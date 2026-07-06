Coeva de Antofagasta da luz verde a proyecto de Escondida que involucra US$ 1.300 millones
Desde el SEA destacaron que la iniciativa consiguió luz verde en apenas 270 días, con un aproximadamente 30% menos de tiempo que las DIA aprobadas en 2025.
Noticias destacadas
Por unanimidad, este lunes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el proyecto "Optimización operacional en pila de lixiviación de ulfuros y planta de emulsión matriz; nuevas obras eléctricas, planta de tratamiento de aguas servidas, relleno sanitario, sitio de empréstito y obras auxiliares" en Minera Escondida, el cual involucra una inversión de US$ 1.300 millones.
Esto, tras la recomendación favorable a la obra que se plasmó el 25 de junio en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE).
La iniciativa, ingresada a través de una Declaración de Impacto Ambiental a evaluación ambiental, busca optimizar las condiciones operacionales y dar continuidad al actual proceso de lixiviación de sulfuros en Escondida - BHP, cuyo caso base fue aprobado por el proyecto “Lixiviación de sulfuros” en 2003.
"El presente Proyecto contempla la extensión de la pila de lixiviación B1 hacia el sector norte, con el fin de dar continuidad operacional al proceso de lixiviación manteniendo la producción autorizada de cátodos de cobre", se añade.
Por otro lado, de acuerdo a los registros en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para asegurar la continuidad de los actuales procesos de Escondida BHP se requiere aumentar la producción de la planta de emulsión matriz. Ello -se explica- "en función de incrementar la capacidad productiva de emulsión matriz de 5.000 ton/mes - aprobada en RCA N°139/2018-, a 16.700 ton/mes, para garantizar la disponibilidad de emulsión matriz en faena en caso de externalidades que generen dificultades en el transporte de insumos por parte de terceros".
Se proyecta la construcción de un nuevo campamento diseñado para albergar a 7.000 personas y la implementación de una Planta de tratamiento de aguas servidas. Además, se considera la construcción de un nuevo relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos para cubrir las necesidades del proyecto y futuras de Escondida. Por otra parte, se planea la construcción de nuevas subestaciones eléctricas y líneas de transmisión eléctricas.
Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, destacaron que la iniciativa consiguió luz verde en apenas 270 días, con un aproximadamente 30% menos de tiempo que las declaraciones de impacto ambiental aprobadas en 2025.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Banmerchant revela inversiones por más de US$ 100 millones para abrir 15 centros comerciales vecinales en regiones
La firma opera un strip center en Marbella e inició las obras de otro en El Quisco. Además, ya cuenta con terrenos en Papudo y Talca, y se encuentra en negociaciones para concretar la adquisición de otros tres paños en el corto plazo.
Los despidos por necesidades de la empresa volvieron a caer en abril, tras el repunte registrado en marzo
De acuerdo a datos de la Dirección del Trabajo, los despidos totales -que incluyen todas las causales por las que se podría dar término a una relación laboral, además de necesidades de la empresa- también anotaron una caída en abril.
CMF sanciona a LarrainVial Asset Management por infracciones en gestión de fondo que invirtió en facturas de Factop
El regulador acusó falta de debida diligencia, no informar a la totalidad de los aportantes los golpes al vehículo por el factoring y no contabilizar oportunamente las pérdidas esperadas. Aplicó una multa de UF 600 para la AGF.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete