Grupo polaco KGHM refuerza su apuesta por Chile e invertirá US$ 725 millones en minera Sierra Gorda

La eslava KGHM Polska Miedź en conjunto con la australiana South32 confirmó un plan de expansión que contempla la construcción de una cuarta línea de molienda, además de la ampliación de su capacidad de trituración y flotación, con el objetivo de elevar hasta en un 20% su producción anual promedio de cobre.

El grupo polaco KGHM, junto con la australiana South32, invertirá en la construcción de una cuarta línea de trituración en la mina de Sierra Gorda, en Chile. Gracias a este proyecto, se prevé que la capacidad de producción de la planta aumente de unos 48 millones a unos 60 millones de toneladas de mineral al año.

Se trata de una de las inversiones más importantes de KGHM fuera de Polonia y un elemento importante para el desarrollo de la estrategia de Sierra Gorda, explicó el grupo eslavo. El desembolso totaliza US$ 725 millones.

El proyecto tiene como meta aumentar la producción de cobre y reforzar la posición del conglomerado en el mercado mundial de metales no ferrosos. "La inversión también se inscribe en la estrategia a largo plazo de creación de valor elaborada por Sierra Gorda en el marco del Life of Operation Plan, cuyas perspectivas refuerzan el potencial de prolongar la vida útil de una mina gracias a la zona de Catabela Northeast, actualmente en fase de exploración", dijo KGHM.

Remigiusz Paszkiewicz, presidente del Consejo de Administración de KGHM Polska Miedź, explicó que "KGHM aplica de forma coherente la estrategia de desarrollo adoptada, consolidando su posición como una de las mayores empresas mineras del mundo. Las inversiones como la construcción de la cuarta línea en Sierra Gorda son la mejor prueba de nuestro enfoque a largo plazo y de nuestra determinación por aumentar la eficiencia y la escala de nuestras operaciones. Se trata de medidas concretas que se traducen en un aumento del valor del Grupo y de su competitividad en el mercado mundial".

"La decisión de realizar la cuarta línea de molienda en Sierra Gorda refuerza la posición de KGHM en el segmento de activos extranjeros y aumenta nuestra participación en la producción de metales importantes para la economía mundial. Es un proyecto que permitirá aprovechar mejor el potencial de la mina, aumentar la producción de cobre y mejorar la rentabilidad. Sierra Gorda es un activo con un enorme potencial productivo, y esta inversión nos permitirá aprovechar mejor sus posibilidades y generar valor sostenible para el grupo y sus accionistas", declaró Anna Sobieraj-Kozakiewicz, vicepresidenta del directorio de KGHM responsable de activos en el extranjero.

Añadió que "este proyecto se complementa perfectamente con los recientes descubrimientos en la zona de exploración de Catabela Northeast, donde observamos un potencial de yacimientos que podría prolongar significativamente la vida útil efectiva de la mina de Sierra Gorda".

Aumento de la producción

KGHM y South32 invertirán en cuarta línea de molienda para aumentar en 20% la producción de cobre en Sierra Gorda

La minera Sierra Gorda -propiedad conjunta de la polaca KGHM Polska Miedź (55%) y la australiana South32 (45%)- confirmó un plan de expansión que contempla la construcción de una cuarta línea de molienda, además de la ampliación de su capacidad de trituración y flotación, con el objetivo de elevar hasta en un 20% su producción anual promedio de cobre facturable respecto de los niveles actuales.

Según el cronograma del proyecto, la finalización de las obras está prevista para fines de 2029, mientras que la plena capacidad de producción se alcanzaría durante la segunda mitad de 2030. La compañía anticipa además un incremento proporcional en la producción de metales secundarios y una reducción en el costo unitario C1.

La ampliación se financiará con los flujos de caja operativos de la compañía y con instrumentos de deuda disponibles para Sierra Gorda, sin que se hayan anunciado hasta ahora aportes de capital adicionales por parte de sus controladores. De acuerdo con el estudio de viabilidad del proyecto, la iniciativa ofrece tasas de rentabilidad atractivas, en la medida en que aprovecha infraestructura hidráulica y energética ya existente, así como el potencial de desarrollo de largo plazo del yacimiento.

El futuro: Catabela Northeast

En paralelo a la expansión de la planta, la compañía avanza en un programa de exploración iniciado a fines de 2021 para evaluar la existencia de yacimientos fuera del área actualmente explotada en la galería de Catabela. De los sectores identificados, la zona de Catabela Northeast (CNE) -junto con las áreas adyacentes al yacimiento en operación- fue calificada como prioritaria por su potencial para extender la vida útil de la mina en el corto plazo. Otros sectores más alejados, con alta prospectividad, quedaron catalogados para un desarrollo de más largo aliento.

La presencia de mineralización en Catabela fue detectada inicialmente mediante perforaciones realizadas en la segunda mitad del siglo XX. Desde 2014 se han ejecutado decenas de sondajes conceptuales con extracción de testigos, un trabajo que se intensificó a partir de 2022. Los estudios geoquímicos, geofísicos y de perforación acumulados hasta la fecha confirman -según la compañía- indicios sólidos de continuidad de mineralización de cobre y molibdeno de tipo pórfido, con el yacimiento aún abierto en profundidad.

Las estimaciones preliminares sitúan el potencial del depósito en varios miles de millones de toneladas de mineral, con leyes de cobre y molibdeno típicas de este tipo de yacimientos. Sierra Gorda prevé intensificar en los próximos años las perforaciones en la zona anómala para precisar la extensión y calidad de la mineralización, y así avanzar en una estimación formal de recursos.

Pieza clave del portafolio internacional de KGHM

Sierra Gorda es una mina de cobre a rajo abierto ubicada en el desierto de Atacama, en la Región de Antofagasta, a unos 60 kilómetros al suroeste de Calama. La operación se abastece de agua de mar a través de un ducto desde la zona de Mejillones y opera con energía eléctrica proveniente en un 100% de fuentes renovables.

El activo es considerado estratégico dentro de la operación internacional de KGHM, que mantiene presencia minera en tres continentes: Europa, Norteamérica y Sudamérica.