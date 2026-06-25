Fontaine confirma que evalúa venta de activos como una posibilidad para enfrentar “delicada” situación de Codelco

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, se refirió personalmente este miércoles a la posibilidad de que la compañía venda activos para enfrentar su “delicada” situación financiera, como la calificó.

En su primera comparecencia en el cargo ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el economista dijo que buscará mejorar los excedentes que entrega la compañía al Estado, “lo que implica mejorar las operaciones, buscando no aumentar la deuda; priorizar la cartera de inversiones; acelerar, profundizar y ampliar las alianzas público-privadas que ha venido desarrollando Codelco en el pasado reciente; implica también evaluar los activos que tiene Codelco para ver si tiene sentido, o no, quedarse con todos, venderlos o asociarse de alguna forma”.

Luego, tras ser consultado directamente por los diputados por una publicación de este medio relativa a la evaluación de venta de activos señaló que “la compañía emitió un desmentido respecto de lo que salió en Diario Financiero, porque efectivamente eso es una posibilidad. Toda compañía en la tierra evalúa constantemente si el mejor negocio es quedarse con lo que tiene o venderlo e invertir en otra cosa”.

En línea con lo que dijo Fontaine, el viernes pasado DF publicó que la máxima autoridad de la estatal evalúa en su círculo más cercano -aún sin proponerlo formalmente al directorio ni a la compañía- la opción de vender activos, siendo las participaciones minoritarias en El Abra y Quebrada Blanca las que más se han analizado, entre otras como Novandino y Maricunga.

“Eso no tiene ninguna novedad, especialmente una compañía que tiene este nivel de deuda y proyectos de inversión que no puede financiar en el futuro, tiene que buscar otros mecanismos de financiamiento. Entre los cuales puede estar vender algunos activos, en la medida que el precio sea bueno, y en la medida en que el destino de esos fondos permita desarrollar proyectos más rentables para la compañía. Si acaso estos fueran los proyectos más rentables para la compañía, obviamente sería una tontera desprenderse de ellos. Eso es parte del trabajo que nos va a tomar los próximos meses”, agregó ante los diputados.

Devolución bonos

Durante la comisión, también se abordó la restitución de los bonos por US$ 14,1 millones que más de 6.300 trabajadores y ejecutivos recibieron gracias a las abultadas cifras de producción de diciembre, .

El CEO saliente de Codelco, Rubén Alvarado, dijo que “la recuperación de los incentivos pagados a los ejecutivos está en proceso” y detalló que se pactó un sistema con 114 de ellos, incluso con aquellos 27 que los recibieron, pero ya no trabajan en la empresa. Por su parte, la directora Tamara Agnic informó que este jueves se espera resolver quién se adjudicaría la auditoría externa que encargó Fontaine.