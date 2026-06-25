Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Minería
Minería

Fontaine confirma que evalúa venta de activos como una posibilidad para enfrentar “delicada” situación de Codelco

El presidente del directorio de la estatal dijo que “toda compañía en la tierra evalúa constantemente si el mejor negocio es quedarse con lo que tiene o venderlo e invertir en otra cosa”.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 25 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Patricia Marchetti Codelco activos
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Se aprueba idea de legislar: gobierno saca adelante ley miscelánea en el Senado pese a no lograr acuerdo amplio
2
Empresas

Isidoro Quiroga lo da vuelta: en una sentencia inédita, Corte de Apelaciones anula laudo arbitral del Caso Australis
3
Economía y Política

Empresarios llevan inquietud por el desempleo a La Moneda y defienden invariabilidad tributaria
4
Empresas

Dos recursos de vecinos y ambientalistas amenazan con judicializar megaproyecto Maratué de 14 mil viviendas en Puchuncaví
5
Mercados

Bolsa chilena cierra en rojo una sesión marcada por caída del petróleo y fuerte compra de renta fija internacional
6
Mercados

Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
7
Regiones

Vulneración de seguridad en aduanas: desaparecen imágenes de escáner que serían usadas como evidencia tras importante operativo antidrogas
8
Economía y Política

Director de Conadi afirma que cambios a Ley Indígena permitirán “adquisición de tierras con tasaciones a valor de mercado y trazabilidad auditable”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete