que el área del balneario continúe en marcha. “Las cancelaciones ya partieron, muchas personas abandonaron su reserva para este fin de semana o para los próximos 15 días que vienen”, apuntó. El dirigente gremial acusó que las autoridades actuaron de manera “negligente” por la lenta acción en el decreto de emergencia y apagado de incendio. “Hay 40.000 personas damnificadas, más de 120 fallecidos y 400 desaparecidos. Las autoridades demostraron una grave negligencia en su reacción. Quienes se dedican a la industria hotelera, conocen perfectamente los minutos necesarios para apagar incendios, donde cada momento que pasa cuenta. Y en la Quinta Región no existía ninguna alerta, porque todos reaccionaron tarde. Esta tragedia tiene que servir para tomar conciencia sobre la inseguridad que hay en el país. Y este no es un problema que afecte únicamente al turismo”, dijo.