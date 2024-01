Romano Vercellino, presidente y fundador de Verfrut: “Esta transacción es una meta... un éxito”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Romano Vercellino Dellafiori es tercera generación en Chile. Cuenta que sus abuelos fueron inmigrantes italianos, provenientes de un pequeño pueblo al norte de Génova, productor de uva. En Chile, estudió en la Scuola Italiana hasta los 12 años, y luego en el Instituto Inglés de Rancagua. “No logré terminar mi educación media, elegí trabajar, y formar una familia muy joven”, relata. Y prosigue explicando el origen de Verfrut, la compañía frutícola que fundó y que este sábado se erigió como protagonista de un acuerdo: la comprará Unifrutti, ligada al fondo de Abu Dhabi ADQ.

En la transacción, Verfrut quedó valorizada en US$ 680 millones.

“Mi padre fue empresario, tuvo muchos negocios, como restorán, bomba de bencina, venta de terrenos, y también tuvo un huerto de manzanas en donde aprendí del campo. Me dijo: “O trabajas o estudias”. Yo dije: “Trabajo”. Empecé a los 18 años vendiendo fruta en Lo Valledor, luego arrendando parcelas, para finalmente, con apoyo del Gobierno de la época y la banca, empezar a plantar uvas en la zona del lago Rapel, que en ese entonces eran puros campos de rulo. Era una zona que estaba abandonada”.

- ¿Qué lo hizo creer en el negocio de la fruta en Chile?

- Siempre me gustó el campo, vi que el Gobierno y la banca fomentaban el rubro. Empecé en una época de oportunidades. Me embarqué en una aventura muy joven, con mi señora, luego hijos, y trabajaba a la par con mis trabajadores. Es una pasión y no sabes cuándo parar. Me acompañó siempre Javier Martínez, mi cuñado.

- ¿Cómo y cuándo fueron los inicios de Verfrut?

- Partimos en Santa Inés, Las Cabras, Sexta Región, con la primera plantación. Anterior a esto, sembraba parcelas arrendadas en la misma zona. En 1987 planté mi primer campo. Partimos con cero capital, con crédito de bancos con facilidades para sembradores cerealeros. La Corfo quería fomentar zonas que estaban en abandono, querían dar oportunidades laborales.

- ¿Por qué optó por ampliarse a Perú, a Piura, casi en la frontera norte con Ecuador?

- A principios de 2011 nos fuimos a instalar a Perú. Fuimos por 200 hectáreas, pero plantamos de inmediato 400. Vimos oportunidad en la ventana productiva y comercial existente. Era complemento a lo que nosotros producíamos y comercializábamos en Chile. Había agua y tierras para armar buenos proyectos, y buen clima.

- ¿Por qué ahora decidió vender Verfrut?

- La venta de Verfrut viene de la mano de una oportunidad estratégica de negocio. La venta la vemos como un hito, y pleno orgullo de nuestro trabajo. Haber partido de cero, luego plantando hectáreas de uva en Chile hace más de 30 años y llegar a una transacción de este tipo es maravilloso.

- ¿Cómo se produjeron los acercamientos?

- Nos invitaron a participar en un proceso de venta, y quisimos mostrarnos y ver cuánto valíamos. Banco Santander nos mostró su expertise y confiamos en ellos el mandato. Había varias ofertas y tuvieron que competir por quedarse con Verfrut.

- ¿Le quedó alguna meta por cumplir con Verfrut?

- Esta transacción es una meta. Fue un desafío que siempre tuvimos en nuestros pensamientos. Hoy se nos hace realidad, un éxito. Ahora debemos cuidar de Verfrut, seguimos operando nosotros y tenemos metas que cumplir. Queremos que el legado de Verfrut siga adelante. Que los nuevos dueños queden más que conformes.

- ¿Cómo proyecta el futuro de la industria frutícola?

- Chile siempre ha tenido un potencial tremendo, el cual en parte ya está desarrollado. Sigue siendo un ejemplo en la fruticultura, pero no debemos ser ciegos.

- Se dice que Perú ya nos superó en esta industria…

- Perú puede ser una amenaza y un complemento. Todo depende de cómo uno lo vea. Para nosotros es un origen clave. Somos chilenos y peruanos a la vez en el momento de vernos como negocio.