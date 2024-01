Ingresos y ganancias de Sonda suben en 2023 y Marcelo Castiglione asumirá como nuevo gerente general corporativo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La compañía tecnológica del empresario Andrés Navarro, Sonda, sacó cuentas alegres al terminar 2023. Así lo reportó en su informe a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en que mostró ingresos por US$ 1.482,3 millones, un 21,3% respecto al período anterior, producto de un mejor desempeño de los 12 países en que opera.

Sonda regiustró un EBITDA de US$ 142,5 millones, lo que representa un crecimiento de 3,7% con respecto a 2022. El resultado operacional, en tanto, alcanzó los US$ 92,1 millones, 6,3% más que en el ejercicio 2022. Además, en la línea de la utilidad la empresa obtuvo US$ 43,5 millones, lo que constituye un crecimiento de 7,5%, con respecto a 2022.



Mejor desempeño

De acuerdo con el reporte, los buenos resultados se enmarcaron en un crecimiento de los ingresos en todas las geografías en la que está presente.

El dinamismo lo lideró norteamérica con 28,7% de crecimiento, seguido por Brasil, con 26,6%; Cono Sur, con 20,6%, y la Región Andina con 10,3%. Desde el punto de vista comercial, la mayor actividad se reflejó en un mayor nivel de cierres de negocios, los que totalizaron US$ 1.905 millones, situándose un 12,3% sobre lo logrado el 2022. Por su lado, las oportunidades de nuevos negocios, alcanzaron los US$ 4,8 mil millones, 36% más que en 2022.



“Los resultados de 2023 y el crecimiento de la empresa en todas las regiones donde operamos ratifican la solidez de nuestra estrategia”, dijo José Orlandini, presidente de Sonda. “Parte relevante de esta estrategia ha consistido en la verticalización o especialización de nuestros profesionales por tipos de industria. El conocimiento que tenemos hoy en transporte, retail, smart cities, minería, salud y banca, por nombrar algunas industrias, nos da un sello único. Esto, sumado a la innovación constante, nos permite desarrollar soluciones tecnológicas muy competitivas, que generan una transformación real en nuestros clientes y en la calidad de vida de las personas”, agregó Orlandini.



Durante 2023 Sonda siguió cerrando contratos relevantes en distintos países.

En transportes, por ejemplo, habilitó un sistema de pago sin contacto con tarjetas de crédito, débito y prepago en el Metro de Panamá. En Colombia, específicamente en Cartagena se adjudicó la instalación, implementación y operación de equipos de recaudación en estaciones y buses, y en Medellín la implementación de máquinas de carga de tarjetas en toda la red del Metro de la ciudad. En Brasil firmó un contrato para prestar servicios tecnológicos a Petrobras en la operación de un data center, mientras que, en Ecuador con el sistema de gestión de Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), la principal empresa de generación y distribución de energía de Ecuador.



En Chile, Sonda cerró varios contratos. Entre ellos, uno con la Municipalidad de Vitacura, para la implementación de la plataforma de gestión de respuesta y coordinación de seguridad administrando alertas provenientes de cámaras de vigilancia, sensores, telefonía y aplicaciones móviles, entre otras, y con Codelco se adjudicó el Servicio de Mantenimiento de los sistemas de comunicaciones y otros equipamientos en las faenas mineras de la principal minera de cobre del mundo.

Cambios de gerente general y lo que viene 2024

La tecnológica también informó que Marcelo Castiglione, ejecutivo con más de 20 años de desarrollo profesional en Sonda en diversos cargos tanto regionales como a nivel de diferentes países, asumirá con fecha efectiva 1 de marzo 2024 el rol de gerente general corporativo reemplazando a Luis Alberto de la Cruz, quien luego de una destacada trayectoria en la empresa deja Sonda para dedicarse a otras actividades profesionales. Marcelo Castiglione reportará al directorio y directamente al presidente José Orlandini.



“En 2024 nuestro foco será continuar creciendo en el desarrollo y la integración de soluciones tecnológicas, lo que implica una innovación permanente. Hoy contamos con un robusto ecosistema de más de 60 startups de todo el mundo y con un equipo especializado en distintas industrias, lo que nos hace un actor muy competitivo. Tanto en el sector público como en el privado hay una alta demanda por tecnología, lo que implica múltiples oportunidades, especialmente en Estados Unidos y ahora también en Canadá, país donde comenzamos a operar en 2023, en línea con nuestra estrategia de expansión geográfica”, dijo Orlandini.