Coeva de Antofagasta da luz verde a proyecto de Escondida que involucra US$ 1.300 millones

Desde el SEA destacaron que la iniciativa consiguió luz verde en apenas 270 días, con un aproximadamente 30% menos de tiempo que las DIA aprobadas en 2025.

Por unanimidad, este lunes la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta aprobó el proyecto "Optimización operacional en pila de lixiviación de ulfuros y planta de emulsión matriz; nuevas obras eléctricas, planta de tratamiento de aguas servidas, relleno sanitario, sitio de empréstito y obras auxiliares" en Minera Escondida, el cual involucra una inversión de US$ 1.300 millones.

Esto, tras la recomendación favorable a la obra que se plasmó el 25 de junio en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE).

La iniciativa, ingresada a través de una Declaración de Impacto Ambiental a evaluación ambiental, busca optimizar las condiciones operacionales y dar continuidad al actual proceso de lixiviación de sulfuros en Escondida - BHP, cuyo caso base fue aprobado por el proyecto “Lixiviación de sulfuros” en 2003.

"El presente Proyecto contempla la extensión de la pila de lixiviación B1 hacia el sector norte, con el fin de dar continuidad operacional al proceso de lixiviación manteniendo la producción autorizada de cátodos de cobre", se añade.

Por otro lado, de acuerdo a los registros en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para asegurar la continuidad de los actuales procesos de Escondida BHP se requiere aumentar la producción de la planta de emulsión matriz. Ello -se explica- "en función de incrementar la capacidad productiva de emulsión matriz de 5.000 ton/mes - aprobada en RCA N°139/2018-, a 16.700 ton/mes, para garantizar la disponibilidad de emulsión matriz en faena en caso de externalidades que generen dificultades en el transporte de insumos por parte de terceros".

Se proyecta la construcción de un nuevo campamento diseñado para albergar a 7.000 personas y la implementación de una Planta de tratamiento de aguas servidas. Además, se considera la construcción de un nuevo relleno sanitario para la disposición final de residuos sólidos para cubrir las necesidades del proyecto y futuras de Escondida. Por otra parte, se planea la construcción de nuevas subestaciones eléctricas y líneas de transmisión eléctricas.

Desde el Servicio de Evaluación Ambiental, destacaron que la iniciativa consiguió luz verde en apenas 270 días, con un aproximadamente 30% menos de tiempo que las declaraciones de impacto ambiental aprobadas en 2025.