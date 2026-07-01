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Grupo polaco KGHM refuerza su apuesta por Chile e invertirá US$ 725 millones en minera Sierra Gorda

La eslava KGHM Polska Miedź en conjunto con la australiana South32 confirmó un plan de expansión que contempla la construcción de una cuarta línea de molienda, además de la ampliación de su capacidad de trituración y flotación, con el objetivo de elevar hasta en un 20% su producción anual promedio de cobre.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 13:47 hrs.

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<p>Grupo polaco KGHM refuerza su apuesta por Chile e invertirá US$ 725 millones en minera Sierra Gorda</p>

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