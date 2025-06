Juan Sutil: "El discurso del Presidente adolece de credibilidad, tiene una importante falta de autocrítica"

La última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric no dejó a nadie indiferente. Mientras algunos valoraron el tono y los anuncios del mandatario, otros fueron más críticos.

Uno de ellos fue el expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien calificó el discurso como “pobre, poco creíble y falto de honestidad política”.

A su juicio, el mensaje del mandatario no se hizo cargo de los principales problemas que enfrenta el país -como la crisis de seguridad, el caso de las fundaciones o el aumento del déficit fiscal- y evitó cualquier ejercicio de autocrítica.

- ¿Qué le pareció el discurso?

- Me parece bastante polarizante. Es un discurso que no se hace cargo de todos los problemas que ha tenido su Gobierno, y esto es una materia que debe de estar dentro de la Cuenta Pública. Lo veo como un discurso que no se condice con la realidad de nuestro país, especialmente en materia de seguridad ciudadana. Para mi el discurso del Presidente adolece de credibilidad, tiene una importante falta de autocrítica y de honestidad política.

- ¿Qué cree que faltó?

- Reconocer los errores. Fue demasiado liviano respecto del profundo daño a la confianza institucional respecto a lo que ocurrió con el caso de fundaciones. Por eso no me pareció un discurso honesto y sincero. Además, no fue convincente. No reconoció el aumento del déficit fiscal, el aumento de la deuda, los errores en materia de cálculo de la Dirección de Presupuesto, el error de haber impulsado un discurso antiempresa.

Las pocas cosas que anunció, son puntuales y bastante pobres. Pero en el fondo, no tiene nada más que decir ni nada más que anunciar, porque este gobierno ya pasó. Los grandes temas van a quedar para la próxima elección y el próximo Congreso.

- ¿Qué destaca de la última Cuenta Pública del Presidente?

- Es muy destacable que él hable de crecimiento económico, de la importancia de un ajuste económico, que mencione a los mercados y la importancia de hacerlos crecer. Además de la importancia de los acuerdos. Pero todas esas cosas positivas, para mí quedan anuladas desde el punto de vista de no hacerse cargo. También es rescatable cuando habla de atacar la corrupción. Pero el elemento más fundamental para eso está en hacer el trabajo correctamente, en cumplir con las obligaciones y el tema de las licencias falsas nos muestra que en algunos casos no está pasando. Entonces es bien difícil que esto se resuelva.

El país va a poder conocer o juzgar al presidente Boric, y a muchos de su gente, cuando ellos vuelvan a ser oposición. Ahí es donde tienen que demostrarse como políticos constructivos, que tengan una mirada de país y que no sigan con un discurso polarizante.